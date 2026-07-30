Павел проводит ещё 5 экскурсий

Гороховец, словно сказочная царевна, сохранил свою древнюю красоту.



Этот город, расположенный на краю Владимирской области, приглашает вас на увлекательное путешествие в прошлое. Здесь вы увидите белокаменные палаты и старинные храмы, услышите истории о царях и купцах. Погуляйте по набережной реки Клязьма и насладитесь видами с Пужаловой горы. Посещение музея купечества и Флорищевой пустыни добавит вашему путешествию исторической глубины

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гороховца - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время город оживает, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре также можно насладиться атмосферой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Гороховец покрывается снежным покровом, что придаёт ему особое очарование, однако холод может ограничить время пребывания на улице.

Сейчас август — это идеальное время.