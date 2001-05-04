Павел проводит ещё 5 экскурсий

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Гороховец — город Царя Гороха и не только

Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего

Павел
Павел – Гид из Нижнего Новгорода
Маленький провинциальный Гороховец подобен заснувшей сказочной царевне, чью красоту не затемнила пыль веков.

Несколько часов мы проведем в Древней Руси, степенной и загадочной.

Вы рассмотрите допетровские белокаменные палаты, старинные храмы и узорчатые деревянные дома, услышите о царях и купцах.

А в итоге откроете, пожалуй, самый неизведанный город 🏙️ Золотого Кольца.
Задать вопросОбычно отвечает за 22 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только

Что вас ожидает

Путешествие в Древнюю Русь
Гороховец живописно расположен на самом краю соседней Владимирской области. По пути к городку вы насладитесь удивительной по красоте лесной дорогой и по желанию побываете в монастыре 17 века, Флорищевой пустыне. Увидите собор, построенный на царские деньги и посещаемый царём Федором Алексеевичем. На время всей поездки вы погрузитесь в богатую историю 📖 страны, допетровские времена и расцвет купечества.

Диво дивное — Гороховец
Мы будем углубляться в старинные улицы и выходить на смотровые площадки, поговорим и о былях, и о легендах Гороховца. О том, как город-крепость превратился в один из богатейших на Руси в середине 17 века. Погуляем по новой набережной тихой речки Клязьма, полюбуемся видами с понтонного моста и посмотрим на город 🏙️ с Пужаловой горы ⛰️ на месте древнего городища. Если захотите, можно посетить музей 🖼 купечества в белокаменных палатах — одних из целых семи в Гороховце!

Организационные детали

Стоимость указана за работу гида, без учета транспорта. Экскурсию ⛳ можно провести на вашем автомобиле 🚘 или на арендованном транспорте с водителем (+ 5000 руб. ).

Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только
Гороховец — город Царя Гороха и не только

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Окончил исторический факультет Мининского Университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
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Павел проводит ещё 5 экскурсий

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