Погрузиться в историю места, где началась горнозаводская цивилизация
Добро пожаловать в один из старейших городов Урала! Вы раскроете секреты и тайны знаменитой Невьянской наклонной башни. Полюбуетесь старинными соборами и купеческими особняками.
И конечно, проникнетесь особенной атмосферой уральской глубинки, где смешались культурные традиции, богатое историческое наследие и такой понятный каждому быт.
Описание аудиогида
Невьянская башня имени Демидовых — знаменитая падающая башня 18 века, символ города и памятник уральского зодчества.
Дом купца Дождева — здание 19 века с интересными архитектурными деталями, отражающее быт зажиточных горожан.
Памятник Петру I и Никите Демидову — скульптурная композиция, посвящённая императору и основателю промышленной династии.
Собор Спаса Преображения — величественный храм в стиле классицизма, одна из главных святынь Невьянска.
Памятник забастовкам рабочих — монумент, посвящённый трудовому подвигу и борьбе рабочих за свои права.
Церковь Троицы Живоначальной (Троицкая Царская церковь) — храм 19 века с высоким куполом и богато украшенным интерьером.
Усадьба купца Носова — Калинина — образец уральской городской усадьбы 19 века с хозяйственными постройками и жилым домом.
Особняк промышленника Поклевского-Козелл — архитектурный памятник с элементами ампира, связанный с историей промышленного развития региона.
