Исследуйте мир ароматов на мастер-классе «Угадай аромат», распознавая 14 уникальных запахов и создавая арома-амулет.
В «Шоколадных конфетах» вас ждет увлекательная история шоколада и шанс создать свои собственные сладкие шедевры!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-классаМастер-класс «Угадай аромат» Играя в арома-лото, вы угадываете 14 уникальных источников запаха, погружаясь в увлекательное исследование связи между характером и обонянием. В процессе игры раскрываются тайны восприятия ароматов, а на память о музее остается арома-амулет, на который наносится эфирное масло. Мастер-класс «Шоколадные конфеты» Погрузитесь в мир шоколадного искусства! На нашем интерактивном мастер-классе вы узнаете историю шоколада и создадите шесть уникальных конфет с собственным дизайном. Каждая конфета станет вашим маленьким произведением искусства, а стильная подарочная коробочка добавит изюминку вашему подарку. Уходите с не только сладостями, но и отличным настроением! Важная информация:
- Очередность программ определяет организатор.
- Каждый мастер-класс длится 45 минут.
- Арома-амулет и 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке можно забрать с собой.
Ежедневно с 10:00-20:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс «Угадай аромат»
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Верхне-Волжская наб., 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00-20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
- Очередность программ определяет организатор
- Каждый мастер-класс длится 45 минут
- Арома-амулет и 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке можно забрать с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
6 окт 2025
очень, понравилось… посидели, посмеялись, сделали свои конфетки… определяли ароматы, был рассказ про шоколад и ароматы. и это хорошая идея для создания своего мастер класса на новогодние праздники. Девушка организатор очень милая, все отлично
Е
Елена
3 авг 2025
Просто класс
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
