Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Какое место Нижний Новгород занимает в истории страны? Вы поймете это на нашей экскурси. Гид расскажет о символах города и о его ярком периоде, когда гремела Нижегородская ярмарка.
Вы проедете по главным достопримечательностям Нижнего, посетите два храма и погуляете по нарядной Рождественской улице.
Вы проедете по главным достопримечательностям Нижнего, посетите два храма и погуляете по нарядной Рождественской улице.
Описание экскурсии
Автобусная экскурсия с остановками. Маршрут охватит места притяжения Нижнего Новгорода, а гид откроет главные страницы его 8-вековой истории — от основания крепости на слиянии Оки и Волги до становления торговой столицы России. Вы проедете по территории Нижегородской ярмарки, сделаете остановку на Стрелке и посетите собор Александра Невского. А по пути также увидите:
- Панораму ансамбля Благовещенского монастыря
- Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому
- Купеческие дома — Рукавишникова, Сироткина, Строгановых, Бугрова
Пешеходная часть — Рождественская улица-музей. На ней расположено сразу 30 памятников федерального значения. Вы услышите о самых любопытных и узнаете, какие люди и события меняли облик Нижнего Новгорода. В программе также посещение барочной Строгановской церкви.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе (2,5 часа) и пешком (1 час)
- Экскурсия заканчивается на улице Рождественской
- Дополнительных расходов нет
- Мы стараемся поддерживать транспорт в хорошем состоянии для всех путешественников, поэтому в автобус можно взять воду и сухой перекус, который не запачкает сидения
- Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
в воскресенье в 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1889 туристов
Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 19 апр 2026
Очень интересная экскурсия, охватывающая разные века и события истории города. Огромная благодарность нашему гиду Ульяне, которая великолепно познакомила нас с Нижним!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 15 фев 2026
Наша экскурсовод , Мария Марковна , это человек глубоко влюблённый в свой город Нижний Новгород и в его историю. Мы узнали много нового и интересного, как исторические факты , так и легенды.
Экскурсия была очень интересной.
Экскурсия была очень интересной.
Вам был полезен этот отзыв?
К
качественно поданна информация, много достойных внимания исторических мест, впечатления от которых остаются после экскурсии, так как каждое место обладает масштабом, связанно с историей личности, или группы лиц которые часто в короткий срок, смогли оставить после себя уникальное достояние!
спасибо экскурсоводу! были на эскурсии после дороги не получилось до конца остаться из-за общей усталости, и сказать это лично
спасибо экскурсоводу! были на эскурсии после дороги не получилось до конца остаться из-за общей усталости, и сказать это лично
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная экскурсия! Для нас её провела милая девушка Софья. Интересный познавательный рассказ. Построила маршрут учитывая сложные погодные условия))) Наша группа из 11 человек осталась довольна!
Вам был полезен этот отзыв?
Восхитительная экскурсия "Купеческий Нижний"! Экскурсовод Татьяна — настоящий профессионал, интеллигентный человек, просто кладезь знаний! Не припомню, чтобы нас, опытных туристов, можно было увлечь рассказом на три с лишним часа, и
Вам был полезен этот отзыв?
В Нижнем Новгороде были впервые. Очень хотелось посетить во время экскурсии Кремль, но к сожалению туда даже не заехали. Также не были на территории Нижегородской ярмарки (только проехали мимо), хотя
Лариса
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв на нашу экскурсию. В рамках одной обзорной экскурсии невозможно охватить все интересные места Нижнего Новгорода, поэтому
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком»
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории, легенды и городские тайны Нижнего Новгорода
Погрузитесь в захватывающие истории и тайны Нижнего Новгорода, от купеческого центра до индустриального гиганта. Всё это с юмором и увлечением
Начало: Около кремля
12 авг в 14:00
13 авг в 17:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Нижний Новгород в деталях: таинственное Започаинье и «карман России»
Изучить старинные районы, разглядеть знаковые здания и почувствовать атмосферу ушедших веков
Начало: На ул. Большая Покровская
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород изнутри
Проедьте по живописным набережным и старинным улицам, полюбуйтесь соборами и деревянными домами. Прогуляйтесь по Кремлю и узнайте историю Чкаловской лестницы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
1500 ₽ за человека