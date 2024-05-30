1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
«Вы ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«А самое главное, Вы получите море восторженных впечатлений от увиденного»
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Ул. Канукоева, 6
«Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова Главная достопримечательность Грозного — это самая большая мечеть в Европе, самые высокие минареты в России (63 метра), самая большая люстра из кристаллов Swarovski и огромный купол»
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 12:00
2 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Нальчику
Начало: По договоренности
«Отправляйтесь на обзорную экскурсию по Нальчику»
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грозный-город Феникс: Однодневное путешествие из Нальчика
Откройте для себя красоту и традиции Грозного в комфортной индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Чечни, наслаждаясь каждым моментом
Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
19 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
«Приглашаем вас на обзорную экскурсию по столице Кабардино-Балкарии»
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 мая 2024Все очень хорошо. Чечня это маленькие эмираты. Очень красивый город и великолепный экскурсовод. Спасибо за впечатления.
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
- ООлег27 мая 2024Все было хорошо!!!
- ЕЕлена23 мая 2024Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
- ЕЕлена20 мая 2024Отличный тур с погружением в самобытность местных жителей. Будьте готовы -тур длительный и сидеть и ходить прийдётся много. А впечатлений сколько - что зарядки телефона может не хватить. Мне всё понравилось!!!
- ООльга17 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась. Все знаковые места города Альберт нам показал. На все вопросы у него были ответы. На следующий
- ССергей9 мая 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Из увиденного и услышанного легко составить себе общее впечатление от города и дальнейшую программу пребывания в Нальчике, где погулять, что посмотреть поближе, где поесть и где выпить нарзанчика.
- ССемен8 мая 2024Всё было здорово организовано Спасибо
- ННаталья19 апреля 2024Гид Станислав с любовью рассказывал о своём городе, узнали много интересного и нового об этой республике. Очень живописные места. Захотелось вернуться сюда ещё раз.
- ААнастасия2 января 2024Нам очень понравилась обзорная экскурсию по Нальчику. Всем рекомендуем!!! Отдельное спасибо самому замечательном экскурсоводу Эдуарду и самому аккуратному водителю Кериму!!! Вы лучшие!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Обзорные»
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Сейчас в Нальчике в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 750 до 19 999. Туристы уже оставили гидам 389 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Изучение достопримечательностей города Нальчика нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Нальчике много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024