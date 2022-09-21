Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке

Посетить чарующий старинный город и оценить творение великого инженера 20 века

Гороховец покорит вас величественными монастырями, купеческими палатами, холмами и живописными видами Клязьмы. А еще в нем есть удивительный дом-музей Сапожникова, раскрывающий быт купеческой семьи XVII века.

Кроме того, по пути мы сделаем остановку у Шуховской башни на Оке и обсудим ее архитектурные особенности.
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
Древний Гороховец и Шуховская башня на Оке
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Описание

Что вас ожидает

Завораживающий Городец

Вы посетите три древних монастыря: Знаменский, Троице-Никольский и Свято-Сретенский. Подниметесь на Лысую гору и полюбуетесь с высоты просторами Клязьмы. А также услышите легенду о хане Аманаке и его попытке взять город в 1545 году. Выясните, что такое «Пояс Пресвятой Богородицы», на каких семи холмах стоит Городец и какие знаменитые люди в нем бывали.

Купеческий дом изнутри

Мы осмотрим дом-музей Сапожникова XVII века. Непримечательный внешне, он поразит вас внутренним убранством. Вы увидите просторные сени, жилые комнаты, опочивальни и торжественный зал для приема гостей. А еще тайные ходы, через которые хозяева могли незаметно покинуть дом и спрятаться в глухих лесах. Я раскрою, зачем они им понадобились.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты в дом-музей Сапожникова оплачиваются дополнительно — 250 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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