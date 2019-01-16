Экскурсия поможет вам лучше понять, как инфраструктура города работает и какие роли играют эти незаметные, но важные сооружения.
Вы узнаете, как они сделали нашу жизнь более безопасной и комфортной, что несомненно заслуживает внимания.
Вы узнаете, как они сделали нашу жизнь более безопасной и комфортной, что несомненно заслуживает внимания.
Ближайшие даты:
3
ноя
ноя
4
ноя
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5
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8
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ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старые улицы и провода
- Разнообразие канализационных люков
- Трубы
- Загадочные инженерные сооружения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Рассказ об инженерном устройстве города.
- На улицах города много загадочных маленьких и больших сооружений. Я расскажу для чего они служат нам в жизни. Многие делают безопаснее нашу жизнь. Многие постепенно уходят из жизни. Посмотрим на трансформаторные подстанции, сравним их между собой.
- Сравним газораспределительные подстанции. Посмотрим на котельные и их дымовые трубы. Под асфальтом спрятан целый инженерный город, который можно опознать на поверхности по буквенным шифрам, специальным маркировкам на стенам и других объектах, характеру труб и рисунку на крышках люков.
- Узнаем о делении территорий на зоны, чем они отличаются, где какие находятся. Где и какое оборудование можно расположено. Об том, как это делает нашу жизнь удобнее, я расскажу, и покажу вам на своей экскурсии.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В холодное время года одеваемся теплее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У дк. Свердлова. ул. Большая Покровская, д. 18Завершение: Большая Покровская, д. 13
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В холодное время года одеваемся теплее
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Ao.sidor
16 янв 2019
Экскурсия познавательная. Я училась с ННГАСу на инженерно-техническом факультете и работаю по специальности, но даже при этом было много нового, на что не обращала внимания раньше. Мужу программисту интересно и ново было все.
j
janelj
14 янв 2019
Знаете ли вы, что когда мы говорим «Пахнет газом», то пахнет совсем не газом? Может ли быть интересным рассказ о вентиляционных шахтах и канализационных люках? Оказывается, очень даже может! И Дмитрий Егоров доказал это! После интересной прогулки совсем по-другому смотришь на город. Придите и убедитесь сами)
Т
Татьяна
13 янв 2019
Я
Яна
13 янв 2019
Познавательно. Теперь я больше знаю о городе, о коммуникациях-это интересно.
И
Иван
7 янв 2019
m
mbybl
5 янв 2019
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