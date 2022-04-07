Экскурсия в Гороховец

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

ВАЖНО! В Нижегородской области действуют следующие ограничения: С 25.10 музеи можно посетить только при наличии одного из следующих документов: - QR-кода о полном курсе вакцинации; - QR-кода о перенесенном заболевании; Туристам, не достигшим 18 лет, QR-код для посещением музеев НЕ требуется.

Рестораны и кафе с 25.10 по 07.11 работают только на доставку и "на вынос".
Экскурсия в Гороховец
Экскурсия в Гороховец
Экскурсия в Гороховец
Экскурсия в Гороховец
Экскурсия в Гороховец
Экскурсия в Гороховец
Экскурсия в Гороховец

Что вас ожидает 🤩

  • Город Гороховец
  • Гороховецкий историко-архитектурный музей в доме купца Сапожникова
  • Театрализованное представление "Палаты царя Гороха"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Небольшой городок Гороховец известен на всю Россию. Известность его заключается во множестве размещенных здесь музеев – этот факт объединяет Гороховец с такими городами, как Великий Новгород, Владимир, Суздаль. Находится этот городок на правом берегу Клязьмы, да и само расположение его уникально – это Волжско-Окское междуречье. В 2011 году Гороховец вошел в число населенных пунктов, имеющих историко-культурное значение и находящихся под эгидой государства (поселения федерального значения). Такой статус был придан городу благодаря уникальной исторической планировке, сохранившейся с XVIII века, а также великолепным архитектурным памятникам.

Программа

  • Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу. Вы сможете увидеть потрясающее сочетание природных клязьминских ландшафтов и невероятной по красоте архитектуры (это и гражданские здания, и старинные храмы). В России сегодня сохранились всего 20 зданий, принадлежавших некогда купеческим палатам – из них семь зданий находятся в Гороховце.
  • Экскурсия в историко-архитектурный музей. Он располагается в доме, где некогда проживал купец Сапожников. Это здание является архитектурным памятником допетровской Руси, поскольку построено было еще в XVII веке. Если вам интересна жизнь людей того времени, вы сможете полностью окунуться в эпоху. Музейные залы выглядят как комнаты со старинными интерьерами. Вы увидите красную палату и хозяйские покои, переходы и подклеты, предназначавшиеся для проживания прислуги. Кстати, в одном из таких подклетов сегодня находится выставка, посвященная русским самоварам. Музей хранит в себе множество свидетельств о жизни и ремеслах наших предков – это различные рукоделия, резная и плетеная утварь, традиционная гороховецкая игрушка. Люди, проживавшие в городе 200-300 лет назад, возводили мосты, строили корабли, добывали и лили металл, делали многое другое.
  • Посещение терема царя Гороха. В собственных палатах вас встретит сказочный царь Горох со своими домочадцами и свитой. В гостях принято угощать, поэтому вы отведаете старинное блюдо – гороховую кашу, угоститесь вкуснейшими пирожками с ароматным чаем из настоящего самовара. Хозяева будут загадывать загадки, предложат поучаствовать в народных плясках, споют вам традиционные величальные песни, которые в старину пелись при встрече именитых и дорогих гостей. А кроме того, вы немало узнаете об обычаях нижегородских купцов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 08:00

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