75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей старейшей и главной постройки города в форме приключенческого расследования

Булат
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Булат – ваш гид
Историю можно изучать с помощью книг, экскурсовода или фильмов… А можно целиком погрузиться в нее в игровой форме и сделать множество собственных открытий, которые запомнятся надолго!
От 5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — Кладовая Башня
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У этой экскурсии75 отзывов
4.95
Историческая квест-игра в Нижегородском Кремле
Историческая квест-игра в Нижегородском Кремле

Эта историческая игра-квест посвящена Нижегородскому Кремлю и главному герою Кузьме Минину. С Кремля началась история города, поэтому важно разобраться в истории и особенностях его главной постройки.

Программа

В команде у всех есть свои роли: капитан, летописец, сыщик, дешифровщик, часовщик, фотокорреспондент и человек-память. Количество ролей может меняться в зависимости от количества участников. Помимо поиска ответов на исторические вопросы, вам предстоит, следуя по особому маршруту, найти коды и расшифровать ключевое слово, а также пройти творческие и командные испытания.

Необходимые сведения можно добыть только на определенных условиях и в определенное время. Поэтому каждый отряд ведет проводник, который знает эти условия и может привести вас в нужное место в нужное время. Далее все зависит только от вас. За каждое пройденное испытание и правильный ответ участники получают призовые баллы. В конце игры команда, набравшая наибольшее количество баллов, станет победителем.

В ходе игры вы узнаете интересные подробности о Нижегородском кремле и исторических личностях, с ним связанных. Например, как назывались эти места до постройки? Соловей-разбойник — личность художественная или историческая? Для чего в стенах кремля сделаны внутренние арки? Почему Архангельский собор расположен там, где сейчас? И многие другие.

Таким образом, в ходе веселого приключенческого расследования взрослые и дети познакомятся с историей кремля и заинтересуются историей всего Нижнего Новгорода.

Организационные детали

  • Бронировать игру нужно минимум за неделю
  • Стоимость квеста для группы до 10 человек. Если участников больше – за каждого дополнительного человека нужно будет доплатить по 500 рублей (максимальное количество участников – 30 человек).
  • Минимальный возраст участников – 10 лет
Историческая квест-игра в Нижегородском Кремле
Историческая квест-игра в Нижегородском Кремле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Кладовая Башня.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Булат
Булат
Мне 48 лет. Приключенческими программами занимаюсь около 30 лет. Все знают, что обычная экскурсия (за редким исключен—ием) уже через 10 мин. начинает утомлять. Даты, фамилии, искусствоведческие термины усыпляют мозг. В игре-квесте все наоборот: проводник (экскурсовод) задает вопросы, а команда должна найти ответы или выполнить определенные задания. Моя задача — в веселой и легкой форме познакомить людей с историей Нижнего Новгорода.
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75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Прекрасная, познавательная экскурсия-квест в динамичном формате. Идеально составленный квест с вовлечением всех участников
26 февраля 2020
Прекрасный опыт, рекомендую, в режиме игры много информации усваивается
23 февраля 2020
Прохрдили квест командой из 6 взрослых. Нам было очень весело и интересно. Наш гид Вероника замечательно провела экскурсию! Рекомендуем для всех возрастов!!!
Любовь
20 февраля 2020
Булат - заботливый и внимательный экскурсовод. Заблаговременно напомнил о предстоящей экскурсии и попросил теплее одеваться.
Переживали, что не знаем историю Нижнего Новгорода... Зря!
Историческая квест-игра в Нижегородском Кремле удивила новым форматом экскурсии. Булат - супер рассказчик, организатор и психолог. Сразу заставил активно действовать!
Не смотря на возраст, мы веселились как дети, логически размышляли, ошибались и коллективно находили правильный ответ, внимательно слушали, выполняли назначенные гидом роли, писали, искали коды, решали поставленные задачи, строили фигуры...
Результат:
- Набрали максимальное количество баллов,
- Узнали историю Кремля и вспомнили историю России,
- Запомнили имя Минина и узнали подробности его жизни,
- На память получили фото - картины исторических баталий,
- Отлично провели время!
Все участники игры долго вспоминали, что запомнили факты и даты, которые обычно быстро улетучиваются из головы. Хочется продолжения...
Не говорим - прощай. До скорой встречи, Булат, на новых тропинках истории!
2 февраля 2020
Мы были на экскурсии 1 февраля (7 человек). Очень переживали по поводу двух моментов: зима и холодная погода с одной стороны, и плохое знание истории с другой. Но как же мы были впечатлены тем, как доступно был преподнесён материал, и насколько все были вовлечены в процесс. Гид (Булат) превзошёл все наши ожидания! С первой минуты всё проходило динамично и на позитиве! Когда экскурсия закончилась, мы ещё какое-то время продолжали делиться впечатлениями уже между собой и готовы были повторить этот опыт! Однозначно будем рекомендовать экскурсию друзьям, которые будут в Нижнем Новгороде, и будем искать нечто подобное в других городах. Спасибо!
3 января 2020
Добрый день, всем читающим! Квест проходили всем классом. Квест можно адаптировать под возраст участников. Интересная и познавательная выжимка из истории России, Нижегородской области и Кремля. Весело, динамично, интеллектуально, с юмором! Дети в восторге! И взрослые узнали много интересных моментов. Что добавить- рекомендую как приезжим, так и коренным жителям.
19 ноября 2019
На выходных посетили Нижний Новгород. У нас было всего два дня, и не хотелось потратить их на скучные и банальные экскурсии, поэтому мы выбрали квест и ни разу не пожалели. Квесты мы посещаем часто, но именно исторический впервые. Очень понравилась подача информации: за короткий срок многое узнали и не успели заскучать. Нас было всего двое с не самыми обширными знаниями истории, но внимательно слушая и запоминая мелочи с разных этапов квеста, легко отвечали на вопросы. В общем, рекомендую для любой компании с любым уровнем!
8 ноября 2019
Огромное спасибо Булату за интересную квест-экскурсию по Нижнему Новгороду. Во-первых, вся наша компания была задействована в игре, у каждого была своя роль, так что никто не скучал. Во-вторых, вся информация была подана не банально и очень интересно. В итоге мы получили большое удовольствие и максимальное количество баллов за игру. Так, что если вы не любители стандартных обзорных экскурсий, очень рекомендуем данный квест.
4 ноября 2019
Были на историческом квесте по Нижегородскому кремлю 2 ноября небольшой, семейной командой трое взрослых и двое детей 10 и 8 лет. Хочу сказать, что это у нас третий квест от команды Трипстер. До этого были квесты во Владимире и Казани. Все нам очень понравились, но последний произвел на нас большое впечатление. В предыдущих мы просто искали подсказки к поиску клада (небольшое угощение ), время было не ограничено, больших знаний истории не требовалось. В Нижнем Новгороде квест потребовал от нас собраности, командного единства, внимательности и знания истории. Нашим детям, да и нам взрослым, это очень понравилось. Большое спасибо Булату за прекрасно организованный и составленный квест.
19 сентября 2019
Прекрасная экскурсия! Все члены нашей команды (2 взрослых и 2 детей - 9 и 11 лет) остались очень довольны.Непогода не стала помехой. Было познавательно, весело, интересно.
Ещё 65 отзывов

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