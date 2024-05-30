Обзорные и познавательные экскурсии Нальчика

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Нальчике, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Любимый Нальчик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
«Вы ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«А самое главное, Вы получите море восторженных впечатлений от увиденного»
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755 за человека
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
108 отзывов
Популярное предложение
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Ул. Канукоева, 6
«Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова Главная достопримечательность Грозного — это самая большая мечеть в Европе, самые высокие минареты в России (63 метра), самая большая люстра из кристаллов Swarovski и огромный купол»
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 12:00
2 250 за человека
Обзорная экскурсия по Нальчику
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Нальчику
Начало: По договоренности
«Отправляйтесь на обзорную экскурсию по Нальчику»
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 900 за всё до 3 чел.
Грозный-город Феникс
Индивидуальная
10 часов
Грозный-город Феникс: Однодневное путешествие из Нальчика
Откройте для себя красоту и традиции Грозного в комфортной индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Чечни, наслаждаясь каждым моментом
Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
19 999 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по городу в группе
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
«Приглашаем вас на обзорную экскурсию по столице Кабардино-Балкарии»
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Все очень хорошо. Чечня это маленькие эмираты. Очень красивый город и великолепный экскурсовод. Спасибо за впечатления.
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
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    кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!))

  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Все было хорошо!!!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Отличный тур с погружением в самобытность местных жителей. Будьте готовы -тур длительный и сидеть и ходить прийдётся много. А впечатлений сколько - что зарядки телефона может не хватить. Мне всё понравилось!!!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий
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    день ходили много пешком по городу, и понимали, что всюду с Альбертом мы побывали. Изложение материала спокойное и понятное. Экскурсия называется "Любимый Нальчик", так вот с Альбертом мы его полюбили. Нальчик в путешествии стал открытием для нас, очень приятный город. Можно вернуться.

  • С
    Сергей
    9 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
  • С
    Семен
    8 мая 2024
    Любимый Нальчик
    Всё было здорово организовано Спасибо
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Нальчику
    Гид Станислав с любовью рассказывал о своём городе, узнали много интересного и нового об этой республике. Очень живописные места. Захотелось вернуться сюда ещё раз.
  • А
    Анастасия
    2 января 2024
    Обзорная экскурсия по Нальчику
    Нам очень понравилась обзорная экскурсию по Нальчику. Всем рекомендуем!!! Отдельное спасибо самому замечательном экскурсоводу Эдуарду и самому аккуратному водителю Кериму!!! Вы лучшие!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Обзорные»

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  2. Голубые озера
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  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 750 до 19 999. Туристы уже оставили гидам 389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Изучение достопримечательностей города Нальчика нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Нальчике много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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