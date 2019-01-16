Инженерный город

4.5
6 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Экскурсия поможет вам лучше понять, как инфраструктура города работает и какие роли играют эти незаметные, но важные сооружения.

Вы узнаете, как они сделали нашу жизнь более безопасной и комфортной, что несомненно заслуживает внимания.
Инженерный город
Инженерный город
Инженерный город
Инженерный город
Инженерный город
Инженерный город
Инженерный город
Ближайшие даты:
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Старые улицы и провода
  • Разнообразие канализационных люков
  • Трубы
  • Загадочные инженерные сооружения
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Рассказ об инженерном устройстве города.
  • На улицах города много загадочных маленьких и больших сооружений. Я расскажу для чего они служат нам в жизни. Многие делают безопаснее нашу жизнь. Многие постепенно уходят из жизни. Посмотрим на трансформаторные подстанции, сравним их между собой.
  • Сравним газораспределительные подстанции. Посмотрим на котельные и их дымовые трубы. Под асфальтом спрятан целый инженерный город, который можно опознать на поверхности по буквенным шифрам, специальным маркировкам на стенам и других объектах, характеру труб и рисунку на крышках люков.
  • Узнаем о делении территорий на зоны, чем они отличаются, где какие находятся. Где и какое оборудование можно расположено. Об том, как это делает нашу жизнь удобнее, я расскажу, и покажу вам на своей экскурсии.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В холодное время года одеваемся теплее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У дк. Свердлова. ул. Большая Покровская, д. 18
Завершение: Большая Покровская, д. 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В холодное время года одеваемся теплее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
3
2
1
A
16 янв 2019
Экскурсия познавательная. Я училась с ННГАСу на инженерно-техническом факультете и работаю по специальности, но даже при этом было много нового, на что не обращала внимания раньше. Мужу программисту интересно и ново было все.
j
14 янв 2019
Знаете ли вы, что когда мы говорим «Пахнет газом», то пахнет совсем не газом? Может ли быть интересным рассказ о вентиляционных шахтах и канализационных люках? Оказывается, очень даже может! И Дмитрий Егоров доказал это! После интересной прогулки совсем по-другому смотришь на город. Придите и убедитесь сами)
Т
13 янв 2019
Я
13 янв 2019
Познавательно. Теперь я больше знаю о городе, о коммуникациях-это интересно.
И
7 янв 2019
m
5 янв 2019

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