Экскурсии по Рождественской улице в Нижнем Новгороде

Найдено 60 экскурсий в категории «Рождественская улица» в Нижнем Новгороде, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
271 отзыв
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710 за человека
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
67 отзывов
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
12 июня в 08:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Тёмная сторона Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300 за всё до 10 чел.
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340 за всё до 12 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
от 30002 700 за всё до 20 чел.
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес
Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город
Начало: На улице Добролюбова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600 за всё до 5 чел.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
5 100 за всё до 6 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 50 чел.
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300 за человека
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500 за всё до 10 чел.
Рождественская - «шкатулка с секретом»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Рождественская - «шкатулка с секретом»
Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Нижегородский Кремль и другие бренды города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
126 отзывов
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340 за всё до 12 чел.
Тур по барам Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250 за человека
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 7 чел.
Весь Нижний за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
136 отзывов
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Нижегородский кремль и улица Рождественская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000 за всё до 30 чел.
Краткий курс нижегородизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 5 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
3076 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Кремль - Сердце Нижнего
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
335 отзывов
Кремль - Сердце Нижнего: Путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Кремлевскому бульвару и узнав уникальные истории, связанные с этим местом
Начало: Улица Алексеевская, 2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 600 за человека
Истории и загадки Рождественской: иммерсивная прогулка с фонарщиком
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
96 отзывов
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900 за человека
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
38 отзывов
"Огни притонов": "взрослый" Нижний XIX века
Начало: Улица Рождественская, 13, Нижний Новгород
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Индивидуальная
3 часа
265 отзывов
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Начало: От вашего отеля в историческом центе города
Расписание: По договоренности, в любой свободный день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
31 отзыв
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300 за человека
Влюбиться в Нижний
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Влюбиться в Нижний
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
31 июля в 09:00
1 авг в 09:00
600 за человека
Панорамы древнего Нижнего
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150 за человека
Знакомьтесь, Нижний Новгород
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Знакомьтесь, Нижний Новгород
Начало: Площадь Минина и Пожарского
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Город с закрытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Город с закрытыми глазами
Начало: Большая Покровская улица, 13, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
    Прекрасная экскурсия, насыщенная историческими фактами, но в тоже время не перегруженная, что позволило и моему 9-летнему сыну узнать много интересного
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    о жизни Нижнего Новгорода. Экскурсовод очень приятная женщина, с большим багажом знаний. Очень рекомендуем для путешественников, кто не спешит и может уделить время этому прекрасному городу!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Классный гид! Эмоциональный, интересно рассказывающий, рисующий картинки в лицах) отдельное спасибо за удобные наушники и вкусный нижегородский пряник))
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тёмная сторона Нижнего Новгорода
    Юлия - прекрасный экскурсовод, которая действительно интересуется историей Нижнего и его особенными, темными деталями) нам очень понравилось!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Давно так не торопился написать отзыв. Только вернулся из Нижнего и сразу к компу. Признаться, я очень люблю экскурсии и пытаюсь
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    слушать экскурсоводов. И зачастую слушать их невозможно, в силу тех или иных обстоятельств - то скучно, то неточно, то откровенное вранье… Поэтому обычно тщательно выбираю. Но тут не стал выбирать, не было времени. И…. результат превзошел все ожидания! Николай провел великолепнейшую экскурсию, практически интерактивную, погружая нас в прошлое города, постоянно взаимодействуя с группой, вовлекая туристов в процесс. Я узнал много нового для себя и обновил старые знания. Давно не было такого гида. Когда видишь увлеченного человека, который любит свое дело, то все что он рассказывает, воспринимается совершенно по другому. Однозначно буду всем рекомендовать. Да и сам схожу на другую экскурсию Николая когда буду в Нижнем Новгороде или Питере.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Нижний Новгород сквозь века
    осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
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    человек может хоть как-то это своими знаниями дополнить и сделать логический ряд, то подросткам такое не под силу. приятного послевкусия, как обычно бывает от отличных экскурсий, в данном случае нет.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Рождественская улица»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Нижний Новгород сквозь века
  2. Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
  3. Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
  4. Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
  5. 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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