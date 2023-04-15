Городской квест – совершенно нетипичная экскурсия, в рамках которой кроме посещения интересных мест города вам предстоит пораскинуть мозгами, выполнить увлекательные задания и нескучно провести время!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка на Площади Сенной
- Памятники архитектуры на Верхне-Волжской набережной
- Панорама Волги с самой верхней точки Чкаловской лестницы
- Обновленный уютный Александровский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Квест будет проходить по исторической части города: Верхне-Волжская набережная и Александровский сад.
Организационные детали:
Квест будет проходить в группе в Telegram, куда нужно будет добавить всех участников экскурсии. Ссылку на меня, как на организатора я пришлю после бронирования. В группу будут приходить задания и подсказки от гида, а команде нужно будет присылать туда ответы на задания.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги онлайн-гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сенная площадь, 2, Нижний НовгородЗавершение: Парк «Александровский сад»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Чкаловская лестница
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Дата и количество участников выбирается при бронировании