Тсс… Не произносите ни звука, остановите внутренний диалог и сфокусируйтесь на других суперспособностях — чувствовать вкусы и ароматы.
За 1,5 часа вы прокачаете свои творческие и личностные навыки, создав кондитерский шедевр и научившись разбираться в запахах.
Иногда сквозь тишину будут прорываться наши рассказы — об истории шоколада и влиянии ароматов на нашу жизнь.
За 1,5 часа вы прокачаете свои творческие и личностные навыки, создав кондитерский шедевр и научившись разбираться в запахах.
Иногда сквозь тишину будут прорываться наши рассказы — об истории шоколада и влиянии ароматов на нашу жизнь.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-класса
Мастер-класс «Шоколадные конфеты» (45 минут)
Вы создадите шесть конфет с собственным дизайном. Для украшения мы предлагаем кокосовую стружку и сахарные посыпки различных цветов и форм.
Когда сладкий шедевр будет готов, вы положите его в подарочную коробку, перевяжете лентой и подарите кому-то или себе.
Мастер-класс «Угадай аромат» (45 минут)
Мы сыграем в аромалото — вам предстоит угадать 14 источников аромата. В процессе игры вы узнаете, как характер влияет на обоняние, какой аромат помогает сконцентрироваться, а какой — расслабиться.
На память у вас останется амулет со стойким ароматом — фигурка из глины, на которую вы нанесёте понравившееся эфирное масло.
Организационные детали
- Очерёдность мастер-классов определяет ведущий
- Мероприятие будет интересно взрослым и детям от 6 лет
- Мастер-классы проведёт один из сотрудников нашего музея
в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00 и 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 467 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Верхне-Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг и субботу в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей «В Тишине» — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 199 туристов
Первый в России необычный музей «В Тишине» приглашает на 60 минут тишины! Здесь вы сможете побыть без информационного, городского и рабочего шума, обнаружить в себе новые способности и понять, можете ли вы общаться, не используя голос.Задать вопрос
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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