Экскурсии с элементами квеста в Нижнем Новгороде

Найдено 10 экскурсий в категории «Квесты» в Нижнем Новгороде, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
271 отзыв
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
«Наш квест — это не классическая экскурсия, а прогулка-спектакль»
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710 за человека
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
«Эта историческая игра-квест посвящена Нижегородскому кремлю и главному герою Кузьме Минину»
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
«Ее хроники и другие любопытные детали вы откроете на нашей прогулке, которая соединила театр и квест-расследование»
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
28 отзывов
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
«Квест проходит в формате увлекательного диалога»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
«Пройдя наш исторический квест, вы узнаете историю улицы и её секреты»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
«Этот квест является своеобразным продолжением Исторического квеста в Нижегородском Кремле и Загадки улицы Рождественской, и одновременно завершает историю нашего города»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Тайна наследства Нижегородской ярмарки: квест-расследование
🚶 Пешая
Квест
1 час 24 минуты
20 отзывов
Тайна наследства Нижегородской ярмарки: квест-расследование
Начало: Улица Совнаркомовская, 13
«Наша яркая прогулка сочетает интерактивный театр, экскурсию и квест»
Расписание: Ср, сб, вс по расписанию, по запросу индивидуальное время
12 июня в 19:30
15 июня в 14:30
от 1 100 за человека
Квест по Нижегородскому Кремлю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
19 отзывов
Квест по Нижегородскому Кремлю
Начало: Кремль, Нижний Новгород
«Тайны красных стен — игра-квест про главных героев нижегородской древности, самое древнее здание — Кремль и самого знаменитого нижегородца — Козьму Минина»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 10 чел.
Городской квест «Фотоследы детектива»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Городской квест «Фотоследы детектива»
Начало: Сенная площадь, 2, Нижний Новгород
«Квест будет проходить по исторической части города: Верхне-Волжская набережная и Александровский сад»
Расписание: По субботам
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Семейный квест «По следам Кулибина»
🚶 Пешая
Квест
1 час
Семейный квест «По следам Кулибина»
Погулять по городу с картой и компасом и раскрыть секреты нижегородского изобретателя
Начало: В переулке Крутой
«Квест проведу я или мой гид-партнёр»
Сегодня в 17:00
13 июня в 12:00
4 800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
  2. Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
  3. Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
  4. Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
  5. Загадки улицы Рождественской
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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