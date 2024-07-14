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жителей. Посетили мужской монастырь, на территории которого есть статуя Александра Невского в одеянии монаха (это редкость, т к обычно его изображают в образе воина). Городок мастеров интересен экскурсией по промыслам края. Особое удовольствие доставило посещение музея самовара. Замечательный экскурсовод с шутками-брибаутками, со стихами и песнями вела экскурсию. Это все оставило неизгладимое впечатление. Советую к посещению, не пожалеете. Спасибо организатору и экскурсоводу Наталье.