Семь городов вокруг Нижнего
Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать

Если вы приехали в Нижний Новгород не в первый раз и все окрестности кремля вам уже знакомы, стоит обратить внимание на это путешествие по обоим берегам Оки. Семь городов — и масса интересного.

Я расскажу о каждом месте, подскажу, какие сувениры можно купить, проведу в отличный ресторан и в музеи, которые погрузят в историю городов.
Семь городов вокруг Нижнего
Семь городов вокруг Нижнего
Семь городов вокруг Нижнего
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Описание

Что вас ожидает

Отправляемся вдоль высокого берега Оки, который у нас называют Берёзополье, к первому из семи городков неподалёку от Нижнего.

1. Сартаково — этакое «мини-Дивеево» (Дивеево славится своим монастырём с источниками). Только нам не придётся ехать 170 км до дивеевского монастыря, чтобы искупаться или набрать бутылочку святой воды, ведь это можно сделать в источнике святого Владимира в Сартаково всего в получасе езды от Нижнего Новгорода.

2. Далее — Богородск, старинный кожевенный центр. Но славится он не только кожгалантереей. Чтобы убедиться в этом, мы зайдём в местный музей керамики. И кожаные, и керамические изделия можно будет купить.

3. В Ворсме, центре металлообрабатывающих кустарных промыслов, вас ждут кузницы и… ножи.

4. В Павлово на Оке есть огромный замок весом 399 кг. Мы его откроем и запишем на видео. Здесь же мы посетим музей в усадьбе Василия Гомулина, сфотографируемся у павловского лимона и памятника бойцовским гусям.

5. На другом берегу Оки расположено Тумботино, столица отечественных ножниц. Мы побываем на рынке, где можно купить продукцию местных заводов. А ещё здесь есть Кировский художественный завод. В сувенирном магазине при заводе можно приобрести наборы столовых приборов.

Обедать будем в Павлово у Михалкова. У того самого? Да, у Никиты Сергеевича, который «свой среди чужих». В 20 км от города находится усадьба кинорежиссёра, поэтому он и открыл охотничий ресторан «Династия» в Павлово. Вы попробуете гороховый суп в каравае и тосканские вина — цены здесь очень приятные.

6. В Гороховце нас ждут три монастыря, дом Ершова-Сапожникова и Лысая гора. В Знаменском монастыре на Красной гриве можно выпить чая и приобрести продукцию монастырской сыроварни. Летом будет время искупаться в реке Клязьма.

7. Дача Бугрова в Володарске — последний пункт нашей программы. Этот уникальный образец деревянного модерна в своё время посетил сам премьер-министр С. Ю. Витте, и мы заедем.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 8:00. Возвращение в Нижний Новгород в 18:00. Общее расстояние — 250 км.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur
  • Я заберу вас из гостиницы и по окончании привезу обратно
  • Данная программа не проводится в апреле и мае в полном объёме в связи с разливом реки Ока, но до Павлово или Гороховца доехать сможем. В зимний период (ноябрь-март) экскурсию можно провести в сокращённом виде. В апреле и мае мост через Оку в Павлово разбирают из-за ледохода. Работает паромная переправа, но она может украсть до 2 часов нашего времени. Именно поэтому выезжать из Нижнего желательно в 08:00.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Много интересных сувениров — авторская керамика, натуральные кожи, острые ножи
  • Ресторан «Династия» в Павлово — 1000–1500 руб. /чел.
  • Музей в Павлово — 100 руб. /чел.
  • Музей керамики в Богородске — 100 руб. /чел.
  • Музей в Гороховце — 150 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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