3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу прошлого, решая логические задачи и творческие задания, исследуя тайны Рождественской улицы и её купеческой истории
Улица Рождественская - удивительное хранилище вековых тайн и историй купеческого Нижнего Новгорода.
На нашем квесте вы погрузитесь в атмосферу минувших столетий и почувствуете вкус настоящей игры, разгадывая кроссворды и логические задачи, читать дальшеуменьшить
выполняя творческие задания и шаг за шагом изучая город.
Следуя по особому маршруту, вы будете отвечать на исторические вопросы, решать кроссворды и шифры, проходить творческие испытания. Узнаете историю улицы и её секреты, выполняя задания вместе с командой. Игра подойдёт участникам от 11-12 лет, количество участников до 60 человек
📜 Погружение в историю купеческого Нижнего Новгорода
🎨 Творческие испытания для всей команды
🔍 Разгадывание логических задач и шифров
👥 Возможность участия до 60 человек
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квесте - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а дни длинные и тёплые. Май, сентябрь и октябрь также подходят, но могут быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, с ноября по март, участие возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить прохождение маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Рождественская
Фонтан благотворителей
Описание квеста
Творческие и логические задания
Вам предстоит, следуя по особому маршруту, отвечать на исторические вопросы с помощью логики и внешних подсказок, решать кроссворды и шифры, проходить творческие испытания. Например, изобразить воззвание Минина к народу, измерить ширину арки в пядях или решить задачку 18 века. При этом каждому члену команды достанется определенная роль: капитан, летописец, сыщик, часовщик, человек-память и т. д. (количество ролей зависит от числа участников).
Купеческая история Нижнего Новгорода
Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой. Пройдя наш исторический квест, вы узнаете историю улицы и её секреты. Как из нищего крестьянина можно стать миллионером? На что готовы купцы и дворяне, чтобы стать почетными жителями города? Где на улице был фонтан благотворителей? Как работали трамваи, если не было электричества? Все это вы узнаете, вместе с командой выполняя творческие задания!
Стоимость детской группы до 10 чел. — 8000 рублей (если вас больше, то дополнительно с каждого ребёнка по 800 руб.)
Стоимость для смешанной группы рассчитывается на сайте при выборе нужного количества билетов
Возможное количество участников квеста до 60 человек
Игра подойдёт участникам от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
940 ₽
Дети до 16 лет
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Маркина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Булат — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 9043 туристов
Я занимаюсь приключенческими программами более 30 лет. В 2013 году запустил программу «Городская история» с тремя историческими квестами, охватывающими всё прошлое Нижнего Новгорода. Многолетняя практика показывает, что этот формат значительно интереснее для детей, и в их голове остаётся намного больше информации.
С ростом популярности программы сформировалась команда молодых людей, которые прошли обучение и теперь успешно работают в качестве ведущих.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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3
–
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Елена
Динамичная и интересная экскурсия. Кирилл великолепный рассказчик. Задействованы были все: и взрослые и дети 10 лет. Был сделан опрос у нашей компании, что больше всего понравилось в НН, все ответили, что экскурсия-квест (а читать дальшеуменьшить
не аквапарк😀). Организация 🔥. Спасибо Булату, что был на связи, и что организовал нам комфортное время. Экскурсовод Кирилл 🔥. Настолько интересно и заряжено рассказывал, что даже посторонние люди присоединились к нашей семейной экскурсии🤷♀️😁. Получили удовольствие от организации и экскурсии. Спасибо🙏💕
Булат
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, будем рады видеть вас на других наших квестах.
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В
Валерия
Посетили две экскурсии Булата, обе очень понравились. Булат очень хороший рассказчик, эрудированный, материал хорошо продуман. Дети 9 и 11 лет легко и с интересом выдержали 2 часа экскурсии. Большое спасибо!
Булат
Ответ организатора:
И вам спасибо за интерес к истории.
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Валерия
В полном восторге от исторического квеста! 🔥 Формат подачи — это не просто лекция и не скупая хронология событий. Знание истории вплетено в логику игры, загадки и взаимодействие с локацией. Было интересно и детям 12-13 лет, и взрослым. Отдельное браво гидам! Профессионалы высшего уровня! Видно, что они любят своё дело и живут им❤️
Булат
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Ждем на квесте в Кремле.
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В
Виктор
отличная прогулка- квест! понравилось и взрослым и детям! классный формат для экскурсии. рекомендую
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Жаркова
Огромное спасибо! Это была лучшая экскурсия. Советую прям кто едет классом или компанией. Дети в восторге!
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Светлана
Спасибо большое за интересный и динамичный квест! Компании из 8 взрослых было интересно и весело! Впервые попробовали такой формат и остались очень довольны.
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