Такая разная Кабардино-Балкария. Экскурсионный тур

Такая разная Кабардино-Балкария
Отправляемся в яркое путешествие к гордому седовласому Эльбрусу.

Мы напьемся целебными водами в долине нарзанов и увидим древние сторожевые башни, которые сохранились до наших дней.

Посетим карстовое озеро, цвет воды которого меняется в зависимости от времени года и погоды, и прогуляемся по территории современного замка, построенного на воде. Также нас будет ждать активный джипинг по самым топовым локациям республики.
Ближайшие даты:
18
мая8
июн22
июн4
июл13
июл10
авг24
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Пятигорску

Групповой трансфер c г. Минеральные Воды:

  • ж/д вокзал в 13:00;
  • аэропорт в 13:30.

Обзорная экскурсия по городу Пятигорску, подъем на канатной дороге на гору Машук.

Размещение в гостинице Пятигорска, свободное время.

В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу ПятигорскуПрибытие. Обзорная экскурсия по городу ПятигорскуПрибытие. Обзорная экскурсия по городу ПятигорскуПрибытие. Обзорная экскурсия по городу Пятигорску
2 день

Приэльбрусье

Завтрак, освобождение номеров.

Отправление в Приэльбрусье.

Путь будет проходить через живописное Баксанское ущелье.

Остановка на Поляне Нарзанов — место, где из-под земли выходят минерализованные воды.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус на высоту 3800 м.

Размещение в гостинице Нальчика.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Верхняя Балкария

Завтрак.

Экскурсия на Голубые озера.

Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.

Ночь в Нальчике.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
4 день

На внедорожниках к Чегемскому ущелью

Завтрак.

Выезд на внедорожниках в сторону Чегемского ущелья.

Дорога красоты — именно так называется этот маршрут, очаровывающий туристов с первых же минут.

По желанию посетим пародром Флай Чегем, где у вас будет возможность совершить полет на параплане, прокатиться на зиплайне или прыгнуть со скалы над рекой (роупджампинг) — за доп. плату по желанию.

Посещение селения Эль-Тюбю.

Старинные сторожевые башни, остатки греческих храмов и аномальные явления притягивают сюда искателей приключений.

Далее активный джипинг через перевал Актопрак — один из самых доступных и живописных перевалов Северного Кавказа.

Отправляемся на Былымские озера (оз. Гижгит).

Вода в них имеет очень красивый бирюзовый цвет, но купаться там нельзя.

Ночь в Нальчике.

На внедорожниках к Чегемскому ущельюНа внедорожниках к Чегемскому ущельюНа внедорожниках к Чегемскому ущельюНа внедорожниках к Чегемскому ущелью
5 день

На джипах в сторону Безенгийского ущелья. Отъезд

Завтрак, освобождение номеров.

Едем на джипах в сторону Безенгийского ущелья.

Безенги- это альплагерь, где находятся 6 пятитысячников из восьми.

Поэтому его нередко называют Российскими Гималаями.

Зуб Великана или, как в народе его называют, Язык Тролля.

Его длина около 5 метров, ширина — около двух. На вид это очень мощный клык, торчащий из горы!

При хорошей погоде с Зуба Великана открываются очень красивые виды на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники.

Внизу находятся руины селения Верхний Хулам, башни феодального замка Жабо-Кала (XII–XIII века), а вдали — селение Безенги.

Пешая прогулка к водопаду.

Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод в 17:30.

На джипах в сторону Безенгийского ущелья. ОтъездНа джипах в сторону Безенгийского ущелья. ОтъездНа джипах в сторону Безенгийского ущелья. ОтъездНа джипах в сторону Безенгийского ущелья. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-, 3-местное1-местное размещениеДля детей до 12 лет
«Маск», Пятигорск и «Корона», Нальчик420005500037800

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если гость путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за 1-местное размещение.

В зависимости от дат гостиницы могут меняться. Ниже указаны возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Маск

1 ночь

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

МаскМаскМаскМаскМаскМаскМаск
Корона

3 ночи

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах по программе
  • Трансфер в рамках тура
  • Питание: завтраки и приветственный ужин
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на посещение достопримечательностей
  • Передвижение на внедорожниках по бездорожью
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Индивидуальный трансфер
  • Канатная дорога: Эльбрус - 2 300 руб. Пятигорск - 420 руб
  • Эльбрус - 2 300 руб
  • Пятигорск - 420 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли брать с собой детей?

Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.

Экскурсии на весь день, выезд ориентировочно в 08:00-09:00 утра, возвращение в гостиницу к 19:00. Будет несколько длительных переездов в автобусе, до 4 часов в пути. Также по программе тура предусмотрен джип-тур.

Может ли программа меняться?

Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий не меняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

