Познай окружающее пространство города необычным способомВсё начнется с того, что тебе завяжут глаза и крепко возьмут за руку. С этой секунды ты отправишься в яркое путешествие по Нижнему Новгороду. Целых два часа без возможности видеть ты будешь познавать окружающее пространство города необычным способом — на звук, на запах, на ощупь и на вкус.

Чего стоит ждать от экскурсии:Всю экскурсию ⛳ тебя сопровождает твой личный проводник, который позаботится о твоем комфорте и безопасности, не даст растеряться или запаниковать. Проводник даст тебе возможность увидеть то, что ты бы точно не заметил, изучая город 🏙️ с открытыми глазами.

На протяжении всего пути тебя поджидают приятные открытия и сюрпризы. Вместе со своим проводником ты будешь заходить в гости в арт-пространства и магазинчики, знакомиться с интересными людьми города, изучать на ощупь дома и красоту центральных улиц, бродить по дворикам и скверам, различать звуки и запахи, узнавать вкусные места, выполнять творческие задания.

Полное погружениеПриятный бонус: тебя ждет погружение в себя, ты сможешь почувствовать, что происходит внутри, когда ты соприкасаешься с пространством города без суеты и спешки, с полным вниманием и интересом. Под повязкой чувства обострятся, восприятие станет ярче и острее, а хорошие эмоции наполнят радостью.

Ты должен знать, что мы с трепетом готовимся к каждой новой экскурсии 🧭. Поэтому перед погружением мы просим заполнить небольшую анкету. Это необходимо для того, позаботиться о твоем комфорте и безопасности, провести время максимально полезно и приятно. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;