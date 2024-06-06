1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800₽ за человека
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710₽ за человека
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе
Начало: У метро «Парк культуры»
Сегодня в 15:00
14 июня в 11:00
534₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Групповая
1 час
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Начало: На площади Минина
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 345₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350₽ за человека
Групповая
3 часа
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
Начало: На площади Минина
Сегодня в 16:30
14 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
скидка
40%
Групповая
2 часа
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
Завтра в 07:00
16 июня в 07:00
2 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Групповая
1 час
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
Завтра в 10:00
14 июня в 17:00
1 000₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Групповая
8 часов
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
2 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Кремль - Сердце Нижнего: Путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Кремлевскому бульвару и узнав уникальные истории, связанные с этим местом
Начало: Улица Алексеевская, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 600₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900₽ за человека
Групповая
15 часов
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
от 3 100₽ за человека
Групповая
16 часов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческим местам Нижнего Новгорода
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Нижнему Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
Расписание: Ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
- ООксана5 июня 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
- ААнастасия4 июня 2024Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ЮЮлия3 июня 2024Классный гид! Эмоциональный, интересно рассказывающий, рисующий картинки в лицах) отдельное спасибо за удобные наушники и вкусный нижегородский пряник))
- ДДмитрий2 июня 2024Давно так не торопился написать отзыв. Только вернулся из Нижнего и сразу к компу. Признаться, я очень люблю экскурсии и пытаюсь
- ИИрина2 июня 2024Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
- ААнастасия2 июня 2024Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!
- ВВасилий1 июня 2024Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
- ЛЛариса1 июня 2024Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Групповые" можно забронировать 76 экскурсий и билетов от 534 до 5 400 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 9306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Нижнем Новгороде из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Нижнего Новгорода по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август