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Город с закрытыми глазами

5
14 отзывов
Юлия Р.
Юлия Р. – Гид из Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия ⛳ по городу с закрытыми глазами в сопровождении личного проводника.

Ты будешь изучать пространство города на звук, на запах, на ощупь и на вкус.

Это безопасное путешествие, которое наполнит тебя хорошими эмоциями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами

Что вы увидите

  • Центральную историческую часть Нижнего Новгорода
  • Арт-объекты и пространства
  • Дворики и скверы
  • Магазинчики и лавочки
Познай окружающее пространство города необычным способомВсё начнется с того, что тебе завяжут глаза и крепко возьмут за руку. С этой секунды ты отправишься в яркое путешествие по Нижнему Новгороду. Целых два часа без возможности видеть ты будешь познавать окружающее пространство города необычным способом — на звук, на запах, на ощупь и на вкус.
Чего стоит ждать от экскурсии:Всю экскурсию ⛳ тебя сопровождает твой личный проводник, который позаботится о твоем комфорте и безопасности, не даст растеряться или запаниковать. Проводник даст тебе возможность увидеть то, что ты бы точно не заметил, изучая город 🏙️ с открытыми глазами.
На протяжении всего пути тебя поджидают приятные открытия и сюрпризы. Вместе со своим проводником ты будешь заходить в гости в арт-пространства и магазинчики, знакомиться с интересными людьми города, изучать на ощупь дома и красоту центральных улиц, бродить по дворикам и скверам, различать звуки и запахи, узнавать вкусные места, выполнять творческие задания.
Полное погружениеПриятный бонус: тебя ждет погружение в себя, ты сможешь почувствовать, что происходит внутри, когда ты соприкасаешься с пространством города без суеты и спешки, с полным вниманием и интересом. Под повязкой чувства обострятся, восприятие станет ярче и острее, а хорошие эмоции наполнят радостью.
Ты должен знать, что мы с трепетом готовимся к каждой новой экскурсии 🧭. Поэтому перед погружением мы просим заполнить небольшую анкету. Это необходимо для того, позаботиться о твоем комфорте и безопасности, провести время максимально полезно и приятно. Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Максимальное количество участников: два человека. Ты можешь отправиться в это путешествие один или взять с собой друга.
Что входит
  • Личный проводник
  • Специально разработанный маршрут с учетом особенностей участника(ов)
  • Материалы для творческих заданий
  • Любительский фоторепортаж от проводника.
Что не входит
  • Остановка в кафе (ты сам определяешь сумму чека)
  • Профессиональный фоторепортаж (2500 рублей, по желанию).
Начало
🚩 Большая Покровская улица, 13, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Алексеевская улица, Нижний Новгород
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами
Город с закрытыми глазами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Р.
Юлия Р.
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14 отзывов оставили туристы

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