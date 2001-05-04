Павел проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Путешествие в Древнюю Русь

Гороховец живописно расположен на самом краю соседней Владимирской области. По пути к городку вы насладитесь удивительной по красоте лесной дорогой и по желанию побываете в монастыре 17 века, Флорищевой пустыне. Увидите собор, построенный на царские деньги и посещаемый царём Федором Алексеевичем. На время всей поездки вы погрузитесь в богатую историю 📖 страны, допетровские времена и расцвет купечества.

Диво дивное — Гороховец

Мы будем углубляться в старинные улицы и выходить на смотровые площадки, поговорим и о былях, и о легендах Гороховца. О том, как город-крепость превратился в один из богатейших на Руси в середине 17 века. Погуляем по новой набережной тихой речки Клязьма, полюбуемся видами с понтонного моста и посмотрим на город 🏙️ с Пужаловой горы ⛰️ на месте древнего городища. Если захотите, можно посетить музей 🖼 купечества в белокаменных палатах — одних из целых семи в Гороховце!

Организационные детали

Стоимость указана за работу гида, без учета транспорта. Экскурсию ⛳ можно провести на вашем автомобиле 🚘 или на арендованном транспорте с водителем (+ 5000 руб. ).