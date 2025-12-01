О Оксана Нальчик обзорная! Великолепная экскурсия! Великолепный гид Альберт. Знает ВСЁ!!! Любой вопрос - 100% ответ. Интересно, грамотно, познавательно, с юмором! Очень внимательный и вежливый, машина хорошая. Рекомендую!

И Ирина Большое спасибо Ирине за замечательную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Знакомство с Нальчиком превзошло все наши ожидания! Ирина замечательный рассказчик! Мы узнали много удивительных фактов из жизни столицы Кабардино-Балкарии. Не могу не сказать, с Ириной очень комфортно было ездить. Ухоженный, удобный автомобиль, а Ирина превосходный водитель! Спасибо всем кто организовал для нас это путешествие!

Н Надежда Всё понравилось, было очень интересно

О Оксана Большое спасибо за такую замечательную экскурсию. Наш гид Альберт показал нам Нальчик во всей своей красе. Альберт очень хороший рассказчик с прекрасным знанием истории своего города,показал нам все достопримечательности и великолепные локации. Мы даже не заметили,как пролетели три часа. Рекомендуем экскурсию.

Ю Юлия Большое спасибо гиду Альберту за отлично проведенную обзорную экскурсию по городу Нальчику! С ним мы увидели все самые интересные и значимые места города, услышали рассказ о истории Нальчика. Мы прекрасно провели время! Туристы из Санкт-Петербурга.

А Абдулгалим Альберт - человек знающий и любящий свое дело. Мы посетили много интересных и исторических мест. Он рассказывал много о здешних местах и истории Кабардино-Балкарии так что мы ни разу не заскучали. Мы обязательно обратимся снова. Отличный гид

М Мария Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводу отдельное спасибо. Все рассказал, показал, всюду свозил и сводил! Очень дружелюбно и по-домашнему! Рекомендую

Н Наталья Замечательная экскурсия! Не смотря на дождь, мы посмотрели весь город, узнали все о Нальчике, посетили самые красивые места. Экскурсия оказалась подробной и познавательной, были учтены все наши пожелания по маршруту. Однозначно рекомендую!

Г Галина читать дальше спокойного, терпеливо отвечающего на массу вопросов, гида. Это Альберт. Городок небольшой. Трёх часов нам хватило, чтобы увидеть и услышать основное. Правильный русский язык, знание истории, добродушие и благожелательность, возможность получить фото с лучших ракурсов - это все гид Альберт. Очень понравилось! И очень рекомендуем экскурсию именно с Альбертом. 🤗 Неожиданно для себя решили съездить в Нальчик. Приехав, поняли, что нужен помощник. И тут нам повезло! Бывает же так - нажимаешь кнопку и попадаешь на отлично знающего историю своего края,

Ю Юлия Нашем гидом была Ирина.