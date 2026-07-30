Павел проводит ещё 5 экскурсий

Проведите несколько часов в Древней Руси, изучая допетровские палаты и старинные храмы Гороховца. Узнайте о царях и купцах, прогуливаясь по улицам
Гороховец, словно сказочная царевна, сохранил свою древнюю красоту.
Этот город, расположенный на краю Владимирской области, приглашает вас на увлекательное путешествие в прошлое. Здесь вы увидите белокаменные палаты и старинные храмы, услышите истории о царях и купцах. Погуляйте по набережной реки Клязьма и насладитесь видами с Пужаловой горы. Посещение музея купечества и Флорищевой пустыни добавит вашему путешествию исторической глубины
Лучшее время для посещения Гороховца - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город оживает, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре также можно насладиться атмосферой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Гороховец покрывается снежным покровом, что придаёт ему особое очарование, однако холод может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Белокаменные палаты
Старинные храмы
Пужалова гора
Флорищева пустынь
Описание экскурсии
Путешествие в Древнюю Русь
Гороховец живописно расположен на самом краю соседней Владимирской области. По пути к городку вы насладитесь удивительной по красоте лесной дорогой и по желанию побываете в монастыре 17 века, Флорищевой пустыне. Увидите собор, построенный на царские деньги и посещаемый царём Федором Алексеевичем. На время всей поездки вы погрузитесь в богатую историю страны, допетровские времена и расцвет купечества.
Диво дивное — Гороховец
Мы будем углубляться в старинные улицы и выходить на смотровые площадки, поговорим и о былях, и о легендах Гороховца. О том, как город-крепость превратился в один из богатейших на Руси в середине 17 века. Погуляем по новой набережной тихой речки Клязьма, полюбуемся видами с понтонного моста и посмотрим на город с Пужаловой горы на месте древнего городища. Если захотите, можно посетить музей купечества в белокаменных палатах — одних из целых семи в Гороховце!
Организационные детали
Трансфер включен в цену экскурсии
Посещение музеев по вашему желанию. Входные билеты оплачиваются отдельно
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. В этом случае стоимость — 10 000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижнем Новгороде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 11114 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Очень интересная и комфортная поездка. Потрясающие виды! Большое впечатление произвел монастырь Флорищева пустынь. Павел-замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора. Он учел все наши индивидуальные особенности, а именно возраст одной из участниц поездки 78 лет. Большое ему спасибо! Нам всё очень понравилось!
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Елена
Интересная поездка без спешки, спасибо организатору!
Павел
Ответ организатора:
Большое спасибо!!!
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Ирина
Наше второе путешествие с Павлом. Гороховец - древний городок во Владимирской области, на границе с Нижегородской. Туристическая "заброшка". Сохранились не только монастыри, но и жилые дома допетровского времени, в одном читать дальшеуменьшить
из них ЗАГС, в двух - музеи. Прекрасные виды с берега Клязьмы. Павел - великолепный рассказчик, интеллигентный, эрудированный человек, доброжелательный и внимательный. Он учёл наши интересы и возможности, нам под 70. Советуем съездить с Павлом в Гороховец.
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Н
Надежда
Павел отличный историк и прекрасный рассказчик так спланировал маршрут, что помимо самого Гороховца мы заехали в сказочный монастырь, посреди чащобы, где растут чудные розы и обстановка покоя и душевного равновесия читать дальшеуменьшить
сразу же поселяется в душе. Заехали на т. называемую Лысую Гору откуда открывается фантастическая бескрайняя Владимирская область. И конечно же, волшебный Гороховец. Уважаемые путешественники, имейте ввиду, что в этом городке по понедельникам не работают, ни один!! туристический об'ект, ни один музей, ни одна сувенирная лавочка. Так что лучше сюда приезжать в любой другой день. А Павлу наш респект и благодарность за рассказ про Нижегородчину и её жителях по дороге:-)))
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А
Александр
Все отлично!
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