Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Автобусная экскурсия ⛳ с остановками. Маршрут охватит места притяжения Нижнего Новгорода, а гид откроет главные страницы его 8-вековой истории 📖 — от основания крепости на слиянии Оки и Волги до становления торговой столицы ⭐️ России. Вы побываете на территории Нижегородской ярмарки и посетите собор Александра Невского. А по пути также увидите: •Панораму ансамбля Благовещенского монастыря •Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому •Купеческие дома — Рукавишникова, Сироткина, Строгановых, Бугрова
Пешеходная часть — Рождественская улица-музей 🖼. На ней расположено сразу 30 памятников федерального значения. Вы услышите о самых любопытных и узнаете, какие люди и события меняли облик Нижнего Новгорода. В программе также посещение барочной Строгановской церкви.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 (2, 5 часа) и пешком (1 час) в группе до 20 человек
Дополнительных расходов нет
Экскурсию ⛳ для вас проведет гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Экскурсия проводится в воскресенье в 10:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Лариса. Я представитель агентства. Более 20 лет мы занимаемся обслуживанием российских и иностранных гостей в Нижегородской области — и гордимся тем, что тысячи путешественников в наших турах и экскурсиях получили не только новые знания, но и прекрасные впечатления от знакомства с Нижегородской губернией и её историей.