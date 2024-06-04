1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
12 июня в 08:00
13 июня в 17:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
от 30002 700₽ за всё до 20 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес
Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город
Начало: На улице Добролюбова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
5 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
Групповая
3 часа
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рождественская - «шкатулка с секретом»
Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Кремль - Сердце Нижнего: Путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Кремлевскому бульвару и узнав уникальные истории, связанные с этим местом
Начало: Улица Алексеевская, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 600₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час 42 минуты
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
Начало: Улица Рождественская, 13, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 7 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Влюбиться в Нижний
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
31 июля в 09:00
1 авг в 09:00
600₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Нижний Новгород
Начало: Площадь Минина и Пожарского
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город с закрытыми глазами
Начало: Большая Покровская улица, 13, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 июня 2024Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
- ИИрина3 июня 2024Прекрасная экскурсия, насыщенная историческими фактами, но в тоже время не перегруженная, что позволило и моему 9-летнему сыну узнать много интересного
- ЮЮлия3 июня 2024Классный гид! Эмоциональный, интересно рассказывающий, рисующий картинки в лицах) отдельное спасибо за удобные наушники и вкусный нижегородский пряник))
- ЮЮлия3 июня 2024Юлия - прекрасный экскурсовод, которая действительно интересуется историей Нижнего и его особенными, темными деталями) нам очень понравилось!
- ММария2 июня 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
- ДДмитрий2 июня 2024Давно так не торопился написать отзыв. Только вернулся из Нижнего и сразу к компу. Признаться, я очень люблю экскурсии и пытаюсь
- ИИрина2 июня 2024Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
- ООльга1 июня 2024осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Рождественская улица»
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