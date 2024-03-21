К Клара Нижний Новгород и Нижегородский Кремль Замечательная экскурсия и экскурсовод.

О Ольга Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду Огромное спасибо за классную и насыщенную экскурсию нашему гиду Ольге!! Не смотря на мороз и холод, даже была остановка в кафе с горячим чаем, наш гид рассказала много интересного, что не прочитаешь в книгах и не найдешь в интернете!!!

Е Елена Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду Спасибо за познавательное и эмоциональное мини-путешествие по Нижнему Новгороду! Евгений отличается интересной подачей и вовлечённостью в процесс. Обязательно приедем и ещё не раз

О Ольга Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду читать дальше дело. 2,5 часа пролетели не заметно. Экскурсия получилась очень душевной, такой кулуарной, останавливались у знаковых туристических мест и не заметных, только местным известные, памятникам, заглядывали в дворы и дворики, прочувствовали атмосферу Нижнего и влюбилась в него!!! Кто любит такой формат - рекомендую! Была на экскурсии по красному маршруту с гидом Евгением. Сразу стало понятно, что Евгений очень любит свой город и своё

Е Елена Шереметевский замок и озеро Светлояр читать дальше интересно было слушать, чувствуется любовь к своему делу и глубокие разносторонние знания. Думаю, это будет не последняя моя поездка с данной компанией). Ездили на экскурсию 13.08.2022 г. оз. Светлояр-Шереметьевский замок, очень все понравилось. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода, сопровождавшего нашу группу, его очень

С Светлана Нижний Новгород и Нижегородский Кремль Как всегда и организационно, и по содержанию экскурсия от Тезтур была на высоте. Даже несмотря на то, что в городе идет активная реконструкция к 800-летию, мы получили удовольствие от новой информации и впечатлений.