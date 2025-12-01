Индивидуальная экскурсия по Нальчику предлагает уникальную возможность узнать историю и современную жизнь города.
Посетители увидят знаковые достопримечательности и скрытые уголки, которые обычно остаются вне внимания. Это отличный способ познакомиться с культурой и атмосферой Нальчика, не упуская ничего важного. После экскурсии город оставит в вашем сердце теплые воспоминания
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные достопримечательности
- 📜 Интересная история города
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🌟 Скрытые уголки Нальчика
- 🕒 Удобное время проведения
Что можно увидеть
- Знаковые места Нальчика
- Потаенные уголки города
Описание экскурсииЗа время экскурсии вы узнаете об истории города, о том, чем он живет сейчас, посетите все знаковые места Нальчика, увидите откуда начинался курорт. Также заглянем и в потаенные уголки города, которые не входят в маршрут большинства экскурсий. Я люблю свой город и надеюсь, что после этой экскурсии Вы полюбите его тоже!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Дружбы
- Собор Святой Марии-Магдалины
- Соборная мечеть
- Старая церковь
- Местный Арбат
- Атажукинский сад
- Озеро Трек
- Курортное озеро
- Башня Влюбленных
- Смотровая ресторан Сосруко
- Курорт Нальчик
- Площади Абхазии, Согласия и 400-летия
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
1 дек 2025
Нальчик обзорная! Великолепная экскурсия! Великолепный гид Альберт. Знает ВСЁ!!! Любой вопрос - 100% ответ. Интересно, грамотно, познавательно, с юмором! Очень внимательный и вежливый, машина хорошая. Рекомендую!
И
Ирина
16 ноя 2025
Большое спасибо Ирине за замечательную, познавательную и очень содержательную экскурсию! Знакомство с Нальчиком превзошло все наши ожидания! Ирина замечательный рассказчик! Мы узнали много удивительных фактов из жизни столицы Кабардино-Балкарии. Не могу не сказать, с Ириной очень комфортно было ездить. Ухоженный, удобный автомобиль, а Ирина превосходный водитель! Спасибо всем кто организовал для нас это путешествие!
Н
Надежда
8 ноя 2025
Всё понравилось, было очень интересно
О
Оксана
7 окт 2025
Большое спасибо за такую замечательную экскурсию. Наш гид Альберт показал нам Нальчик во всей своей красе. Альберт очень хороший рассказчик с прекрасным знанием истории своего города,показал нам все достопримечательности и великолепные локации. Мы даже не заметили,как пролетели три часа. Рекомендуем экскурсию.
Ю
Юлия
16 сен 2025
Большое спасибо гиду Альберту за отлично проведенную обзорную экскурсию по городу Нальчику! С ним мы увидели все самые интересные и значимые места города, услышали рассказ о истории Нальчика. Мы прекрасно провели время! Туристы из Санкт-Петербурга.
У
Ульяна
9 сен 2025
А
Абдулгалим
25 авг 2025
Альберт - человек знающий и любящий свое дело. Мы посетили много интересных и исторических мест. Он рассказывал много о здешних местах и истории Кабардино-Балкарии так что мы ни разу не заскучали. Мы обязательно обратимся снова. Отличный гид
Л
Лариса
16 авг 2025
М
Мария
6 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсоводу отдельное спасибо. Все рассказал, показал, всюду свозил и сводил! Очень дружелюбно и по-домашнему! Рекомендую
Н
Наталья
18 июн 2025
Замечательная экскурсия! Не смотря на дождь, мы посмотрели весь город, узнали все о Нальчике, посетили самые красивые места. Экскурсия оказалась подробной и познавательной, были учтены все наши пожелания по маршруту. Однозначно рекомендую!
Г
Галина
2 июн 2025
Неожиданно для себя решили съездить в Нальчик. Приехав, поняли, что нужен помощник. И тут нам повезло! Бывает же так - нажимаешь кнопку и попадаешь на отлично знающего историю своего края,
Д
Дорошенкова
2 июн 2025
Г
Грибова
2 июн 2025
Ю
Юлия
26 мая 2025
Нашем гидом была Ирина.
Э
Элеонора
22 мая 2025
Спасибо за интересную экскурсию по Нальчику. Очень интересно рассказал гид Мустафа. Город очень зеленый, парк большой.
Входит в следующие категории Нальчика
