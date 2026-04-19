Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Какое место Нижний Новгород занимает в истории страны? Вы поймете это на нашей экскурси. Гид расскажет о символах города и о его ярком периоде, когда гремела Нижегородская ярмарка. Вы проедете по главным достопримечательностям Нижнего, посетите два храма и погуляете по нарядной Рождественской улице.

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Описание экскурсии

Автобусная экскурсия с остановками. Маршрут охватит места притяжения Нижнего Новгорода, а гид откроет главные страницы его 8-вековой истории — от основания крепости на слиянии Оки и Волги до становления торговой столицы России. Вы проедете по территории Нижегородской ярмарки, сделаете остановку на Стрелке и посетите собор Александра Невского. А по пути также увидите:

Панораму ансамбля Благовещенского монастыря

Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому

Купеческие дома — Рукавишникова, Сироткина, Строгановых, Бугрова

Пешеходная часть — Рождественская улица-музей. На ней расположено сразу 30 памятников федерального значения. Вы услышите о самых любопытных и узнаете, какие люди и события меняли облик Нижнего Новгорода. В программе также посещение барочной Строгановской церкви.

Организационные детали