Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия ⛳ с остановками. Маршрут охватит места притяжения Нижнего Новгорода, а гид откроет главные страницы его 8-вековой истории 📖 — от основания крепости на слиянии Оки и Волги до становления торговой столицы ⭐️ России. Вы побываете на территории Нижегородской ярмарки и посетите собор Александра Невского. А по пути также увидите:

•Панораму ансамбля Благовещенского монастыря

•Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому

•Купеческие дома — Рукавишникова, Сироткина, Строгановых, Бугрова

Пешеходная часть — Рождественская улица-музей 🖼. На ней расположено сразу 30 памятников федерального значения. Вы услышите о самых любопытных и узнаете, какие люди и события меняли облик Нижнего Новгорода. В программе также посещение барочной Строгановской церкви.

Организационные детали