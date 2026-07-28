75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для участия в квесте - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками по кремлю. В это время комфортно исследовать территорию и участвовать в игре. В апреле и октябре тоже возможно участие, но стоит учитывать переменчивую погоду. Зимой и ранней весной квест проводится в закрытых помещениях, что также интересно, но без прогулок на свежем воздухе.

Погружение в историю Нижнего Новгорода через увлекательный квест в Кремле. Участники получают уникальные роли и решают исторические загадки, связанные с Кузьмой Мининым и архитектурой кремля. Профессиональный проводник обеспечивает безопасность и атмосферу игры. Узнайте, как назывались места до постройки кремля, и разгадайте тайны, скрытые за его стенами. Игра подходит для всех от 10 лет и проводится для групп до 50 человек

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание квеста

Это приключение посвящено сердцу Нижнего Новгорода — его легендарному кремлю и национальному герою Кузьме Минину. Именно с кремля началась история города, и наша игра поможет вам не просто узнать, а прочувствовать все секреты и величие этой главной постройки.

Как проходит квест

Вас ждёт командное расследование, где результат зависит от каждого участника! В начале игры каждый получает уникальную роль:

капитан — принимает решения и ведёт команду

сыщик — ищет улики и подсказки

дешифровщик — разгадывает коды и шифры

летописец — фиксирует важные факты

часовщик — следит за временем

фотокорреспондент — отвечает за фотоотчёт

человек-память — запоминает ключевые детали

Количество и набор ролей адаптируются под размер группы.

Маршрут и задания

Следуя по специальному маршруту, вы будете: искать ответы на каверзные исторические вопросы. Разгадывать коды, чтобы составить ключевое слово. И проходить весёлые командные и творческие испытания.

Помощь на маршруте

Вашу группу сопровождает профессиональный проводник. Ему известны все условия и тайные места, чтобы привести вас в нужную точку в нужное время. Он обеспечивает безопасность и погружение в игру, но все загадки вы разгадываете сами!

Система оценки

За каждое выполненное задание и правильный ответ вы получаете призовые баллы. В финале игры определяется команда-победитель, набравшая наибольшее количество очков.

Что вы узнаете

В ходе расследования вас ждут удивительные исторические факты и ответы на вопросы, которые обычно остаются за страницами учебников:

как назывались эти места до постройки каменного кремля

Соловей-разбойник — это вымысел или реальная личность

для чего в стенах кремля были нужны внутренние арки

почему Архангельский собор стоит именно на этом месте

Организационные детали