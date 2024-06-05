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Квест
1.5 часа
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
«Наш квест — это не классическая экскурсия, а прогулка-спектакль»
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710₽ за человека
Квест
2 часа
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
«Эта историческая игра-квест посвящена Нижегородскому кремлю и главному герою Кузьме Минину»
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
«Ее хроники и другие любопытные детали вы откроете на нашей прогулке, которая соединила театр и квест-расследование»
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
«Квест проходит в формате увлекательного диалога»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
«Пройдя наш исторический квест, вы узнаете историю улицы и её секреты»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
«Этот квест является своеобразным продолжением Исторического квеста в Нижегородском Кремле и Загадки улицы Рождественской, и одновременно завершает историю нашего города»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час 24 минуты
Тайна наследства Нижегородской ярмарки: квест-расследование
Начало: Улица Совнаркомовская, 13
«Наша яркая прогулка сочетает интерактивный театр, экскурсию и квест»
Расписание: Ср, сб, вс по расписанию, по запросу индивидуальное время
12 июня в 19:30
15 июня в 14:30
от 1 100₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по Нижегородскому Кремлю
Начало: Кремль, Нижний Новгород
«Тайны красных стен — игра-квест про главных героев нижегородской древности, самое древнее здание — Кремль и самого знаменитого нижегородца — Козьму Минина»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Городской квест «Фотоследы детектива»
Начало: Сенная площадь, 2, Нижний Новгород
«Квест будет проходить по исторической части города: Верхне-Волжская набережная и Александровский сад»
Расписание: По субботам
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: В переулке Крутой
«Квест проведу я или мой гид-партнёр»
Сегодня в 17:00
13 июня в 12:00
4 800₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ГГалина2 июня 2024Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
- ИИрина2 июня 2024Очень интересная экскурсия. Рекомендую.
- ААлексей27 мая 2024Замечательная пооглука-экскрурсия!! Все очень понравилось, интересно будет и детям и взрослым, особенно порадовало неожиданное чаепитие и завершение прогулки. По настоящему чувствуешь
- MMarina26 мая 2024Прекрасная прогулка вечером, сказочная атмосфера, интересно было и взрослым и детям. Очень рекомендую.
- ЛЛюбовь26 мая 2024Квест неплохой, но это, конечно, для детей! Детям бы порекомендовала!
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия отличная, экскурсовод прекрасно взаимодействует с детьми, старается их максимально вовлечь.
- ААлександра23 мая 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым. Очень качественная и интересная подача. Дети потом ещё дня два говорили
- ЕЕкатерина22 мая 2024Отличный квест. Интересно было и детям и взрослым! Рекомендую;)
- NNatalia18 мая 2024Просто вау! Очень понравилось! Такое сочетание смысла, фактов, интерактива, эмоций, душевности!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Квесты»
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