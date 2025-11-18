Мы исследуем его улочки, историю
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство с Нальчиком
Время в программе ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральные Воды до 12:30.
12:30 Групповой трансфер в Нальчик из Минеральных Вод, в пути 2-2,5 часа.
Если возможен прилет в Нальчик, уточните при бронировании возможность замены города прибытия.
Обзорная экскурсия по столице Кабардино-Балкарии — городу Нальчик, основанному в 1818 году. Вас ждёт посещение главных достопримечательностей города и его природных жемчужин.
Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне легендарного ресторана «Сосруко» — символа города. А после — выпейте освежающей минеральной воды из местного бювета, которая славится своими целебными свойствами.
Подъём на смотровую площадку осуществляется в часы работы канатной дороги за доп. плату — 400 руб. /чел.
Экскурсия в арт-центр Мадины Саральп — известного дизайнера, чьё творчество основывается на возрождении национального костюма. Познакомитесь с коллекцией этнических платьев, услышите увлекательные истории о древних традициях.
А также узнаете о создании свадебного наряда для принцессы Иордании и погрузитесь в атмосферу культурного наследия республики.
После экскурсии размещение в выбранном отеле.
Ужин самостоятельно.
Джип-экскурсия в Эльтюбю. Чегемские водопады
Завтрак в гостинице.
Ваше приключение начнется с захватывающей поездки на внедорожниках в одно из самых живописных мест Кавказа — Чегемское ущелье. Это ущелье, сформированное под действием вод Чегемской реки, похоже на глубокий каньон, прорезавший массив Скалистого хребта.
Средняя ширина ущелья всего 20 метров, а с обеих сторон над головой возвышаются гигантские скалы высотой до 800 метров. Проходя по узкой тропинке, вы ощутите величие этих древних гор, словно оказавшись в сердце нетронутой природы.
Исторической частью вашего путешествия станет посещение древнего балкарского селения Эльтюбю (XIII-XVIII вв.). Здесь вы увидите каменные склепы, средневековые башни и другие сооружения, которые погрузят вас в атмосферу прошлого. Эльтюбю — это родина знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Следующая остановка — парадром Флай Чегем, где для любителей адреналина открываются невероятные возможности. За дополнительную плату вы сможете:
- ощутить себя настоящей птицей, паря на параплане над ущельем (7 000 руб.);
- спуститься по зиплайну (1 500 руб.);
- решиться на прыжок с высоты с роуджампингом (3 500 руб.)
Эти активности нужно забронировать заранее, и они проводятся при благоприятных погодных условиях.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.
Далее на джипах вы отправитесь через перевал Актопрак, расположенный на высоте 2 200 метров над уровнем моря. Словно с высоты птичьего полета вы сможете насладиться величием кавказских вершин.
Возвращение в отель и свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия «Величественный Эльбрус». Посещение спа-комплекса
Ваш день начнется с вкусного завтрака в гостинице или сухого пайка на вынос, чтобы подготовиться к захватывающему приключению в Приэльбрусье.
Встреча с гидом — и вы отправляетесь в путешествие к знаменитому вулкану Эльбрус, вершине Кавказа.
Прибытие на поляну Азау станет отправной точкой, откуда вы подниметесь на канатной дороге в закрытых кабинках до высоты 3800 м. за доп. плату — 2300 руб. /чел. на месте
На вершине вас ждёт фотозона «Зеркальный куб 3847», где можно сделать впечатляющие снимки на фоне заснеженных пейзажей.
Здесь, на станции «Гарабаши», находится самый высокогорный почтовый ящик России! Представьте, как приятно будет отправить открытку или письмо близким прямо с рекордной высоты 3 847 м над уровнем моря.
С высоты 3500 метров начинается царство льда и снега. У вас будет возможность поиграть в снежки или за доп. плату:
- прокатиться на снегоходе до знаменитого Приюта 11 (высота 4200 м) — цена уточняется;
- совершить захватывающий спуск на ратраке — от 5 000 руб. /чел. на месте.
Обед в местном кафе самостоятельно.
Завершением дня станет посещение одного из термальных комплексов «Гедуко» или «Баксан» (доп. плата от 500 руб.) Несколько бассейнов с термальной водой разной температуры, горка и безопасная детская зона обеспечат комфорт и удовольствие для всех участников поездки. Продолжительность купания 1,5 ч.
Для посещения термального комплекса: резиновые тапочки, шапочки по желанию, полотенца.
Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд
Начните этот день с вкусного завтрака. Освобождение номеров.
Вы отправитесь в величественное Черекское ущелье, где с XII века расположены 18 горских аулов. Здесь вы окунетесь в историю и культуру региона, встретитесь с местным жителем, который откроет вам тайны жизни горцев, их обычаев и обрядов.
