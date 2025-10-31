Индивидуальная
до 5 чел.
Невьянск - столица Демидовых
Невьянск, всего в часе от Екатеринбурга, раскрывает тайны Демидовых и золотых приисков. Узнайте о старообрядцах и посетите Наклонную башню
Начало: На набережной «Калейдоскоп времён»
31 окт в 10:00
5 ноя в 10:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Узнайте тайны Демидовых и знаменитой Невьянской башни. Посетите храм Николая Чудотворца и дом кузнеца Кириллова в рамках увлекательной экскурсии
7 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Невьянск - дедушка уральских заводов: аудиоэкскурсия
Погрузиться в историю места, где началась горнозаводская цивилизация
Начало: У дома купца Дождева
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
570 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску в категории «Наклонная башня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Невьянске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Невьянску в октябре 2025
Сейчас в Невьянске в категории "Наклонная башня" можно забронировать 3 экскурсии от 570 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Невьянске на 2025 год по теме «Наклонная башня», 62 ⭐ отзыва, цены от 570₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь