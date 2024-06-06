Групповые экскурсии Нижнего Новгорода

Найдено 76 экскурсий в категории «Групповые» в Нижнем Новгороде, цены от 534 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440 за человека
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
271 отзыв
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710 за человека
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
Нижний Новгород в историях и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200 за человека
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500 за человека
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе
Начало: У метро «Парк культуры»
Сегодня в 15:00
14 июня в 11:00
534 за человека
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
176 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
9 отзывов
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Начало: На площади Минина
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 345 за человека
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350 за человека
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300 за человека
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
1 отзыв
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800 за человека
Тур по барам Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250 за человека
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800 за человека
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
17 отзывов
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500 за человека
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Мистика Волжского откоса
🚶 Пешая
скидка
40%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600 за человека
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
10 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
Завтра в 07:00
16 июня в 07:00
2 400 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Семёнов - столица золотой хохломы
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за человека
Уголок купеческой России: Гороховец
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500 за человека
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000 за человека
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
1 950 за человека
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
Завтра в 10:00
14 июня в 17:00
1 000 за человека
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
701 отзыв
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
837 отзывов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400 за человека
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
3076 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
760 отзывов
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Городец - жемчужина Поволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
345 отзывов
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
2 400 за человека
Кремль - Сердце Нижнего
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
335 отзывов
Кремль - Сердце Нижнего: Путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Кремлевскому бульвару и узнав уникальные истории, связанные с этим местом
Начало: Улица Алексеевская, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 600 за человека
Истории и загадки Рождественской: иммерсивная прогулка с фонарщиком
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
96 отзывов
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900 за человека
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
50 отзывов
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
от 3 100 за человека
Шереметевский замок и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
103 отзыва
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
142 отзыва
Групповая прогулка по историческим местам Нижнего Новгорода
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Нижнему Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
Расписание: Ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
1 200 за человека
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
31 отзыв
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Классный гид! Эмоциональный, интересно рассказывающий, рисующий картинки в лицах) отдельное спасибо за удобные наушники и вкусный нижегородский пряник))
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Давно так не торопился написать отзыв. Только вернулся из Нижнего и сразу к компу. Признаться, я очень люблю экскурсии и пытаюсь
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    слушать экскурсоводов. И зачастую слушать их невозможно, в силу тех или иных обстоятельств - то скучно, то неточно, то откровенное вранье… Поэтому обычно тщательно выбираю. Но тут не стал выбирать, не было времени. И…. результат превзошел все ожидания! Николай провел великолепнейшую экскурсию, практически интерактивную, погружая нас в прошлое города, постоянно взаимодействуя с группой, вовлекая туристов в процесс. Я узнал много нового для себя и обновил старые знания. Давно не было такого гида. Когда видишь увлеченного человека, который любит свое дело, то все что он рассказывает, воспринимается совершенно по другому. Однозначно буду всем рекомендовать. Да и сам схожу на другую экскурсию Николая когда буду в Нижнем Новгороде или Питере.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Нижний Новгород в историях и лицах
    Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!
  • В
    Василий
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
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    и много нового про нижегородских купцов. А место проведения просто потрясающее, особенно в такую жару. Ещё раз спасибо! Обязательно посещу и другие экскурсии Юлии.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
  3. Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
  4. Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
  5. Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Групповые" можно забронировать 76 экскурсий и билетов от 534 до 5 400 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 9306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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