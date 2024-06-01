Туры по воде в Невинномысске

Найдено 4 тура в категории «Водные развлечения» в Невинномысске, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Архыз. Мультитур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Удивительный Архыз. Мультитур
Начало: г. Невинномысск
22 сен в 10:00
40 000 за человека
Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут
Начало: Ставропольский край, Невинномысск
«После разгружаемся и готовимся к первому выходу на воду: собираем катамараны, обсуждаем план сплава, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли»
55 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Невинномысску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Невинномысске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Удивительный Архыз. Мультитур
  2. Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут
Сколько стоит тур в Невинномысске в июне 2024
Сейчас в Невинномысске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 40 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Невинномысске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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