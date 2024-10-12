Все понравилось, спасибо, без напрягов и проблем, и супер гид на месте, спасибо!

достопримечательностей конца 19 - начала 20 века. Поездка Джилы-су впечатляет, Эльбрус предстал во всей красе, освещённый солнцем, а окружающие ущелья особенно красивы в осеннем разноцветье. Но горы есть горы и буквально за полчаса Эльбрус затянуло тучами и полил дождь.

А Анна

Тур понравился, организация хорошая. По сложности для меня лично все было "по-лайту", но некоторым участникам было сложно иногда. Все таки некоторая физическая подготовка нужна. Достаточно времени было и отдохнуть самостоятельно вечером после ходовых дней. Природа красивая.