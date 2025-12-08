Мои заказы

Невьянск - дедушка уральских заводов: аудиоэкскурсия

Погрузиться в историю места, где началась горнозаводская цивилизация
Добро пожаловать в один из старейших городов Урала! Вы раскроете секреты и тайны знаменитой Невьянской наклонной башни. Полюбуетесь старинными соборами и купеческими особняками.

И конечно, проникнетесь особенной атмосферой уральской глубинки, где смешались культурные традиции, богатое историческое наследие и такой понятный каждому быт.
Описание аудиогида

Невьянская башня имени Демидовых — знаменитая падающая башня 18 века, символ города и памятник уральского зодчества.

Дом купца Дождева — здание 19 века с интересными архитектурными деталями, отражающее быт зажиточных горожан.

Памятник Петру I и Никите Демидову — скульптурная композиция, посвящённая императору и основателю промышленной династии.

Собор Спаса Преображения — величественный храм в стиле классицизма, одна из главных святынь Невьянска.

Памятник забастовкам рабочих — монумент, посвящённый трудовому подвигу и борьбе рабочих за свои права.

Церковь Троицы Живоначальной (Троицкая Царская церковь) — храм 19 века с высоким куполом и богато украшенным интерьером.

Усадьба купца Носова — Калинина — образец уральской городской усадьбы 19 века с хозяйственными постройками и жилым домом.

Особняк промышленника Поклевского-Козелл — архитектурный памятник с элементами ампира, связанный с историей промышленного развития региона.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и в смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет570 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дома купца Дождева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Невьянске
Провёл экскурсии для 16489 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Невьянска

