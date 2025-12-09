Почему именно Нижний Новгород 19 века был настоящей чайной монополией? Приглашаем на авторское расследование — не просто экскурсию, а погружение в мир ароматов, афер и легенд. На пешеходной прогулке вы узнаете город с его самой вкусной стороны. А затем оцените несколько сортов бодрящего напитка на дегустации в уютной чайной.
Описание экскурсии
Наше путешествие во времени начнётся на Большой Покровской, которая до сих пор хранит облик 19 столетия — и многочисленные приметы чайной жизни:
- роскошные магазины и бойкие бакалейные лавки
- дорогие рестораны и аристократическое Дворянское собрание
- великолепные доходные дома купцов-миллионщиков
- театр и легендарное здание Государственного банка
Мы увидим, как жили чаеторговцы и где они заключали самые крупные сделки. А ещё отыщем ответы на ключевые вопросы:
- каким невероятным путём — длиной в 11 000 км — чай попадал из Китая в Россию и какие опасности подстерегали караваны
- почему чайная столица империи находилась не в Москве и не в Петербурге, а здесь, в Нижнем
- кто такие «чаерезы» и «титестеры», и почему язык последних страховые компании оценивали в миллионы рублей
- как отличить элитный китайский лист от дешёвой подделки — «копорки»
- чем отличался чайный стол бурлака, купца Саввы Морозова, Фёдора Достоевского и последнего русского императора
Дуэль сортов в уютной чайной
Треть нашего времени — около часа — мы посвятим тёплому и уютному финалу. В колоритной русской чайной вас ждёт интерактивная дегустация-дуэль. Вы на практике:
- научитесь разбираться в основных сортах и видах чая
- поймёте разницу в ароматах, цветах и вкусах
- определите, какой напиток достоин звания «императорского», а какой лишь удачно стилизован под старину
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 5 лет
- Чайная дегустация (4 вида чая и небольшие угощения) оплачивается отдельно: 300 ₽ с чел.
- Программа также проводится в индивидуальном формате по договорённости и при условии наличия мест в чайной. Стоимость индивидуальной экскурсии 8000 ₽ за вашу компанию + 450 ₽ с чел. за дегустацию
- Экскурсию проведу лично я (в редких случаях — другой гид из нашей команды)
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети 5-6 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 8064 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Групповая
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Погрузитесь в историю древних земель Поветлужья, узнайте о марийцах и чуде, посетите старообрядческий центр Семенов и сакральное озеро Светлояр
Начало: Большая Покровская, 2
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 15 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода в Семёнов: в гости к русской матрёшке
Погрузитесь в атмосферу Семёнова, где народные промыслы и матрёшки расскажут о богатой истории края. Вас ждут музеи, фабрика и уютные улочки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.