Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком

Познакомиться с городом-карманом России на групповой экскурсии по его старинному центру

Larisa
Larisa – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Какое место Нижний Новгород 🏙️ занимает в истории 📖 страны? Вы поймете это на нашей экскурсии 🧭 в группе до 20 человек.

Гид расскажет о символах города и о его ярком периоде, когда гремела Нижегородская ярмарка.

Вы проедете по главным достопримечательностям Нижнего, посетите два храма и погуляете по нарядной Рождественской улице.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия ⛳ с остановками. Маршрут охватит места притяжения Нижнего Новгорода, а гид откроет главные страницы его 8-вековой истории 📖 — от основания крепости на слиянии Оки и Волги до становления торговой столицы ⭐️ России. Вы побываете на территории Нижегородской ярмарки и посетите собор Александра Невского. А по пути также увидите:
•Панораму ансамбля Благовещенского монастыря
•Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому
•Купеческие дома — Рукавишникова, Сироткина, Строгановых, Бугрова

Пешеходная часть — Рождественская улица-музей 🖼. На ней расположено сразу 30 памятников федерального значения. Вы услышите о самых любопытных и узнаете, какие люди и события меняли облик Нижнего Новгорода. В программе также посещение барочной Строгановской церкви.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 (2, 5 часа) и пешком (1 час) в группе до 20 человек
  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком

Экскурсия проводится в воскресенье в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Larisa
Larisa
Меня зовут Лариса. Я представитель агентства. Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.
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