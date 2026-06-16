3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Улица Рождественская - удивительное хранилище вековых тайн и историй купеческого Нижнего Новгорода.На нашем квесте вы погрузитесь в атмосферу минувших столетий и почувствуете вкус настоящей игры, разгадывая кроссворды и логические задачи,

выполняя творческие задания и шаг за шагом изучая город. Следуя по особому маршруту, вы будете отвечать на исторические вопросы, решать кроссворды и шифры, проходить творческие испытания. Узнаете историю улицы и её секреты, выполняя задания вместе с командой. Игра подойдёт участникам от 11-12 лет, количество участников до 60 человек

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в квесте - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и тёплые. Май, сентябрь и октябрь также подходят, но могут быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, с ноября по март, участие возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить прохождение маршрута.

Сейчас август — это идеальное время.