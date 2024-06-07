Интересные экскурсии для школьного возраста в Нижнем Новгороде

Найдено 230 экскурсий в категории «Для школьников» в Нижнем Новгороде, цены от 534 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
79 отзывов
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890 за всё до 7 чел.
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440 за человека
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000 за всё до 5 чел.
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
738 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
По Нижнему Новгороду на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
201 отзыв
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Нижегородский кремль: факты и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
107 отзывов
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670 за всё до 4 чел.
Концентрированный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340 за всё до 10 чел.
Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
от 8 000 за всё до 35 чел.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
271 отзыв
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710 за человека
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288 за всё до 4 чел.
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас
Начало: На Сенной площади или по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000 за всё до 2 чел.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Усатый-полосатый Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
542 отзыва
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600 за всё до 5 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Легендарный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
51 отзыв
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Уходящая нижегородская старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов
Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
Социалистический город ГАЗа (пешая 3 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
Завтра в 17:00
10 июня в 16:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270 за всё до 9 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 4 670 за всё до 6 чел.
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви
Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
Нижегородская ярмарка - «карман России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
67 отзывов
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
12 июня в 08:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 10 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800 за всё до 15 чел.
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду
Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками
Начало: Возле кремля
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500 за всё до 2 чел.
Нижний Новгород в историях и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Чудесная поездка и опытным душевным экскурсоводом Натальей Андреевной. Любит свой край, много знает о его истории и его людях. Команда
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    пошла навстречу и на обратном пути завезла нас с супругом на вокзал в Арзамасе. Мы побывали и в дивном Дивеево, и успели на поезд. Спасибо огромное за все.

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Все понравилось. Мы в Нижнем впервые, с детьми 5 и 9 лет. Отличная интересная альтернатива пешим экскурсиям. Узнали про основые достопримечательности, прокатились на комфортном катере, сделали классные фото. Однозначно рекомендую.
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за
    читать дальше

    3 часа показала много церквей, храмов, исторических мест. Мой сын 14 лет очень был заинтересован и слушал внимательно, так как по истории как раз проходили Смутное время, Минин и Пожарский. На автомобиле очень удобно, холмистая местность и пешком требует очень много физических сил. Рекомендую на 100%

    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Прекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивный, интересный человек и хороший рассказик. Потренировал нашу память задавая вопросы. Всем рекомендую. Столица закатов теперь будет нашим городом для выходного дня!
    Прекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивныйПрекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивный
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Очень повезло с экскурсоводом Татьяной и водителем! На все вопросы отвечали,не торопили,не бежали,сделали много фотографий,всюду успевали. Водитель подвозил максимально близко. Спасибо огромное за такой приятный вечер!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Концентрированный Нижний
    Было очень интересно и приятно ходить по Нижнему Новгороду вместе с Иваном. Будем рекомендовать друзьям и знакомым при посещении НН.
    Было очень интересно и приятно ходить по Нижнему Новгороду вместе с Иваном. Будем рекомендовать друзьям и знакомым при посещении ННБыло очень интересно и приятно ходить по Нижнему Новгороду вместе с Иваном. Будем рекомендовать друзьям и знакомым при посещении ННБыло очень интересно и приятно ходить по Нижнему Новгороду вместе с Иваном. Будем рекомендовать друзьям и знакомым при посещении НН
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • т
    таисия
    5 июня 2024
    Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
    Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, иЭкскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Для школьников»

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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
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