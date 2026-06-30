Располагайтесь на закрытой или открытой палубе и наслаждайтесь ландшафтами Нижнего Новгорода! Современный комфортный теплоход «Сура» пройдёт по Оке и Волге вдоль кремлёвских стен, парка «Стрелка», старинных церквей и других локаций. А благодаря аудиоэкскурсии они не останутся для вас лишь точками на карте.
Описание аудиогида
С борта теплохода вы увидите знаковые места города: Стрелку Оки и Волги, кафедральный собор Александра Невского, новый футбольный стадион, выставочный центр «Пакгаузы», величественный кремль, красочную Рождественскую церковь, Благовещенский монастырь, монументальную Чкаловскую лестницу и канатную дорогу.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Сура» 2011 года, есть все удобства
- На борту работает бар-ресторан
Важно знать
- Причал может измениться — мы сообщим вам об этом накануне прогулки
- Детям до 4 лет бесплатно, они могут занимать отдельное место только при наличии свободных мест на теплоходе
- Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погоды или орг. моментов
- Перевозчик в праве заменить теплоход
- Опоздание на рейс не является причиной для возврата или переноса билета
Ограничения
- Запрещено проносить на борт еду и напитки
- Прогулка недоступна для гостей с животными
- На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, имеющие при себе оружие и/или пиротехнические изделия
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (отправление в 10:00 и 11:30)
|600 ₽
|Взрослый
|800 ₽
|Детский (до 12 лет включительно)
|700 ₽
|Детский (до 12 лет включительно, отправление в 10:00 и в 11:30)
|500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гама — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 591 туриста
Мы один из самых крупных туроператоров России. Организуем речные круизы и прогулки по Волге, Оке и Каме на комфортабельных теплоходах «Алдан», «Александр Свешников», «А. С. Попов», «Афанасий Никитин», «Иван Кулибин», «Октябрьская революция» и других, а также на новых круизных лайнерах «Золотое кольцо» и «Аурум».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная возможность увидеть город с воды!!
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О
Прекрасная прогулка. Очень понравилось. Теплоход Сура очень комфортабельный для прогулок. Рекомендуем.
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Самые замечательные эмоции! Спасибо!
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Ф
Очень приятная компания, которая занимается речными прогулками и круизами. Персонал всегда обходителен и внимателен, могут подобрать подходящий вариант именно под ваши желания и потребности. Смело советую обратиться к ним.
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Л
Отдых с этой компанией уже больше десяти лет подряд и каждый раз получаем только классный опыт. Обслуживание всегда отличное, без нареканий. Очень советую всем, кто ценит качество и комфорт!
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О
Очень понравилось проводить время с этой командой. Здесь ценят клиентов, внимательно выслушивают пожелания и дают полезные советы. Если возникают какие-то изменения, обязательно заранее сообщают. В общем работать с ними легко и комфортно. Надеюсь, что и дальше всё будет так же хорошо и на том же уровне.
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