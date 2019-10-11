3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Творческие и логические задания

Вам предстоит, следуя по особому маршруту, отвечать на исторические вопросы с помощью логики и внешних подсказок, решать кроссворды и шифры, проходить творческие испытания. Например, изобразить воззвание Минина к народу, измерить ширину арки в пядях или решить задачку 18 века. При этом каждому члену команды достанется определенная роль: капитан, летописец, сыщик, часовщик, человек-память и т.д. (количество ролей зависит от числа участников).

Купеческая история Нижнего Новгорода

Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой. Пройдя наш исторический квест, вы узнаете историю улицы и её секреты. Как из нищего крестьянина можно стать миллионером? На что готовы купцы и дворяне, чтобы стать почетными жителями города? Где на улице был фонтан благотворителей? Как работали трамваи, если не было электричества? Все это вы узнаете, вместе с командой выполняя творческие задания!