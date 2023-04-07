Здание Бугровской ночлежки, где в XIX веке каждую ночь сотни бездомных получали хлеб и кров.

Босяцкая чайная «Столбы», открытая по инициативе Максима Горького для борьбы с пьянством.

«Полицмейстерские нумера» — гостиница, принадлежавшая легендарному взяточнику и казнокраду полицмейстеру Махотину.

улица Рождественская, где находились купеческие особняки, конторы и доходные дома, «каменные визитные карточки» нижегородского купечества.

«Блиновский пассаж» XIX века — прадедушка современных торговых центров.

Площадь Маркина (бывшая площадь Софроновская) — купеческая «биржа невест» 19-го столетия.

Собор Пресвятой Богородицы — жемчужина Поволжья, уникальный образец Строгановского Барокко XVIII века.

Торговая жизнь Нижнего Новгорода«Карман России», «торговая столица Российской Империи» — это все о Нижнем Новгороде. В девятнадцатом столетии жизнью города управляло купеческое сословие. Кто они были, эти люди — хозяева жизни, опора Империи? Мы отправляемся на прогулку по торговым улицам и площадям старого города, чтобы узнать, как наживало миллионы и как прожигало жизнь нижегородское купечество, кто такой «нижегородский куркуль» и можно ли верить «честному купеческому». В маршруте Вас ждет: • Храм Рождества Иоанна Предтечи и монумент Минину и Пожарскому на месте сбора Нижегородского ополчения 1612 года.