Программа тура по дням
Прибытие. Новогодний Пятигорск
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды до 14:00.
Экскурсия по новогоднему Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:
- озеро «Провал»;
- Эолова арфа;
- Академическая галерея;
- грот Лермонтова;
- парк «Цветник»;
- место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук (доп. плата)с обзорным видом на Пятигорск.
Размещение в гостинице в Пятигорске.
Чегемские водопады. Термальные источники
Завтрак и освобождение номеров.
Поездка в сказочно красивое Чегемское ущелье.
Зимой водопады замерзают и превращаются в огромные ледяные нити, длиною более 5 м.
Нас будут ждать высокие горы, красивая природа.
После экскурсии посещение ванн термального источника «Гедуко» прямо на открытом воздухе, температура воды 42 С.
Размещение в гостинице в Нальчике.
Приэльбрусье
Завтрак.
Выезд на экскурсию.
Посетим поляну Чегет, Азау, поляну Нарзанов.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.
Размещение в гостинице Нальчика.
Свободное время.
Северная Осетия. Дигорское ущелье
Завтрак.
Поездка в Северную Осетию (Дигорское ущелье).
Первая остановка каньон Ахсинта — самое узкое место ущелья, его ширина всего 15 м.
Через него проходит «Чертов мост», с 80-метровой высоты которого открываются потрясающие и завораживающие виды на окрестности.
Далее нас ждет пеший маршрут к Таймазинским водопадам, которые берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, в народе их зовут просто Три сестры.
Высота потока 300 м.
Потом отправимся в аланское селение Мацута, с которым связана история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин — Нарта Сослана.
Возвращение в гостиницу в Нальчик.
Верхняя Балкария. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия на Голубое озеро — второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30 С) и никогда не замерзает.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию: высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
Отель «Корона», Нальчик
Отель «Бештау», Пятигорск
|55 000
|15 000
Варианты проживания
Корона
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Бештау
Отель «Бештау» - это восьмиэтажный гостиничный комплекс, расположенный в деловом центре Пятигорска, столице Северо-Кавказского федерального округа.
Удобное местоположение отеля позволяет гостям быстро попасть в любой конец города или прогуляться по историческим местам.
В распоряжении гостей отеля «Бештау» 182 комфортных номера различной категории.
Из окон отеля открывается прекрасный вид на Эльбрус, Кавказский хребет, на гору Машук и гору Бештау.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в рамках тура
- Проживание в гостиницах
- Билеты на термальные источники
- Питание: завтраки
- Экскурсионная программа
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Подъем на канатной дороге Эльбрус - 2 700 руб
- Подъем на канатной дороге Машук - 460 руб
- Конная прогулка - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для новогоднего ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
- купальные принадлежности для посещения термальных источников;
- личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Я еду один/одна. Я могу забронировать номер с подселением?
В гостиницах есть 2-, 3-местные номера. Вы можете выкупить номер целиком или подселиться к кому-то, если среди наших гостей окажется еще кто-то, кто захочет забронировать номер с подселением.
Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если гость опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные.
Ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.