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Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «Сура» (по будням)

Посмотреть на Нижний Новгород с воды, слушая аудиогид об истории и достопримечательностях
Располагайтесь на закрытой или открытой палубе и наслаждайтесь ландшафтами Нижнего Новгорода! Современный комфортный теплоход «Сура» пройдёт по Оке и Волге вдоль кремлёвских стен, парка «Стрелка», старинных церквей и других локаций. А благодаря аудиоэкскурсии они не останутся для вас лишь точками на карте.
5
30 отзывов
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «Сура» (по будням)
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «Сура» (по будням)
Часовая прогулка по Оке и Волге на теплоходе «Сура» (по будням)

Описание аудиогида

С борта теплохода вы увидите знаковые места города: Стрелку Оки и Волги, кафедральный собор Александра Невского, новый футбольный стадион, выставочный центр «Пакгаузы», величественный кремль, красочную Рождественскую церковь, Благовещенский монастырь, монументальную Чкаловскую лестницу и канатную дорогу.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Сура» 2011 года, есть все удобства
  • На борту работает бар-ресторан

Важно знать

  • Причал может измениться — мы сообщим вам об этом накануне прогулки
  • Детям до 4 лет бесплатно, они могут занимать отдельное место только при наличии свободных мест на теплоходе
  • Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погоды или орг. моментов
  • Перевозчик в праве заменить теплоход
  • Опоздание на рейс не является причиной для возврата или переноса билета

Ограничения

  • Запрещено проносить на борт еду и напитки
  • Прогулка недоступна для гостей с животными
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, имеющие при себе оружие и/или пиротехнические изделия

в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Взрослый (отправление в 10:00 и 11:30)600 ₽
Взрослый800 ₽
Детский (до 12 лет включительно)700 ₽
Детский (до 12 лет включительно, отправление в 10:00 и в 11:30)500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гама
Гама — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 591 туриста
Мы один из самых крупных туроператоров России. Организуем речные круизы и прогулки по Волге, Оке и Каме на комфортабельных теплоходах «Алдан», «Александр Свешников», «А. С. Попов», «Афанасий Никитин», «Иван Кулибин», «Октябрьская революция» и других, а также на новых круизных лайнерах «Золотое кольцо» и «Аурум».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1
Голинская
Отличная возможность увидеть город с воды!!
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О
Прекрасная прогулка. Очень понравилось. Теплоход Сура очень комфортабельный для прогулок. Рекомендуем.
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Марина
Самые замечательные эмоции! Спасибо!
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Ф
Очень приятная компания, которая занимается речными прогулками и круизами. Персонал всегда обходителен и внимателен, могут подобрать подходящий вариант именно под ваши желания и потребности. Смело советую обратиться к ним.
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Л
Отдых с этой компанией уже больше десяти лет подряд и каждый раз получаем только классный опыт. Обслуживание всегда отличное, без нареканий. Очень советую всем, кто ценит качество и комфорт!
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О
Очень понравилось проводить время с этой командой. Здесь ценят клиентов, внимательно выслушивают пожелания и дают полезные советы. Если возникают какие-то изменения, обязательно заранее сообщают. В общем работать с ними легко и комфортно. Надеюсь, что и дальше всё будет так же хорошо и на том же уровне.
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