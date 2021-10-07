Театрализованный квест по Нижнему Новгороду

Погрузиться в магический мир прошлого и открыть историю города с фонарщиком Фаролеро и его друзьями

4.9
21 отзыв
В чем Нижний Новгород «самый» и «первый»? Как «потянуть за лямку» и найти сокровище? На поиски ответов вы отправитесь в прошлое вместе со старым фонарщиком Фаролеро.

Он и его помощники-актеры разыграют мини-спектакли в городских декорациях.

Наблюдая за театрализованным действием, вы узнаете секреты и легенды Нижнего и погрузитесь в удивительную атмосферу прошлых эпох.
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду

Что вас ожидает

Прогулка со старым фонарщиком

Наш квест — это не классическая экскурсия, а прогулка-спектакль. Старый фонарщик Фаролеро и его друзья-актёры шаг за шагом приоткроют самые интересные места Нижнего Новгорода. А увлекательные истории городского фольклора (например, про люксовый номер для тараканов и старинную рекламу), музыка, картинки, странные находки и сюрпризы наполнят квест впечатлениями и эмоциями!

Магический мир прошлого и настоящего

Мы пройдемся по старинной и красивейшей улице и осмотрим важные достопримечательности. Вы прикоснетесь к самым древним в городе камням, узнаете, как Волга и Ока вывели «на чистую воду» аферистов и кто спас от гибели все государство российское. А еще загадаете желание так, чтобы оно точно исполнилось.

Организационные детали

  • В течение экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники. Рассказ об истории города будет транслироваться в наушниках, чтобы было удобно одновременно наблюдать за ведущими.
  • Дополнительных расходов не предполагается
  • Экскурсия рекомендована детям от 3-х лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около Памятника Петру I
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Приветствую вас, уважаемые гости! Нижний Новгород – мой дом, и каждого участника экскурсии я воспринимаю как человека, который пришел ко мне в гости. А гости, как известно, должны получить радушный прием, новые эмоции, открытия и интересную информацию! Для этого вместе с профессиональной командой историков, сценаристов и организаторов зрелищных мероприятий мы создали этот необычный экскурсионный маршрут.
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21 реальный отзыв

