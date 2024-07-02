Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы

Богатство благоухающих оттенков и их сочетаний столь велико, что любые классификации и описания условны. Ароматы раскрывают душу, настраивают ум, влияют на наше настроение и самочувствие. И всё это — без слов, что соответствует концепции нашего музея «В Тишине».



На мастер-классе вы познакомитесь с психологией ароматов, потренируете обоняние и заберёте с собой аромаамулет.