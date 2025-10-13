Мои заказы

Новый год по-кавказски

Новогодние праздники — это прекрасное время для поездки на Эльбрус, ледяных водопадов и расслабляющего отдыха в горячих источниках с полезной водой для вашей кожи и здоровья! Перебравшись через знаменитую теснину
в Кабардино-Балкарии, вы увидите Чегемские водопады и таинственное Голубое озеро, а в Северной Осетии вас ждет пеший маршрут к Таймазинским водопадам, которые берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази.

Затем вы отправитесь в аланское селение Мацута, с которым связана история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин.

5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Новогодний Пятигорск

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды до 14:00.

Экскурсия по новогоднему Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:

  • озеро «Провал»;
  • Эолова арфа;
  • Академическая галерея;
  • грот Лермонтова;
  • парк «Цветник»;
  • место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук (доп. плата)с обзорным видом на Пятигорск.

Размещение в гостинице в Пятигорске.

2 день

Чегемские водопады. Термальные источники

Завтрак и освобождение номеров.

Поездка в сказочно красивое Чегемское ущелье.

Зимой водопады замерзают и превращаются в огромные ледяные нити, длиною более 5 м.

Нас будут ждать высокие горы, красивая природа.

После экскурсии посещение ванн термального источника «Гедуко» прямо на открытом воздухе, температура воды 42 С.

Размещение в гостинице в Нальчике.

3 день

Приэльбрусье

Завтрак.

Выезд на экскурсию.

Посетим поляну Чегет, Азау, поляну Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Размещение в гостинице Нальчика.

Свободное время.

4 день

Северная Осетия. Дигорское ущелье

Завтрак.

Поездка в Северную Осетию (Дигорское ущелье).

Первая остановка каньон Ахсинта — самое узкое место ущелья, его ширина всего 15 м.

Через него проходит «Чертов мост», с 80-метровой высоты которого открываются потрясающие и завораживающие виды на окрестности.

Далее нас ждет пеший маршрут к Таймазинским водопадам, которые берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, в народе их зовут просто Три сестры.

Высота потока 300 м.

Потом отправимся в аланское селение Мацута, с которым связана история самого знаменитого персонажа древнего эпоса осетин — Нарта Сослана.

Возвращение в гостиницу в Нальчик.

5 день

Верхняя Балкария. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия на Голубое озеро — второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30 С) и никогда не замерзает.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию: высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение

Отель «Корона», Нальчик

Отель «Бештау», Пятигорск

55 00015 000
В случае если гость путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.

Варианты проживания

Корона

3 ночи

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

Бештау

1 ночь

Отель «Бештау» - это восьмиэтажный гостиничный комплекс, расположенный в деловом центре Пятигорска, столице Северо-Кавказского федерального округа.

Удобное местоположение отеля позволяет гостям быстро попасть в любой конец города или прогуляться по историческим местам.

В распоряжении гостей отеля «Бештау» 182 комфортных номера различной категории.

Из окон отеля открывается прекрасный вид на Эльбрус, Кавказский хребет, на гору Машук и гору Бештау.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в рамках тура
  • Проживание в гостиницах
  • Билеты на термальные источники
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионная программа
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Подъем на канатной дороге Эльбрус - 2 700 руб
  • Подъем на канатной дороге Машук - 460 руб
  • Конная прогулка - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка;
  • праздничный наряд для новогоднего ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
  • телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
  • купальные принадлежности для посещения термальных источников;
  • личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Я еду один/одна. Я могу забронировать номер с подселением?

В гостиницах есть 2-, 3-местные номера. Вы можете выкупить номер целиком или подселиться к кому-то, если среди наших гостей окажется еще кто-то, кто захочет забронировать номер с подселением.

Если не успеваю на трансфер, что делать?

Если гость опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.

Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные.

Ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Влад
13 окт 2025
Все дни провели душевно и весело, перемещения были своевременными и чёткими. А уж как кормили… Было очень-очень вкусно, будто снова оказался за столом у бабушки! Гид Александр и Борисовна за неделю стали теми самым родственниками на Кавказе, которых хочется навещать.
Все дни провели душевно и весело, перемещения были своевременными и чёткими. А уж как кормили… БылоВсе дни провели душевно и весело, перемещения были своевременными и чёткими. А уж как кормили… БылоВсе дни провели душевно и весело, перемещения были своевременными и чёткими. А уж как кормили… БылоВсе дни провели душевно и весело, перемещения были своевременными и чёткими. А уж как кормили… БылоВсе дни провели душевно и весело, перемещения были своевременными и чёткими. А уж как кормили… Было

