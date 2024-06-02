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Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Билеты
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800₽ за билет
Билеты
1 час
Мастер-класс «Угадай аромат»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
800₽ за билет
скидка
13%
Групповая
2 часа
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1652.91 438₽ за человека
скидка
13%
Групповая
2 часа
Комбо: Арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1652.91 438₽ за человека
Групповая
3 часа
Комбо: экскурсия + два мастер-класса - шоколадные конфеты и угадай аромат
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 354.5₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Почувствовать себя алхимиком и придумать индивидуальный аромат
Начало: На улице Дальняя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
Начало: Нижний Новгород, Дальняя 8
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 3 600₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Почувствовать себя художником и поговорить о культурно-торговом феномене Нижнего Новгорода
Начало: На территории Нижегородской ярмарки
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина2 июня 2024Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
- ККсения22 мая 2024Так получилось, что на данной экскурсии у нас оказалось два экскурсовода: Елена, которая нас отвозила в Семëнов и обратно, и
- ССпивакова15 мая 2024Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
- ННаталья12 мая 2024Это было очень душевное путешествие в места, полные удивительных людей и их историй. В сопровождении очень знающего, глубоко уважающего традиции
- ЕЕлена5 мая 2024Были на экскурсии у Маргариты по Семёнову. Мы были небольшой группой разного возраста - и взрослые, и дети, понравилось всем!
- ИИрина16 апреля 2024ИРИНА лучшая! Рассказала много интересной информации о создании шоколада и мелких деталях, которые я бы точно не узнала в исторических справках. Очень интересный мастер-класс и как по информации, и как по рукоделию. Обязательно загляну ещё, как буду в Нижнем Новгороде!
- ЛЛидия5 апреля 2024Смело рекомендую эту экскурсию!!! Нам все очень понравилось, посетили много интересных мест, соприкоснулись с культурой старообрядцев. Маргарита создала нам чудесную атмосферу, в которую хочется еще вернуться. Спасибо огромное за теплый прием и душевную экскурсию)))))
- ООльга26 февраля 2024Асё замечательно. Надеемся на новые встречи
- ААлексей25 февраля 2024Все очень понравилось
- ННаталья27 ноября 2023Нижегородская область славится не только своей столицей. Вокруг так же много мест, которые стоит посетить, приехав в Н. Новгород. Одним
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Мастер-классы»
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