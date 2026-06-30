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Голинская Отличная возможность увидеть город с воды!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Прекрасная прогулка. Очень понравилось. Теплоход Сура очень комфортабельный для прогулок. Рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина Самые замечательные эмоции! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ф Фёдор Очень приятная компания, которая занимается речными прогулками и круизами. Персонал всегда обходителен и внимателен, могут подобрать подходящий вариант именно под ваши желания и потребности. Смело советую обратиться к ним. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Леонид Отдых с этой компанией уже больше десяти лет подряд и каждый раз получаем только классный опыт. Обслуживание всегда отличное, без нареканий. Очень советую всем, кто ценит качество и комфорт! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет