Интересные программы мастер-классы Нижнего Новгорода

Найдено 15 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
1 отзыв
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800 за человека
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
1 950 за человека
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
5 отзывов
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800 за билет
Мастер-класс «Угадай аромат»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Мастер-класс «Угадай аромат»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
800 за билет
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
скидка
13%
Групповая
2 часа
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1652.91 438 за человека
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
скидка
13%
Групповая
2 часа
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1652.91 438 за человека
Комбо: экскурсия + два мастер-класса - шоколадные конфеты и угадай аромат
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Комбо: экскурсия + два мастер-класса - шоколадные конфеты и угадай аромат
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 354.5 за человека
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Мини-группа
2 часа
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Почувствовать себя алхимиком и придумать индивидуальный аромат
Начало: На улице Дальняя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за человека
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
Начало: Нижний Новгород, Дальняя 8
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за человека
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 3 600 за всё до 9 чел.
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Почувствовать себя художником и поговорить о культурно-торговом феномене Нижнего Новгорода
Начало: На территории Нижегородской ярмарки
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Так получилось, что на данной экскурсии у нас оказалось два экскурсовода: Елена, которая нас отвозила в Семëнов и обратно, и
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    Маргарита, проводившая экскурсию в самом городе. Так что у нас вышло две экскурсии: обзорная и по древним промыслам. Всё было организованно великолепно. Было интересно их слушать. Они умело вовлекали в беседу. В их рассказах чувствуется истинная любовь к родному краю. Мы посетили музей Матрëшки и музей Хохломской росписи. Какая красота и какой огромный труд людей, создающих такие произведения!!! Посетили два мастер-класса:по окрашиванию матрëшки и изготовлению ложки. Восторг! Огромное спасибо всем!

  • С
    Спивакова
    15 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
    Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
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    действующей фабрики и увидели, как творится настоящее волшебство. На наших глазах из простого брусочка липы мастер за пару движений сделал солонку! Ну а как работают художницы - просто глаз не отвести! И есть возможность попробовать свои силы на мастер-классе.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Это было очень душевное путешествие в места, полные удивительных людей и их историй. В сопровождении очень знающего, глубоко уважающего традиции
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    специалиста, нам удалось погрузиться в быт старообрядцев, попробовать еду из печи, поткать на станке, побить баклуши) и узнать много интересного. Уехали с подарками и незабываемыми впечатлениями. Спасибо большое Маргарите, Вениамину и Надежде!

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Были на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослые, и дети, понравилось всем!
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    Маргарита очень хорошо знает родной город, историю, очень интересно и понятно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала нам маршрут, и мы увидели больше, чем было заявлено в экскурсии. Очень понравилось посещение ложкаря, мастера Вениамина. Видеть, как люди горят своим делом, чтут и берегут традиции, сохраняют промыслы - это уникально и особенно ценно. Большое спасибо Маргарите за экскурсию, обязательно приедем ещё и будем рекомендовать друзьям! ❤️✨

    Были на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослыеБыли на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослыеБыли на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослые
  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
    ИРИНА лучшая! Рассказала много интересной информации о создании шоколада и мелких деталях, которые я бы точно не узнала в исторических справках. Очень интересный мастер-класс и как по информации, и как по рукоделию. Обязательно загляну ещё, как буду в Нижнем Новгороде!
  • Л
    Лидия
    5 апреля 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Смело рекомендую эту экскурсию!!! Нам все очень понравилось, посетили много интересных мест, соприкоснулись с культурой старообрядцев. Маргарита создала нам чудесную атмосферу, в которую хочется еще вернуться. Спасибо огромное за теплый прием и душевную экскурсию)))))
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Асё замечательно. Надеемся на новые встречи
  • А
    Алексей
    25 февраля 2024
    Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
    Все очень понравилось
  • Н
    Наталья
    27 ноября 2023
    Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
    Нижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехав в Н. Новгород. Одним
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    из таких мест можно назвать и озеро Светлояр с его легендами. Удалось побывать тут в конце октября. Несмотря на дальность дороги до озера, время пролетело незаметно благодаря экскурсоводу. Очень понравилось содержание экскурсии, по пути посетили много интересных мест: и фабрику хохломы, и частный музей керамики, ну и финалом стало озеро. Повезло с погодой.

    Нижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехавНижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехав

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
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  1. Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
  2. Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
  3. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
  4. Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
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  2. Рождественская улица
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  4. Чкаловская лестница
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  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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