Индивидуальная
до 5 чел.
Невьянск - столица Демидовых
Невьянск, всего в часе от Екатеринбурга, раскрывает тайны Демидовых и золотых приисков. Узнайте о старообрядцах и посетите Наклонную башню
Начало: На набережной «Калейдоскоп времён»
11 дек в 13:00
12 дек в 10:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Исследуйте аутентичные уральские селения и их святыни. Путешествие к пещере Симеона, чудотворному роднику и редким иконам оставит неизгладимые впечатления
Начало: В центре города
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4725 ₽ за всё до 15 чел.
Аудиогид
Невьянск - дедушка уральских заводов: аудиоэкскурсия
Погрузиться в историю места, где началась горнозаводская цивилизация
Начало: У дома купца Дождева
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
570 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 октября 2025С огромным удовольствием посетили экскурсию.
Ольга очень подробно, понятно, интересно все рассказала!
Очень всем рекомендуем!!!
- ММарина6 сентября 2025Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥
Особенно поразил Свято-Николаевский храм. Считаю, что каждый должен познакомится с Невьянской иконой. Маршрут то, что надо. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина16 августа 2025Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо Ольге:)
- SSVETLANA23 июля 2025Были на экскурсии тремя поколениями: мы с мужем, ребенок и наши родители. Все в полном восторге. Чудесная экскурсия, познавательная и очень разнообразная. Было очень интересно узнать много новых фактов о родных местах. Спасибо Ольге!
- ААлёна17 июля 2025Отличная очень интересная экскурсия.
Были с двумя детьми 11 и 7 лет. Старшему прекрасно "зашел" материал. 7летке конечно было скучновато (но
- ЭЭлина28 июня 2025Очень понравилась экскурсия. Рекомендую)
- ЛЛариса6 апреля 2025Сегодня, 06.04.25, экскурсовод Ольга провела для нас индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле по Невьянску. Нам все понравилось - было много
- ИИрина18 октября 2024Ольга прекрасный гид, экскурсия отлично организована, точные исторические факты удачно сочетаются с душевными историями.
- ввероника19 сентября 2024Ольга- большая молодец: чувствуется работа профессионального гида!!!!
- ККозловцева8 сентября 2024Все прошло отлично. Гид Ольга - просто золото. Спасибо!
- ООльга7 сентября 2024Очень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова и посоветовали знакомым. Экскурсовод Ольга-Профессионал своего дела!!!
- ААнна24 августа 2024Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Ольга - талантливый экскурсовод, с ней очень интересно и детям, и взрослым. На этой экскурсии
- ССветлана24 августа 2024Великолепная экскурсия, гид Оля рассказывает очень много и интересно. Чувствуется дешевность и любовь к родному краю. Город Невьянск небольшой, но с богатой историей. На все вопросы мы получили ответы. Большое спасибо, мы отлично провели день
- ЕЕлена26 июля 2024Ольга, спасибо огромное! Нам очень понравилось!!! Отдельное спасибо за то, что вы отправили нас в башню! Иначе знакомство с Невьянском не было бы полным)))
- ДДмитрий24 июля 2024Спасибо огромное Ольге! Очень разносторонне, много интересных фактов легенд и пр. Религия, история, технологии. Становление Урала и замечательного города Невьянск!
Рекомендуем!
- ВВера19 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод встретила у вокзала на автомобиле. Вся поездка была комфортной. Ольга не только прекрасно владеет материалом, но и очень интересно и структурировано рассказывает. Захотелось продолжить изучать эту тему, настолько было интересно.
Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!
- ЕЕлена6 июля 2024Спасибо огромное Ольге за блестяще организованную экскурсию!!!
Ольга замечательный рассказчик, отлично знающий историю своего края! Грамотная речь, чётко спланированная экскурсия, вся
- ЕЕлена17 июня 2024Ольга, замечательный экскурсовод, любящая свой город! Очень интересно рассказала про Невьянск, про окрестности, показала такие места, куда самостоятельно бы мы точно не попали. Мы увидели и узнали много нового и интересного благодаря ее экскурсии. Спасибо большое!!!
- ГГалина3 июня 2024Экскурсия динамичная, разнообразная и очень интересная. Ольга - замечательный экскурсовод, влюбленный в свой город! Четыре часа пролетели, как одно мгновение,
- ЕЕлена2 июня 2024Очень хорошая познавательная экскурсия. Ольга-интересный рассказчик, обладающий обширными знаниями и любящий свой город. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Невьянске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Невьянске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Невьянску в декабре 2025
Сейчас в Невьянске в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 570 до 6200. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Невьянске на 2025 год по теме «Самое главное», 54 ⭐ отзыва, цены от 570₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль