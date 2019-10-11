3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода

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Улица Рождественская – удивительное хранилище вековых тайн и историй купеческого Нижнего Новгорода.

На нашем квесте вы погрузитесь в атмосферу минувших столетий и почувствуете вкус настоящей игры, разгадывая кроссворды и логические задачи, выполняя творческие задания и шаг за шагом изучая город!
От 5200 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Маркина
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Загадки улицы Рождественской
Загадки улицы Рождественской

Что вас ожидает

Творческие и логические задания
Вам предстоит, следуя по особому маршруту, отвечать на исторические вопросы с помощью логики и внешних подсказок, решать кроссворды и шифры, проходить творческие испытания. Например, изобразить воззвание Минина к народу, измерить ширину арки в пядях или решить задачку 18 века. При этом каждому члену команды достанется определенная роль: капитан, летописец, сыщик, часовщик, человек-память и т.д. (количество ролей зависит от числа участников).

Купеческая история Нижнего Новгорода
Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой. Пройдя наш исторический квест, вы узнаете историю улицы и её секреты. Как из нищего крестьянина можно стать миллионером? На что готовы купцы и дворяне, чтобы стать почетными жителями города? Где на улице был фонтан благотворителей? Как работали трамваи, если не было электричества? Все это вы узнаете, вместе с командой выполняя творческие задания!

Организационные детали

  • Этот квест является своеобразным продолжением Исторического квеста в Нижегородском Кремле. Он построен по тем же правилам, поэтому участникам, прошедшим предыдущую игру, будет легко сориентироваться.
  • Бронировать игру нужно минимум за неделю
  • Стоимость квеста для группы до 10 человек. Если участников больше – за каждого дополнительного человека нужно будет доплатить по 500 рублей (максимальное количество участников – 30 человек ).
  • Минимальный возраст участников – 10 лет.
Загадки улицы Рождественской
Загадки улицы Рождественской
Загадки улицы Рождественской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Маркина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Булат
Булат
Мне 48 лет. Приключенческими программами занимаюсь около 30 лет. Все знают, что обычная экскурсия (за редким исключен—ием) уже через 10 мин. начинает утомлять. Даты, фамилии, искусствоведческие термины усыпляют мозг. В игре-квесте все наоборот: проводник (экскурсовод) задает вопросы, а команда должна найти ответы или выполнить определенные задания. Моя задача — в веселой и легкой форме познакомить людей с историей Нижнего Новгорода.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 октября 2019
Отличная экскурсия! Были с 10 классом, детям соответственно по 16 лет. Хороший сценарий самой игры, правильное распределение ролей и высокая харизма ведущего (и наверное большой опыт), дали невероятный результат. Все дети приняли участие в игре, на обычной экскурсии, как правило, слушают те кому интересно. Результат на лицо, дети в восторге, в голове много исторических фактов, хоть экзамен сдавай.
11 марта 2018
Экскурсия очень понравилась. Благодаря необычной подаче материала запомнилось очень многое. Мы были активными участниками, отвечали на вопросы гида. Приятно осознавать, что ты помнишь историю. Все участники (а возраст разный это и подростки и взрослые) были в восторге от этой Экскурсии. В следующий раз обязательно закажем ещё одну экскурсию на другую тему
1 ноября 2017
Спасибо Веронике за замечательную экскурсию. Заказали данный квест на четверых участников, двое из которых подростки (12 и 15 лет), которые при слове "экскурсия" делают сразу эмоцию "Нам это не надо и не интересно". Поэтому решили "попытать счастья" и заказать квест, чтоб заинтересовать "современную молодежь"))))) Не смотря на прохладную погоду, время экскурсии прошло супер быстро. Очень интересная подача информации, Вероника прекрасный гид, которая справилась со своей задачей на 5+. Главной оценкой ее работы, считаем то, что подростки были в восторге! Еще долго мы вспоминали и проговаривали историю улицы, вклад в развитие городов местных купцов, а из полученных знаний составляли кроссворд и отвечали на опросник. Рекомендую эту экскурсию и Веронику, как специалиста в своем деле!

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