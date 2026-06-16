3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадки улицы Рождественской

Погрузитесь в атмосферу прошлого, решая логические задачи и творческие задания, исследуя тайны Рождественской улицы и её купеческой истории
Улица Рождественская - удивительное хранилище вековых тайн и историй купеческого Нижнего Новгорода.

На нашем квесте вы погрузитесь в атмосферу минувших столетий и почувствуете вкус настоящей игры, разгадывая кроссворды и логические задачи,
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выполняя творческие задания и шаг за шагом изучая город.

Следуя по особому маршруту, вы будете отвечать на исторические вопросы, решать кроссворды и шифры, проходить творческие испытания. Узнаете историю улицы и её секреты, выполняя задания вместе с командой. Игра подойдёт участникам от 11-12 лет, количество участников до 60 человек

5
39 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🕵️‍♂️ Увлекательные квесты и задания
  • 📜 Погружение в историю купеческого Нижнего Новгорода
  • 🎨 Творческие испытания для всей команды
  • 🔍 Разгадывание логических задач и шифров
  • 👥 Возможность участия до 60 человек

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квесте - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и тёплые. Май, сентябрь и октябрь также подходят, но могут быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, с ноября по март, участие возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить прохождение маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Загадки улицы Рождественской
Загадки улицы Рождественской
Загадки улицы Рождественской

Что можно увидеть

  • Улица Рождественская
  • Фонтан благотворителей

Описание квеста

Творческие и логические задания

Вам предстоит, следуя по особому маршруту, отвечать на исторические вопросы с помощью логики и внешних подсказок, решать кроссворды и шифры, проходить творческие испытания. Например, изобразить воззвание Минина к народу, измерить ширину арки в пядях или решить задачку 18 века. При этом каждому члену команды достанется определенная роль: капитан, летописец, сыщик, часовщик, человек-память и т. д. (количество ролей зависит от числа участников).

Купеческая история Нижнего Новгорода

Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой. Пройдя наш исторический квест, вы узнаете историю улицы и её секреты. Как из нищего крестьянина можно стать миллионером? На что готовы купцы и дворяне, чтобы стать почетными жителями города? Где на улице был фонтан благотворителей? Как работали трамваи, если не было электричества? Все это вы узнаете, вместе с командой выполняя творческие задания!

Организационные детали

  • Этот квест является своеобразным продолжением Исторического квеста в Нижегородском Кремле. Он построен по тем же правилам, поэтому участникам, прошедшим предыдущую игру, будет легко сориентироваться.
  • Бронировать игру нужно минимум за неделю
  • Цена указана за группу взрослых
  • Стоимость детской группы до 10 чел. — 8000 рублей (если вас больше, то дополнительно с каждого ребёнка по 800 руб.)
  • Стоимость для смешанной группы рассчитывается на сайте при выборе нужного количества билетов
  • Возможное количество участников квеста до 60 человек
  • Игра подойдёт участникам от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Стандартный билет940 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Маркина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Булат
Булат — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 9043 туристов
Я занимаюсь приключенческими программами более 30 лет. В 2013 году запустил программу «Городская история» с тремя историческими квестами, охватывающими всё прошлое Нижнего Новгорода. Многолетняя практика показывает, что этот формат значительно интереснее для детей, и в их голове остаётся намного больше информации. С ростом популярности программы сформировалась команда молодых людей, которые прошли обучение и теперь успешно работают в качестве ведущих.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
2
1
Елена
Динамичная и интересная экскурсия.
Кирилл великолепный рассказчик.
Задействованы были все: и взрослые и дети 10 лет.
Был сделан опрос у нашей компании, что больше всего понравилось в НН, все ответили, что экскурсия-квест (а
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не аквапарк😀).
Организация 🔥. Спасибо Булату, что был на связи, и что организовал нам комфортное время.
Экскурсовод Кирилл 🔥. Настолько интересно и заряжено рассказывал, что даже посторонние люди присоединились к нашей семейной экскурсии🤷♀️😁.
Получили удовольствие от организации и экскурсии.
Спасибо🙏💕

Динамичная и интересная экскурсия.
Булат
Булат
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, будем рады видеть вас на других наших квестах.
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В
Посетили две экскурсии Булата, обе очень понравились. Булат очень хороший рассказчик, эрудированный, материал хорошо продуман.
Дети 9 и 11 лет легко и с интересом выдержали 2 часа экскурсии.
Большое спасибо!
Булат
Булат
Ответ организатора:
И вам спасибо за интерес к истории.
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Валерия
В полном восторге от исторического квеста! 🔥 Формат подачи — это не просто лекция и не скупая хронология событий. Знание истории вплетено в логику игры, загадки и взаимодействие с локацией. Было интересно и детям 12-13 лет, и взрослым. Отдельное браво гидам! Профессионалы высшего уровня! Видно, что они любят своё дело и живут им❤️
Булат
Булат
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Ждем на квесте в Кремле.
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В
отличная прогулка- квест! понравилось и взрослым и детям! классный формат для экскурсии. рекомендую
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Жаркова
Огромное спасибо! Это была лучшая экскурсия. Советую прям кто едет классом или компанией. Дети в восторге!
Огромное спасибо! Это была лучшая экскурсия. Советую прям кто едет классом или компанией. Дети в восторге!
Огромное спасибо! Это была лучшая экскурсия. Советую прям кто едет классом или компанией. Дети в восторге!
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Светлана
Спасибо большое за интересный и динамичный квест! Компании из 8 взрослых было интересно и весело! Впервые попробовали такой формат и остались очень довольны.
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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