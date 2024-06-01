П Петр Удивительный Архыз. Мультитур Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.

В Виктория Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

К Кирилл Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут Оценка говорит сама за себя =)

И Инета Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.

В Владимир Удивительный Архыз. Мультитур Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!