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Авторский тур
7 дней
Удивительный Архыз. Мультитур
Начало: г. Невинномысск
22 сен в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут
Начало: Ставропольский край, Невинномысск
«После разгружаемся и готовимся к первому выходу на воду: собираем катамараны, обсуждаем план сплава, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли»
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетр1 июня 2024Вообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ККирилл17 января 2024Оценка говорит сама за себя =)
- ИИнета16 января 2024Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
Ответы на вопросы от путешественников по Невинномысску в категории «Водные развлечения»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Невинномысске в июне 2024
Сейчас в Невинномысске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 40 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Невинномысске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024