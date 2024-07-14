Однодневные – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Однодневные» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Городец - жемчужина Поволжья
На автобусе
384 отзыва
8 часов
Групповая
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
7 авг в 08:45
11 авг в 08:45
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
На автобусе
58 отзывов
15 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 авг в 06:45
17 авг в 06:45
3 500 за человека
В Суздаль из Нижнего Новгорода
На автобусе
17 отзывов
14 часов
Групповая
В Суздаль из Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
10 авг в 06:45
17 авг в 06:45
от 3 300 за человека
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
На автобусе
73 отзыва
8 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: На площади Ленина
7 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2 400 за человека
Путешествие в дивное Дивеево
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в дивное Дивеево
Побывать в монастыре - четвёртом уделе Богородицы и познакомиться со всеми его святынями
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
Групповая
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
Посетить родину золотой хохломы и прикоснуться к секретам её изготовления
Начало: На пл. Ленина
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2 800 за человека
Арзамас + Дивеево: из Нижнего Новгорода на авто
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Арзамас + Дивеево: из Нижнего Новгорода на авто
Непаломническая экскурсия по «городу ста куполов» и легендарному монастырю в дружеской компании
Начало: В районе метро Горьковская
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 июля 2024
    Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
    12 июля была на экскурсии Арзамас Дивеево. Поездка оказалась очень интересной и познавательной. Получила массу положительных эмоций. Сопровождал нас в
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    поездке гид Владимир. Он рассказал много интересных фактов о Нижнем Новгороде и, конечно, чётко нас организовывал в Дивеево и Арзамасе. Задержек в пути не было.

  • Н
    Наталья
    5 июля 2024
    Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
    Экскурсия не утомительная, познавательная. Сам городок небольшой, но очень аккуратный, яркий своими красками домов и наличников. Видны уход и любовь
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    жителей. Посетили мужской монастырь, на территории которого есть статуя Александра Невского в одеянии монаха (это редкость, т к обычно его изображают в образе воина). Городок мастеров интересен экскурсией по промыслам края. Особое удовольствие доставило посещение музея самовара. Замечательный экскурсовод с шутками-брибаутками, со стихами и песнями вела экскурсию. Это все оставило неизгладимое впечатление. Советую к посещению, не пожалеете. Спасибо организатору и экскурсоводу Наталье.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Городец - жемчужина Поволжья
  2. Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
  3. В Суздаль из Нижнего Новгорода
  4. Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
  5. Путешествие в дивное Дивеево
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Однодневные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 400 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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