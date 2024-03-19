Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
Я расскажу о каждом месте, подскажу, какие сувениры можно купить, проведу в отличный ресторан и в музеи, которые погрузят в историю городов.
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Описание
Что вас ожидает
Отправляемся вдоль высокого берега Оки, который у нас называют Берёзополье, к первому из семи городков неподалёку от Нижнего.
1. Сартаково — этакое «мини-Дивеево» (Дивеево славится своим монастырём с источниками). Только нам не придётся ехать 170 км до дивеевского монастыря, чтобы искупаться или набрать бутылочку святой воды, ведь это можно сделать в источнике святого Владимира в Сартаково всего в получасе езды от Нижнего Новгорода.
2. Далее — Богородск, старинный кожевенный центр. Но славится он не только кожгалантереей. Чтобы убедиться в этом, мы зайдём в местный музей керамики. И кожаные, и керамические изделия можно будет купить.
3. В Ворсме, центре металлообрабатывающих кустарных промыслов, вас ждут кузницы и… ножи.
4. В Павлово на Оке есть огромный замок весом 399 кг. Мы его откроем и запишем на видео. Здесь же мы посетим музей в усадьбе Василия Гомулина, сфотографируемся у павловского лимона и памятника бойцовским гусям.
5. На другом берегу Оки расположено Тумботино, столица отечественных ножниц. Мы побываем на рынке, где можно купить продукцию местных заводов. А ещё здесь есть Кировский художественный завод. В сувенирном магазине при заводе можно приобрести наборы столовых приборов.
Обедать будем в Павлово у Михалкова. У того самого? Да, у Никиты Сергеевича, который «свой среди чужих». В 20 км от города находится усадьба кинорежиссёра, поэтому он и открыл охотничий ресторан «Династия» в Павлово. Вы попробуете гороховый суп в каравае и тосканские вина — цены здесь очень приятные.
6. В Гороховце нас ждут три монастыря, дом Ершова-Сапожникова и Лысая гора. В Знаменском монастыре на Красной гриве можно выпить чая и приобрести продукцию монастырской сыроварни. Летом будет время искупаться в реке Клязьма.
7. Дача Бугрова в Володарске — последний пункт нашей программы. Этот уникальный образец деревянного модерна в своё время посетил сам премьер-министр С. Ю. Витте, и мы заедем.
Организационные детали
- Начало экскурсии в 8:00. Возвращение в Нижний Новгород в 18:00. Общее расстояние — 250 км.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur
- Я заберу вас из гостиницы и по окончании привезу обратно
- Данная программа не проводится в апреле и мае в полном объёме в связи с разливом реки Ока, но до Павлово или Гороховца доехать сможем. В зимний период (ноябрь-март) экскурсию можно провести в сокращённом виде. В апреле и мае мост через Оку в Павлово разбирают из-за ледохода. Работает паромная переправа, но она может украсть до 2 часов нашего времени. Именно поэтому выезжать из Нижнего желательно в 08:00.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Много интересных сувениров — авторская керамика, натуральные кожи, острые ножи
- Ресторан «Династия» в Павлово — 1000–1500 руб. /чел.
- Музей в Павлово — 100 руб. /чел.
- Музей керамики в Богородске — 100 руб. /чел.
- Музей в Гороховце — 150 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.