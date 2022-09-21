Гороховец покорит вас величественными монастырями, купеческими палатами, холмами и живописными видами Клязьмы. А еще в нем есть удивительный дом-музей Сапожникова, раскрывающий быт купеческой семьи XVII века. Кроме того, по пути мы сделаем остановку у Шуховской башни на Оке и обсудим ее архитектурные особенности.

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Описание

Что вас ожидает

Завораживающий Городец

Вы посетите три древних монастыря: Знаменский, Троице-Никольский и Свято-Сретенский. Подниметесь на Лысую гору и полюбуетесь с высоты просторами Клязьмы. А также услышите легенду о хане Аманаке и его попытке взять город в 1545 году. Выясните, что такое «Пояс Пресвятой Богородицы», на каких семи холмах стоит Городец и какие знаменитые люди в нем бывали.

Купеческий дом изнутри

Мы осмотрим дом-музей Сапожникова XVII века. Непримечательный внешне, он поразит вас внутренним убранством. Вы увидите просторные сени, жилые комнаты, опочивальни и торжественный зал для приема гостей. А еще тайные ходы, через которые хозяева могли незаметно покинуть дом и спрятаться в глухих лесах. Я раскрою, зачем они им понадобились.

Организационные детали