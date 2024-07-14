8 часов
Групповая
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
7 авг в 08:45
11 авг в 08:45
2 400₽ за человека
15 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 авг в 06:45
17 авг в 06:45
3 500₽ за человека
14 часов
Групповая
В Суздаль из Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
10 авг в 06:45
17 авг в 06:45
от 3 300₽ за человека
8 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: На площади Ленина
7 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2 400₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в дивное Дивеево
Побывать в монастыре - четвёртом уделе Богородицы и познакомиться со всеми его святынями
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
Автобусная экскурсия из Нижнего Новгорода в Семёнов
Посетить родину золотой хохломы и прикоснуться к секретам её изготовления
Начало: На пл. Ленина
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
2 800₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Арзамас + Дивеево: из Нижнего Новгорода на авто
Непаломническая экскурсия по «городу ста куполов» и легендарному монастырю в дружеской компании
Начало: В районе метро Горьковская
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 июля 202412 июля была на экскурсии Арзамас Дивеево. Поездка оказалась очень интересной и познавательной. Получила массу положительных эмоций. Сопровождал нас в
- ННаталья5 июля 2024Экскурсия не утомительная, познавательная. Сам городок небольшой, но очень аккуратный, яркий своими красками домов и наличников. Видны уход и любовь
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Однодневные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 400 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 532 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Однодневные», 532 ⭐ отзыва, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь