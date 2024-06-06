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слушать экскурсоводов. И зачастую слушать их невозможно, в силу тех или иных обстоятельств - то скучно, то неточно, то откровенное вранье… Поэтому обычно тщательно выбираю. Но тут не стал выбирать, не было времени. И…. результат превзошел все ожидания! Николай провел великолепнейшую экскурсию, практически интерактивную, погружая нас в прошлое города, постоянно взаимодействуя с группой, вовлекая туристов в процесс. Я узнал много нового для себя и обновил старые знания. Давно не было такого гида. Когда видишь увлеченного человека, который любит свое дело, то все что он рассказывает, воспринимается совершенно по другому. Однозначно буду всем рекомендовать. Да и сам схожу на другую экскурсию Николая когда буду в Нижнем Новгороде или Питере.