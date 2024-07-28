Как насчёт прогулки по элитному району среди тенистых улиц с усадьбами, садами и видами на Заволжье? Маршрут этот не простой, а с секретом. Приготовьтесь заглянуть в дуло пистолета, чужой кошелёк и замочную скважину. А ещё открыть душу купеческого города и его жителей — пиратов, фальшивомонетчиков, богатых бездельников и пары привидений, которые не дают покоя кладоискателям.

Описание экскурсии

Где будем гулять

На тихих старинных улочках мы посмотрим усадьбы нижегородского бомонда и даже один замок. Здесь родились и жили самые именитые нижегородцы — дуэлянт, на века вошедший в историю Российской империи, секретный агент, преследователь старообрядцев — оборотень и чернокнижник, буревестник революции, а также горбун-озорник, который никак не мог пропить родительский капитал.

О чём будем говорить

Вас ждёт мастер-класс по спиритуализму от одного очень известного деятеля Империи, который практиковал сеансы в Нижнем Новгороде. Я покажу губернскую карту кладов и расскажу, где посмотреть сокровища, найденные за последние пятьдесят лет. И это лишь малая часть моей коллекции секретов купеческого города!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия. Проводится в любую погоду.