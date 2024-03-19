Если вы приехали в Нижний Новгород не в первый раз и все окрестности кремля вам уже знакомы, стоит обратить внимание на это путешествие по обоим берегам Оки. Семь городов — и масса интересного. Я расскажу о каждом месте, подскажу, какие сувениры можно купить, проведу в отличный ресторан и в музеи, которые погрузят в историю городов.

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Описание

Что вас ожидает

Отправляемся вдоль высокого берега Оки, который у нас называют Берёзополье, к первому из семи городков неподалёку от Нижнего.

1. Сартаково — этакое «мини-Дивеево» (Дивеево славится своим монастырём с источниками). Только нам не придётся ехать 170 км до дивеевского монастыря, чтобы искупаться или набрать бутылочку святой воды, ведь это можно сделать в источнике святого Владимира в Сартаково всего в получасе езды от Нижнего Новгорода.

2. Далее — Богородск, старинный кожевенный центр. Но славится он не только кожгалантереей. Чтобы убедиться в этом, мы зайдём в местный музей керамики. И кожаные, и керамические изделия можно будет купить.

3. В Ворсме, центре металлообрабатывающих кустарных промыслов, вас ждут кузницы и… ножи.

4. В Павлово на Оке есть огромный замок весом 399 кг. Мы его откроем и запишем на видео. Здесь же мы посетим музей в усадьбе Василия Гомулина, сфотографируемся у павловского лимона и памятника бойцовским гусям.

5. На другом берегу Оки расположено Тумботино, столица отечественных ножниц. Мы побываем на рынке, где можно купить продукцию местных заводов. А ещё здесь есть Кировский художественный завод. В сувенирном магазине при заводе можно приобрести наборы столовых приборов.

Обедать будем в Павлово у Михалкова. У того самого? Да, у Никиты Сергеевича, который «свой среди чужих». В 20 км от города находится усадьба кинорежиссёра, поэтому он и открыл охотничий ресторан «Династия» в Павлово. Вы попробуете гороховый суп в каравае и тосканские вина — цены здесь очень приятные.

6. В Гороховце нас ждут три монастыря, дом Ершова-Сапожникова и Лысая гора. В Знаменском монастыре на Красной гриве можно выпить чая и приобрести продукцию монастырской сыроварни. Летом будет время искупаться в реке Клязьма.

7. Дача Бугрова в Володарске — последний пункт нашей программы. Этот уникальный образец деревянного модерна в своё время посетил сам премьер-министр С. Ю. Витте, и мы заедем.

Организационные детали

Начало экскурсии в 8:00. Возвращение в Нижний Новгород в 18:00. Общее расстояние — 250 км.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur

Я заберу вас из гостиницы и по окончании привезу обратно

Данная программа не проводится в апреле и мае в полном объёме в связи с разливом реки Ока, но до Павлово или Гороховца доехать сможем. В зимний период (ноябрь-март) экскурсию можно провести в сокращённом виде. В апреле и мае мост через Оку в Павлово разбирают из-за ледохода. Работает паромная переправа, но она может украсть до 2 часов нашего времени. Именно поэтому выезжать из Нижнего желательно в 08:00.

Дополнительные расходы (по желанию)