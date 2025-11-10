Мы напьемся целебными водами в долине нарзанов и увидим древние сторожевые башни, которые сохранились до наших дней.
Посетим карстовое озеро, цвет воды которого меняется в зависимости от времени года и погоды, и прогуляемся по территории современного замка, построенного на воде. Также нас будет ждать активный джипинг по самым топовым локациям республики.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Пятигорску
Групповой трансфер c г. Минеральные Воды:
- ж/д вокзал в 13:00;
- аэропорт в 13:30.
Обзорная экскурсия по городу Пятигорску, подъем на канатной дороге на гору Машук.
Размещение в гостинице Пятигорска, свободное время.
В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.
Трансфер в гостиницу.
Приэльбрусье
Завтрак, освобождение номеров.
Отправление в Приэльбрусье.
Путь будет проходить через живописное Баксанское ущелье.
Остановка на Поляне Нарзанов — место, где из-под земли выходят минерализованные воды.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус на высоту 3800 м.
Размещение в гостинице Нальчика.
Свободное время.
Верхняя Балкария
Завтрак.
Экскурсия на Голубые озера.
Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.
Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.
Ночь в Нальчике.
На внедорожниках к Чегемскому ущелью
Завтрак.
Выезд на внедорожниках в сторону Чегемского ущелья.
Дорога красоты — именно так называется этот маршрут, очаровывающий туристов с первых же минут.
По желанию посетим пародром Флай Чегем, где у вас будет возможность совершить полет на параплане, прокатиться на зиплайне или прыгнуть со скалы над рекой (роупджампинг) — за доп. плату по желанию.
Посещение селения Эль-Тюбю.
Старинные сторожевые башни, остатки греческих храмов и аномальные явления притягивают сюда искателей приключений.
Далее активный джипинг через перевал Актопрак — один из самых доступных и живописных перевалов Северного Кавказа.
Отправляемся на Былымские озера (оз. Гижгит).
Вода в них имеет очень красивый бирюзовый цвет, но купаться там нельзя.
Ночь в Нальчике.
На джипах в сторону Безенгийского ущелья. Отъезд
Завтрак, освобождение номеров.
Едем на джипах в сторону Безенгийского ущелья.
Безенги- это альплагерь, где находятся 6 пятитысячников из восьми.
Поэтому его нередко называют Российскими Гималаями.
Зуб Великана или, как в народе его называют, Язык Тролля.
Его длина около 5 метров, ширина — около двух. На вид это очень мощный клык, торчащий из горы!
При хорошей погоде с Зуба Великана открываются очень красивые виды на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники.
Внизу находятся руины селения Верхний Хулам, башни феодального замка Жабо-Кала (XII–XIII века), а вдали — селение Безенги.
Пешая прогулка к водопаду.
Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод в 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-, 3-местное
|1-местное размещение
|Для детей до 12 лет
|«Маск», Пятигорск и «Корона», Нальчик
|42000
|55000
|37800
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если гость путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за 1-местное размещение.
В зависимости от дат гостиницы могут меняться. Ниже указаны возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Корона
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Трансфер в рамках тура
- Питание: завтраки и приветственный ужин
- Экскурсионная программа
- Билеты на посещение достопримечательностей
- Передвижение на внедорожниках по бездорожью
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Индивидуальный трансфер
- Канатная дорога: Эльбрус - 2 300 руб. Пятигорск - 420 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли брать с собой детей?
Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.
Экскурсии на весь день, выезд ориентировочно в 08:00-09:00 утра, возвращение в гостиницу к 19:00. Будет несколько длительных переездов в автобусе, до 4 часов в пути. Также по программе тура предусмотрен джип-тур.
Может ли программа меняться?
Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий не меняя программу в целом.