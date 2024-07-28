Как насчёт прогулки по элитному району среди тенистых улиц с усадьбами, садами и видами на Заволжье? Маршрут этот не простой, а с секретом. Приготовьтесь заглянуть в дуло пистолета, чужой кошелёк и замочную скважину.
А ещё открыть душу купеческого города и его жителей — пиратов, фальшивомонетчиков, богатых бездельников и пары привидений, которые не дают покоя кладоискателям.
А ещё открыть душу купеческого города и его жителей — пиратов, фальшивомонетчиков, богатых бездельников и пары привидений, которые не дают покоя кладоискателям.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Где будем гулять
На тихих старинных улочках мы посмотрим усадьбы нижегородского бомонда и даже один замок. Здесь родились и жили самые именитые нижегородцы — дуэлянт, на века вошедший в историю Российской империи, секретный агент, преследователь старообрядцев — оборотень и чернокнижник, буревестник революции, а также горбун-озорник, который никак не мог пропить родительский капитал.
О чём будем говорить
Вас ждёт мастер-класс по спиритуализму от одного очень известного деятеля Империи, который практиковал сеансы в Нижнем Новгороде. Я покажу губернскую карту кладов и расскажу, где посмотреть сокровища, найденные за последние пятьдесят лет. И это лишь малая часть моей коллекции секретов купеческого города!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия. Проводится в любую погоду.
в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 2509 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Денис. Я гид с высшим историческим образованием и профессиональный фотограф. Главная моя задача — помочь вам увидеть прекрасное и почувствовать душу города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 июл 2024
Очень интересная экскурсия. Посмотрела на известные факты и знаменитых людей с другой стороны. Было и грустно, и смешно. Очень довольна.
В
Всеволод
17 июл 2024
Одна из самых интересных экскурсий по Нижнему Новгороду. Экскурсия максимально наполнена фактами, которые ты не прочитаешь нигде в интернете. Всем советую
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