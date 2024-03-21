1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 12:00
900₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Суббота в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 19:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Пятница, Воскресенье в 13:00
500₽ за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота в 08:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Среда, Воскресенье в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Суббота в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Суббота в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 7 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 5 000₽ за экскурсию
Групповая
15 часов
Расписание: Суббота в 07:00
3 100₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Пятница, Суббота в 11:30
2 150₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Суббота в 08:00
2 300₽ за человека
Групповая
9.5 часов
Расписание: Суббота в 08:00
4 490₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Суббота в 08:00
2 600₽ за человека
Групповая
9.5 часов
Расписание: Вторник, Воскресенье в 08:30
2 800₽ за человека
Групповая
9.5 часов
Расписание: Четверг, Воскресенье в 08:00
2 250₽ за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Суббота в 09:00
2 800₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Суббота в 07:00
3 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Суббота в 07:00
2 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Суббота в 07:00
2 900₽ за человека
Групповая
8.5 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Суббота в 07:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККлара21 марта 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод.
- ООльга1 января 2024Огромное спасибо за классную и насыщенную экскурсию нашему гиду Ольге!! Не смотря на мороз и холод, даже была остановка в кафе с горячим чаем, наш гид рассказала много интересного, что не прочитаешь в книгах и не найдешь в интернете!!!
- ЕЕлена19 ноября 2023Спасибо за познавательное и эмоциональное мини-путешествие по Нижнему Новгороду! Евгений отличается интересной подачей и вовлечённостью в процесс. Обязательно приедем и ещё не раз
- ООльга24 сентября 2023Была на экскурсии по красному маршруту с гидом Евгением. Сразу стало понятно, что Евгений очень любит свой город и своё
- ЕЕлена22 августа 2022Ездили на экскурсию 13.08.2022 г. оз. Светлояр-Шереметьевский замок, очень все понравилось. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода, сопровождавшего нашу группу, его очень
- ССветлана17 июня 2021Как всегда и организационно, и по содержанию экскурсия от Тезтур была на высоте. Даже несмотря на то, что в городе идет активная реконструкция к 800-летию, мы получили удовольствие от новой информации и впечатлений.
- ММаксим8 июля 2020Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Спасибо гиду Марии, видно, что любит свой город и готова рассказать много интересного. Пожелание-предупреждайте пожалуйста, что женщинам необходим платок,т. к. планируется посещение церквей.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «История и культура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "История и культура" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «История и культура», 10 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август