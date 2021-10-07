Добрый день, Юрий. Спасибо Вам за развернутый отзыв. Возможно, у Вас есть определенное мнение о понятии "квест". В формате нашей эскурсии отсутствует процесс диалога, обсуждений и поиска записок или ориентиров каждым из гостей, возможно Вы привыкли к такому фомату. Но у нас каждый из участников погружается в повествование индивидуально через аудиовизуальное сопровождение. Все достопримечательности, истории, личности связаны в единую сюжетную линию и значимые места мы ищем по старинным фотографиям и артефактам. Весь маршрут. Конечно, это делает непосредственно фонарщик, но дети и взрослые учавствуют в этом. Запоминают и истории, и интересные достопримечательности на слух, визуально, идучая артефакты, танцуя в хороводе и пробуя угощение. В этом смысл-донести историю и красоту города через все органы чувств. Донести историю через сказочное повествование и подарить радость - наша задача. Максимальное погружение. За 3 месяца сушествования проекта в Нижнем Новгороде Вы первый из тысячи гостей, кто захотел другой формат. Степень вовлечения детей зависит от многих факторов, но у нас половина гостей-это семьи с детьми. Маленькие детишки иногда отвлекаются, и это норма. Но все получают и радость, и знания. И наша цель сделать волшебный вечер для любого возраста, чтобы вся семья была вовлечена. Не можем не согласиться с Вами: да и такие квесты бывают, мы действительно отличаемся от всех) Желаем Вам удивительных путешествий и многообразных мероприятий, которые покажут города так, чтобы вы захотели вернуться. Надеюсь, Вы успели полюбить наш город и захотите вернуться еще)