Вы посетите три древних монастыря: Знаменский, Троице-Никольский и Свято-Сретенский. Подниметесь на Лысую гору и полюбуетесь с высоты просторами Клязьмы. А также услышите легенду о хане Аманаке и его попытке взять город в 1545 году. Выясните, что такое «Пояс Пресвятой Богородицы», на каких семи холмах стоит Городец и какие знаменитые люди в нем бывали.
Мы осмотрим дом-музей Сапожникова XVII века. Непримечательный внешне, он поразит вас внутренним убранством. Вы увидите просторные сени, жилые комнаты, опочивальни и торжественный зал для приема гостей. А еще тайные ходы, через которые хозяева могли незаметно покинуть дом и спрятаться в глухих лесах. Я раскрою, зачем они им понадобились.