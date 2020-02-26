75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта историческая игра-квест посвящена Нижегородскому Кремлю и главному герою Кузьме Минину. С Кремля началась история города, поэтому важно разобраться в истории и особенностях его главной постройки.

Программа

В команде у всех есть свои роли: капитан, летописец, сыщик, дешифровщик, часовщик, фотокорреспондент и человек-память. Количество ролей может меняться в зависимости от количества участников. Помимо поиска ответов на исторические вопросы, вам предстоит, следуя по особому маршруту, найти коды и расшифровать ключевое слово, а также пройти творческие и командные испытания.

Необходимые сведения можно добыть только на определенных условиях и в определенное время. Поэтому каждый отряд ведет проводник, который знает эти условия и может привести вас в нужное место в нужное время. Далее все зависит только от вас. За каждое пройденное испытание и правильный ответ участники получают призовые баллы. В конце игры команда, набравшая наибольшее количество баллов, станет победителем.

В ходе игры вы узнаете интересные подробности о Нижегородском кремле и исторических личностях, с ним связанных. Например, как назывались эти места до постройки? Соловей-разбойник — личность художественная или историческая? Для чего в стенах кремля сделаны внутренние арки? Почему Архангельский собор расположен там, где сейчас? И многие другие.

Таким образом, в ходе веселого приключенческого расследования взрослые и дети познакомятся с историей кремля и заинтересуются историей всего Нижнего Новгорода.