Эти места настолько кинематографичны, что были выбраны для съемок фильма «Война» режиссёром Алексеем Балабановым — и теперь вы сможете своими глазами увидеть этот пейзаж.
Обед пройдет в гостеприимной горской семье или в кафе, где вы попробуете блюда национальной кухни, приготовленные по древним рецептам.
После обеда вас ждет остановка у Голубого озера. Оно поражает своей невероятной чистотой и насыщенным голубым цветом, а глубина — 278 метров — делает его третьим по глубине в России.
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к рейсам после 20:00.
При наличии рейсов из Нальчика просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Дополнительное место ребенок или взрослый
Отель «Корона» 3*
Стандарт twin/dbl
|45000
|55000
|нет
|Улучшенный twin/dbl
|46500
|Под запрос
|41500
Спа-отель «Синдика» 4*
Стандарт dbl/twin
|45500
|56000
|нет
|Бизнес twin/dbl
|47000
|57000
|нет
Бизнес-отель «Нальчик» 3*
Стандарт dbl/twin
|46000
|55000
|нет
|Бизнес twin/dbl
|48000
|58000
|43000
Отель «Азимут» 4*
супериор twin/dbl
|54000
|55000 стандарт/ 69000 супериор
|41000
- для гостей отеля Азимут пользование бассейном в течение дня;
- для гостей отеля Корона пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой и пользование термальным бассейном с 08:00–20:00.
На заезд с 1 по 4 ноября доплата 1 500 руб. /номер для всех категорий номеров в отеле Синдика.
Варианты проживания
Азимут
В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта.
Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.
Номера оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром.
Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак шведский стол. В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни.
До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до ж/д вокзала составит около семи километров, а до аэропорта 11 км.
Синдика
Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.
Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.
На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.
Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.
Бутик-отель «Нальчик»
Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город. Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской.
Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi. На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.
Расстояние до аэропорта — 3,5 км, до ж/д вокзала — 1,2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.
Корона
Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак.
Вблизи такие достопримечательности как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт Минеральные Воды, ж/д - гостиница - аэропорт, ж/д
- Размещение на 3 ночи в отеле на выбор c завтраком
- Транспортные услуги внедорожников
- Услуги местных гидов
- Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, 1 обед национальной кухни
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Нальчикарт-центр Мадины СаральпПриэльбрусьеВерхняя Балкарияперевал АктопракЭльтюбюЧегемские водопады
- Нальчик
- Арт-центр Мадины Саральп
- Приэльбрусье
- Верхняя Балкария
- Перевал Актопрак
- Эльтюбю
- Чегемские водопады
- Экосборы
- Трансфер на термальные источники
- Для гостей отеля Азимут пользование бассейном в течение дня
- Для гостей отеля Корона пользование бассейном 25 м с подогреваемой водой и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальные трансферы
- На заезд с 1 по 4 ноября доплата 1 500 руб. /номер для всех категорий номеров в отеле Синдика
- Питание, не указанное в программе тура: ужины, обеды
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Заказ дополнительных экскурсий
- Спиртные напитки
- При повторном заходе на территорию парка в нац. парк Приэльбрусье оплата на месте по действующим ценам
- Трансфер Нальчик аэропорт, ж/д - отель, стоимость уточнять при бронировании
- Входные билеты в комплекс «Гедуко/Баксан» - 500 руб
- Подъем по канатной дороге: Эльбрус - 2 300 руб. Нальчик - 400 руб
- Эльбрус - 2 300 руб
- Нальчик - 400 руб
- Ужины в отеле Корона (пакет с ужином предоставляется от 10 чел., уточнять при бронировании) от 700 руб
- Страховка от н/с
- Подъем на снегоходе до Приюта 11, спуск/подъем на ратраке - от 5 000 руб
- Парадром - предупредить о желании воспользоваться активностями: полет на параплане - 7 000 руб. зиплайн - 1 500 руб. роупджампинг - 3 500 руб
- Полет на параплане - 7 000 руб
- Зиплайн - 1 500 руб
- Роупджампинг - 3 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для подъёма на склоны вулкана Эльбрус рекомендуем взять с собой:
- куртка;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка;
- удобная обувь;
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка.
Для посещения термального комплекса: резиновые тапочки, шапочки по желанию, полотенца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как осуществляются встреча и проводы туристов?
- Встреча: групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту гостей встречает гид с табличкой с названием тура «3 ущелья КБР» на выходе из зала прилёта.
Для гостей, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
- Проводы: проводы гостей осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления к рейсам после 20:00 часов местного времени.
Для гостей, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Внимание! Время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных всех участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который гости предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура. При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.