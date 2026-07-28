75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Станьте частью истории, разгадывая загадки и открывая секреты Нижегородского кремля. Это уникальное приключение ждёт вас
Погружение в историю Нижнего Новгорода через увлекательный квест в Кремле.
Участники получают уникальные роли и решают исторические загадки, связанные с Кузьмой Мининым и архитектурой кремля. Профессиональный проводник обеспечивает безопасность и атмосферу игры. Узнайте, как назывались места до постройки кремля, и разгадайте тайны, скрытые за его стенами. Игра подходит для всех от 10 лет и проводится для групп до 50 человек
Лучшее время для участия в квесте - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками по кремлю. В это время комфортно исследовать территорию и участвовать в игре. В апреле и октябре тоже возможно участие, но стоит учитывать переменчивую погоду. Зимой и ранней весной квест проводится в закрытых помещениях, что также интересно, но без прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижегородский кремль
Архангельский собор
Описание квеста
Это приключение посвящено сердцу Нижнего Новгорода — его легендарному кремлю и национальному герою Кузьме Минину. Именно с кремля началась история города, и наша игра поможет вам не просто узнать, а прочувствовать все секреты и величие этой главной постройки.
Как проходит квест
Вас ждёт командное расследование, где результат зависит от каждого участника! В начале игры каждый получает уникальную роль:
капитан — принимает решения и ведёт команду
сыщик — ищет улики и подсказки
дешифровщик — разгадывает коды и шифры
летописец — фиксирует важные факты
часовщик — следит за временем
фотокорреспондент — отвечает за фотоотчёт
человек-память — запоминает ключевые детали
Количество и набор ролей адаптируются под размер группы.
Маршрут и задания
Следуя по специальному маршруту, вы будете: искать ответы на каверзные исторические вопросы. Разгадывать коды, чтобы составить ключевое слово. И проходить весёлые командные и творческие испытания.
Помощь на маршруте
Вашу группу сопровождает профессиональный проводник. Ему известны все условия и тайные места, чтобы привести вас в нужную точку в нужное время. Он обеспечивает безопасность и погружение в игру, но все загадки вы разгадываете сами!
Система оценки
За каждое выполненное задание и правильный ответ вы получаете призовые баллы. В финале игры определяется команда-победитель, набравшая наибольшее количество очков.
Что вы узнаете
В ходе расследования вас ждут удивительные исторические факты и ответы на вопросы, которые обычно остаются за страницами учебников:
как назывались эти места до постройки каменного кремля
Соловей-разбойник — это вымысел или реальная личность
для чего в стенах кремля были нужны внутренние арки
почему Архангельский собор стоит именно на этом месте
Организационные детали
Бронировать игру нужно минимум за неделю
Цена указана за группу взрослых
Стоимость детской группы до 10 чел. — 8000 ₽ (если вас больше, то дополнительно с каждого ребёнка по 800 ₽)
Стоимость для смешанной группы рассчитывается на сайте при выборе нужного количества билетов
Возможное количество участников квеста до 50 человек
Игра подойдёт участникам от 10 лет
Для одной команды игра длится 1,5 часа, а для двух и более — 2 часа
С вами буду я или другой гид-проводник из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
940 ₽
Дети до 16 лет
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Булат — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 9018 туристов
Я занимаюсь приключенческими программами более 30 лет. В 2013 году запустил программу «Городская история» с тремя историческими квестами, охватывающими всё прошлое Нижнего Новгорода. Многолетняя практика показывает, что этот формат значительно интереснее для детей, и в их голове остаётся намного больше информации.
С ростом популярности программы сформировалась команда молодых людей, которые прошли обучение и теперь успешно работают в качестве ведущих.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 344 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
336
4
6
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1
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1
–
А
Анна
у нас был девичник, остались в восторге как от самой экскурсии, так и от организатора. Интересно, весело, с закреплением пройденного материала. Большое спасибо
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А
Анна
круто провели время - с пользой, интересно, формат квеста прям обожаем. дети так максимально вовлечены. проводил Богдан.
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Е
Екатерина
Прекрасный квест. Понравилось как детям, так и взрослым. Нескучно, динамично, отдельные задания - фото, от этого кадры получаются очень интересные. Большое спасибо организаторам!
Булат
Ответ организатора:
Спасибо!
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Анна
великолепный формат для компании взрослых и подростков! все в восторге, ребята сказали, что много чего запомнили и было очень интересно. спасибо, Булат! было очень динамично, четко и понятно
Булат
Ответ организатора:
Я тоже получил удовольствие от игры с вами. Жду вас на других наших квестах
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Ю
Юлия
ооочень интересно мероприятие, не просто экскурсия а увлекательная игра в которой все запоминаешьи участвуешь. Рекомендуем, особенно для школьников.
Булат
Ответ организатора:
Спасибо!
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Инесса
экскурсия очень понравилась, с нами было 3е подростков и девочка 6 лет, интересно было всем, это не просто прогулка где вы слушатель, а активно участвуете! супер! обязательно к посещению!!
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