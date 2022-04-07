Небольшой городок Гороховец известен на всю Россию. Известность его заключается во множестве размещенных здесь музеев – этот факт объединяет Гороховец с такими городами, как Великий Новгород, Владимир, Суздаль. Находится этот городок на правом берегу Клязьмы, да и само расположение его уникально – это Волжско-Окское междуречье. В 2011 году Гороховец вошел в число населенных пунктов, имеющих историко-культурное значение и находящихся под эгидой государства (поселения федерального значения). Такой статус был придан городу благодаря уникальной исторической планировке, сохранившейся с XVIII века, а также великолепным архитектурным памятникам.