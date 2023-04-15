Квест будет проходить по исторической части города: Верхне-Волжская набережная и Александровский сад.

Организационные детали:

Квест будет проходить в группе в Telegram, куда нужно будет добавить всех участников экскурсии. Ссылку на меня, как на организатора я пришлю после бронирования. В группу будут приходить задания и подсказки от гида, а команде нужно будет присылать туда ответы на задания.