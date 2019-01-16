Знаете ли вы, что когда мы говорим «Пахнет газом», то пахнет совсем не газом? Может ли быть интересным рассказ о вентиляционных шахтах и канализационных люках? Оказывается, очень даже может! И Дмитрий Егоров доказал это! После интересной прогулки совсем по-другому смотришь на город. Придите и убедитесь сами)