Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 26 экскурсий в категории «История и культура» в Нижнем Новгороде, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Расписание: Ежедневно в 15:15
1 200 за человека
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Групповая
3 часа
3 отзыва
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Расписание: Ежедневно в 12:00
900 за человека
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Групповая
14 часов
1 отзыв
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Расписание: Суббота в 07:00
3 000 за человека
Нижегородские вечерние огни
Групповая
3 часа
Нижегородские вечерние огни
Расписание: Ежедневно в 19:00
900 за человека
Прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Прогулка по Нижнему Новгороду
Расписание: Пятница, Воскресенье в 13:00
500 за человека
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Групповая
11 часов
Дивеево и Арзамас: экскурсия по духовным местам
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 08:00
2 400 за человека
Экскурсия в Городец
Групповая
8 часов
Экскурсия в Городец
Расписание: Среда, Воскресенье в 09:00
2 400 за человека
Знаменитый Семенов - родина Золотой Хохломы
Групповая
8 часов
Знаменитый Семенов - родина Золотой Хохломы
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000 за человека
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Групповая
13 часов
Большое Болдино: Пушкинская усадьба
Расписание: Суббота в 07:00
3 500 за человека
Экскурсия в Гороховец
Групповая
9 часов
Экскурсия в Гороховец
Расписание: Суббота в 08:00
2 500 за человека
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 7 500 за экскурсию
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная
3 часа
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 5 000 за экскурсию
Йошкар-Ола
Групповая
15 часов
Йошкар-Ола
Расписание: Суббота в 07:00
3 100 за человека
Муром
Групповая
13 часов
Муром
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 400 за человека
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Групповая
6 часов
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Расписание: Пятница, Суббота в 11:30
2 150 за человека
Гороховец и Фролищи
Групповая
10 часов
Гороховец и Фролищи
Расписание: Суббота в 08:00
2 300 за человека
Арзамас и Пешелань
Групповая
9.5 часов
Арзамас и Пешелань
Расписание: Суббота в 08:00
4 490 за человека
Семёнов и Городец
Групповая
10 часов
Семёнов и Городец
Расписание: Суббота в 08:00
2 600 за человека
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода
Групповая
9.5 часов
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода
Расписание: Вторник, Воскресенье в 08:30
2 800 за человека
Богородск и Павлово
Групповая
9.5 часов
Богородск и Павлово
Расписание: Четверг, Воскресенье в 08:00
2 250 за человека
Чкаловск
Групповая
11 часов
Чкаловск
Расписание: Суббота в 09:00
2 800 за человека
Суздаль
Групповая
13 часов
Суздаль
Расписание: Суббота в 07:00
3 300 за человека
Владимир и Боголюбово
Групповая
13 часов
Владимир и Боголюбово
Расписание: Суббота в 07:00
2 900 за человека
Чебоксары
Групповая
14 часов
Чебоксары
Расписание: Суббота в 07:00
2 900 за человека
Сартаково и Оранки
Групповая
8.5 часов
Сартаково и Оранки
Расписание: Воскресенье в 09:00
2 000 за человека
Саранск
Групповая
15 часов
Саранск
Расписание: Суббота в 07:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клара
    21 марта 2024
    Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
    Замечательная экскурсия и экскурсовод.
  • О
    Ольга
    1 января 2024
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
    Огромное спасибо за классную и насыщенную экскурсию нашему гиду Ольге!! Не смотря на мороз и холод, даже была остановка в кафе с горячим чаем, наш гид рассказала много интересного, что не прочитаешь в книгах и не найдешь в интернете!!!
  • Е
    Елена
    19 ноября 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
    Спасибо за познавательное и эмоциональное мини-путешествие по Нижнему Новгороду! Евгений отличается интересной подачей и вовлечённостью в процесс. Обязательно приедем и ещё не раз
  • О
    Ольга
    24 сентября 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
    Была на экскурсии по красному маршруту с гидом Евгением. Сразу стало понятно, что Евгений очень любит свой город и своё
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    дело. 2,5 часа пролетели не заметно. Экскурсия получилась очень душевной, такой кулуарной, останавливались у знаковых туристических мест и не заметных, только местным известные, памятникам, заглядывали в дворы и дворики, прочувствовали атмосферу Нижнего и влюбилась в него!!! Кто любит такой формат - рекомендую!

  • Е
    Елена
    22 августа 2022
    Шереметевский замок и озеро Светлояр
    Ездили на экскурсию 13.08.2022 г. оз. Светлояр-Шереметьевский замок, очень все понравилось. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода, сопровождавшего нашу группу, его очень
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    интересно было слушать, чувствуется любовь к своему делу и глубокие разносторонние знания. Думаю, это будет не последняя моя поездка с данной компанией).

  • С
    Светлана
    17 июня 2021
    Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
    Как всегда и организационно, и по содержанию экскурсия от Тезтур была на высоте. Даже несмотря на то, что в городе идет активная реконструкция к 800-летию, мы получили удовольствие от новой информации и впечатлений.
  • М
    Максим
    8 июля 2020
    Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Спасибо гиду Марии, видно, что любит свой город и готова рассказать много интересного. Пожелание-предупреждайте пожалуйста, что женщинам необходим платок,т. к. планируется посещение церквей.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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