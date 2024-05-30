М Марина Величественный город Грозный + Аргун + Шали Все очень хорошо. Чечня это маленькие эмираты. Очень красивый город и великолепный экскурсовод. Спасибо за впечатления.

Ю Юлия На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье читать дальше кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!)) Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан

О Олег Величественный город Грозный + Аргун + Шали Все было хорошо!!!

Е Елена На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.

Е Елена Величественный город Грозный + Аргун + Шали Отличный тур с погружением в самобытность местных жителей. Будьте готовы -тур длительный и сидеть и ходить прийдётся много. А впечатлений сколько - что зарядки телефона может не хватить. Мне всё понравилось!!!

О Ольга Любимый Нальчик читать дальше день ходили много пешком по городу, и понимали, что всюду с Альбертом мы побывали. Изложение материала спокойное и понятное. Экскурсия называется "Любимый Нальчик", так вот с Альбертом мы его полюбили. Нальчик в путешествии стал открытием для нас, очень приятный город. Можно вернуться. Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий

С Сергей Любимый Нальчик Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.

С Семен Любимый Нальчик Всё было здорово организовано Спасибо

Н Наталья Обзорная экскурсия по Нальчику Гид Станислав с любовью рассказывал о своём городе, узнали много интересного и нового об этой республике. Очень живописные места. Захотелось вернуться сюда ещё раз.