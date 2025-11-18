1 день

Прибытие. Знакомство с Нальчиком

Время в программе ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральные Воды до 12:30.

12:30 Групповой трансфер в Нальчик из Минеральных Вод, в пути 2-2,5 часа.

Если возможен прилет в Нальчик, уточните при бронировании возможность замены города прибытия.

Обзорная экскурсия по столице Кабардино-Балкарии — городу Нальчик, основанному в 1818 году. Вас ждёт посещение главных достопримечательностей города и его природных жемчужин.

Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне легендарного ресторана «Сосруко» — символа города. А после — выпейте освежающей минеральной воды из местного бювета, которая славится своими целебными свойствами.

Подъём на смотровую площадку осуществляется в часы работы канатной дороги за доп. плату — 400 руб. /чел.

Экскурсия в арт-центр Мадины Саральп — известного дизайнера, чьё творчество основывается на возрождении национального костюма. Познакомитесь с коллекцией этнических платьев, услышите увлекательные истории о древних традициях.

А также узнаете о создании свадебного наряда для принцессы Иордании и погрузитесь в атмосферу культурного наследия республики.

После экскурсии размещение в выбранном отеле.

Ужин самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160