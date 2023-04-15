Городской квест «Фотоследы детектива»

Описание
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Городской квест – совершенно нетипичная экскурсия, в рамках которой кроме посещения интересных мест города вам предстоит пораскинуть мозгами, выполнить увлекательные задания и нескучно провести время!
Городской квест «Фотоследы детектива»
Городской квест «Фотоследы детектива»
Городской квест «Фотоследы детектива»
Городской квест «Фотоследы детектива»
Городской квест «Фотоследы детектива»
Городской квест «Фотоследы детектива»
Ближайшие даты:
15
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даты

Что вас ожидает:

  • Смотровая площадка на Площади Сенной
  • Памятники архитектуры на Верхне-Волжской набережной
  • Панорама Волги с самой верхней точки Чкаловской лестницы
  • Обновленный уютный Александровский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Квест будет проходить по исторической части города: Верхне-Волжская набережная и Александровский сад.

Организационные детали:

Квест будет проходить в группе в Telegram, куда нужно будет добавить всех участников экскурсии. Ссылку на меня, как на организатора я пришлю после бронирования. В группу будут приходить задания и подсказки от гида, а команде нужно будет присылать туда ответы на задания.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги онлайн-гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная площадь, 2, Нижний Новгород
Завершение: Парк «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Чкаловская лестница
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