И
7 окт 2021
Супер! Спасибо огромное! Очень, очень!
И
7 окт 2021
Замечательная экскурсия. Город показан настолько необычно и завораживающе, что хочется еще раз пройти с волшебным Фонарщиком и его помощниками. Было бы очень здорово, если бы было несколько маршрутов. Организационно настолько всё предусмотрено (особенно такие мелочи как переходы дорог, подсветка нужных объектов, даже чай с конфетками и многое другое), что слушателям остается только окунутся в сказку и наслаждаться прекрасным вечерним городом.
В
26 сен 2021
Очень необычная экскурсия! Прекрасно организована, есть реквизит и небольшие сюрпризы для участников, благодаря наушникам отлично слышно. Реально создаётся ощущение магии и тайны - заставляет взглянуть на достопримечательности по-новому. Одно из самых ярких впечатлений от посещения Нижнего Новгорода!
Д
18 сен 2021
Лучшая экскурсия по городу, какую я посетил.
А
18 сен 2021
Все прошло великолепно.
Дети в восторге!
М
13 сен 2021
Потрясающая экскурсия! Специально искала подобный формат, чтобы детям было интересно (с нами были мальчишки 10 лет). Для нас взрослых и ребят эта экскурсия стала самым ярким и запоминающимся событием в двухдневном петушествии по Нижнему Новгороду. Браво! Спасибо организаторам и актерам за такое чудесное путешествие. С удовольствием ещё посетим подобное мероприятие в других городах.
Мария
12 сен 2021
Отличная иммерсивная экскурсия! Были на двух экскурсиях в Нижнем, и эта выгодно отличалась своим наполнением, антуражем и вовлечением. Точно сходили бы ещё раз!
Н
12 сен 2021
Посетили экскурсию всей семьёй. Обычно я не пишу отзывы, но сейчас сказать, что все в восторге, и дети, и мы - ничего не сказать! Стопроцентная вовлеченность на протяжении всей прогулки, не хотелось отвлечься ни на минутку, дабы не пропустить что-то волшебное.
Мы получили столько добрых эмоций! Искренне желаю, чтобы каждый побывал на этой театрализованной экскурсии хоть раз в жизни. Она откликнется людям любого возраста и любого темперамента.
Спасибо создателям и организаторам данного проекта! Желаем процветания и новых маршрутов!
Л
12 сен 2021
Экскурсия интересная, необычная, познавательная для ребёнка и сказочная.
Впечатления останутся на долго!
Ю
1 сен 2021
Из минусов: не соглашусь с тем, что экскурсия подходит для детей от 3-х лет. В группе было 4-5 детей дошкольного и школьного возраста, включая мою (7 лет). Никто из них не смог удержать внимание в течение 1, 5 часа на лекторе и материале. Это, в свою очередь, отвлекало родителей. На мой взгляд, это - ни разу не семейное мероприятие.
Ну и квест - тоже не оно. Как по мне, заявленный формат мероприятия предполагает высокую степень вовлеченности участников, самостоятельное совершение ими действий и выбор из возможных сценариев (хотя бы двух). В нашем случае вовлеченность состояла в рассматривании фигурок и фотокарточек, "внезапно" найденных главным героем Фаролеро в точках остановки экскурсии. Это как открытие, совершенное до тебя, заранее выкопанный и отреставрированный артефакт. Ни разу не интересно. Пришлось объяснять чаду, что "и такие квесты бывают" (нет).
Из плюсов: наушники для комфортного прослушивания истории, костюмы для участников, интересная подача материала, горячий чай и сладости ближе к концу экскурсии от организаторов (было уже холодно, такой заботливый подход был весьма кстати).
Вывод: мероприятие на один раз. Рекомендовать не могу.
Ирина
Ответ гида:
Добрый день, Юрий. Спасибо Вам за развернутый отзыв. Возможно, у Вас есть определенное мнение о понятии "квест". В формате нашей эскурсии отсутствует процесс диалога, обсуждений и поиска записок или ориентиров каждым из гостей, возможно Вы привыкли к такому фомату. Но у нас каждый из участников погружается в повествование индивидуально через аудиовизуальное сопровождение. Все достопримечательности, истории, личности связаны в единую сюжетную линию и значимые места мы ищем по старинным фотографиям и артефактам. Весь маршрут. Конечно, это делает непосредственно фонарщик, но дети и взрослые учавствуют в этом. Запоминают и истории, и интересные достопримечательности на слух, визуально, идучая артефакты, танцуя в хороводе и пробуя угощение. В этом смысл-донести историю и красоту города через все органы чувств. Донести историю через сказочное повествование и подарить радость - наша задача. Максимальное погружение. За 3 месяца сушествования проекта в Нижнем Новгороде Вы первый из тысячи гостей, кто захотел другой формат. Степень вовлечения детей зависит от многих факторов, но у нас половина гостей-это семьи с детьми. Маленькие детишки иногда отвлекаются, и это норма. Но все получают и радость, и знания. И наша цель сделать волшебный вечер для любого возраста, чтобы вся семья была вовлечена. Не можем не согласиться с Вами: да и такие квесты бывают, мы действительно отличаемся от всех) Желаем Вам удивительных путешествий и многообразных мероприятий, которые покажут города так, чтобы вы захотели вернуться. Надеюсь, Вы успели полюбить наш город и захотите вернуться еще)
С
30 авг 2021
Отличная необычная экскурсия, завораживает голос гида. Интересно и познавательно, здорово все продуманно, делаешь громкость побольше в наушниках и кроме как занимательных историй не слышишь ничего вокруг. Спасибо)
Е
21 авг 2021
Великолепная экскурсия! Всё происходящее завораживает! Ребёнок в восторге, сразу сказал, что хочет ещё раз на такую же😅 спасибо вам большое за это прекрасную театрализованную прогулку! Супер!
В
18 авг 2021
Хочется поблагодарить команду за прекрасное, волшебное времяпрепровождение. В вашей компании вечер получился очень тёплым, душевным, чуточку мистическим, пару раз мне хотелось искренне смеяться и я делала это, один раз мне даже стало на две секунды жутковато))), в общем, за 90 минут получили полный набор эмоций. Запомню надолго момент после того, как мы взялись за руки напротив здания речного порта (подробности не буду раскрывать, что бы решившие принять участие в действии гости удивлялись). Приятны для души были и мелкие сюрпризики о которых позаботились оргюанизаторы. Отдельное спасибо хочу выразить Ирине, что в сложной форсмажорной ситуации нашла верный выход, испытывая неудобства не оставила обиженным клиента и сделала всё, что бы
вечер удался. Сказать, что ребята очень стараются и относятся к своему делу с любовью-это ничего не сказать. Желаю им процветания!
Г
14 авг 2021
Мне думается, что душу города могут раскрыть только такие экскурсии, а не классические. Стараюсь в каждом городе который посещаю найти театрализованную экскурсию. Фолеро в Нижнем Новогороде - отличный выбор.
Из рекомендаций, если вдруг увидят организаторы, я бы вел речь повествователя от духа города, а не от третьего лица.
Й
13 авг 2021
Не так давно удалось посетить довольно необычную экскурсию! С нового ракурса посмотреть на город и на мгновение забыть о времени. Всё это и даже больше вы сможете увидеть именно здесь! Пешеходная экскурсия в аудиоформате в виде театрального представления, что может быть лучше? Незабываемый вечер и приятная атмосфера вам точно обеспечены!
Ещё 6 отзывов

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