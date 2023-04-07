Экскурсия по Нижнему Новгороду
Пройдите уникальный маршрут, посвященный торговой жизни Нижнего Новгорода.
Воздвигнутый 800 лет назад, этот город заслуженно считался обителью купечества, притягивая многих амбициозных людей, желающих заработать как можно больше.
Прогуляйтесь по улочкам, которые были заполнены лавками и товарами, узнайте, как выглядел крупнейший торговый центр и что скрывалось за жизнью предприимчивых продавцов.
Воздвигнутый 800 лет назад, этот город заслуженно считался обителью купечества, притягивая многих амбициозных людей, желающих заработать как можно больше.
Прогуляйтесь по улочкам, которые были заполнены лавками и товарами, узнайте, как выглядел крупнейший торговый центр и что скрывалось за жизнью предприимчивых продавцов.
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Рождества Иоанна Предтечи
- Монумент Минину и Пожарскому
- Здание Бугровской ночлежки
- Босяцкая чайная «Столбы»
- Гостиница «Полицмейстерские нумера»
- Улица Рождественская
- Строгановская церковь (по желанию)
- «Блиновский пассаж»
- Площадь Маркина (бывшая площадь Софроновская)
- Собор Пресвятой Богородицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Торговая жизнь Нижнего Новгорода«Карман России», «торговая столица Российской Империи» — это все о Нижнем Новгороде. В девятнадцатом столетии жизнью города управляло купеческое сословие. Кто они были, эти люди — хозяева жизни, опора Империи? Мы отправляемся на прогулку по торговым улицам и площадям старого города, чтобы узнать, как наживало миллионы и как прожигало жизнь нижегородское купечество, кто такой «нижегородский куркуль» и можно ли верить «честному купеческому». В маршруте Вас ждет: • Храм Рождества Иоанна Предтечи и монумент Минину и Пожарскому на месте сбора Нижегородского ополчения 1612 года.
- Здание Бугровской ночлежки, где в XIX веке каждую ночь сотни бездомных получали хлеб и кров.
- Босяцкая чайная «Столбы», открытая по инициативе Максима Горького для борьбы с пьянством.
- «Полицмейстерские нумера» — гостиница, принадлежавшая легендарному взяточнику и казнокраду полицмейстеру Махотину.
- улица Рождественская, где находились купеческие особняки, конторы и доходные дома, «каменные визитные карточки» нижегородского купечества.
- «Блиновский пассаж» XIX века — прадедушка современных торговых центров.
- Площадь Маркина (бывшая площадь Софроновская) — купеческая «биржа невест» 19-го столетия.
- Собор Пресвятой Богородицы — жемчужина Поволжья, уникальный образец Строгановского Барокко XVIII века.
В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Народного ЕдинстваЗавершение: пл. Благовещенская
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Экскурсия полностью пешеходная
- Просим одеваться по погоде. По желанию будет предоставлена возможность посетить Строгановскую церковь на ул. Рождественской
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Рождественская улица
Популярные места
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
Natalya
Очень популярно сейчас
Купеческий Нижний - дома каменные, люди железные
Узнать о яркой странице в истории города и насладиться атмосферой былой старины
в районе улицы Добролюбова
7 апр
8 апр
9 апр
11 апр
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Павел
Мистика и история Нижнего Новгорода
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький - обзорная прогулка
около Кремля
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
от 2 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Татьяна
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Погулять по старинным улицам, полюбоваться купеческими особняками и раскрыть истории их владельцев
у церкви жен Мироносиц
Сегодня
Завтра
8 апр
9 апр
32002 720₽ за всё до 20 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании