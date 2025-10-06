Ю Юлия Сходили на экскурсию втроем с подругами и остались в восторге! Анатолий рассказывает очень увлекательно, отвечает на вопросы, шутит. Это определенно стоящее к посещению мероприятие!

Екатерина Бли на экскурсии с родителями, очень понравилось. Анатолий рассказывал очень просто, доступно, интересно, душевно. Рекомендую очень интересно

Н Наталья Были на экскурсии с Анатолием 7 августа. Просто замечательно! Интересным, правильным, но в то же время простым и понятным языком Анатолий рассказал нам историю Нижегородской ярмарки. Кроме того, не было ни одного вопроса, на который бы он не ответил - начиная историей Нижнего Новгорода и заканчивая местными ресторанами. Спасибо огромное!

А Анна Отличная подача материала. Рассказ о ярмарке и нижней части города увлекательный и последовательный. Всем очень понравилось. Спасибо Анатолию за проведенную экскурсию.

Е Елена Отличная экскурсия, узнали много нового, и не только по теме экскурсии, а и по всему Нижнему Новгороду. Анатолий любит и знает своё дело, способен найти подход и к взрослым, и к детям. Были учтены наши пожелания по маршруту. Очень приятно было общаться с увлечённым человеком, так любящим свой город. У нас была компания из четырёх взрослых и двух подростков.

Е Елена Отличная экскурсия по местам легендарной Нижегородской ярмарки. Увидели и узнали много нового, понравилось всем - и взрослым и подростку 13 лет. Чувствуется, что Анатолий любит тему и разбирается в ней.

Татьяна читать дальше «красиво», а «вау, тут такое было?!».



Анатолий ведёт легко, с юмором, но при этом ты узнаёшь много нового: и про масонов, и про криминальные разборки на ярмарке, и кто тут из великих людей бывал. Даже «мост под мостом» оказался частью классной истории.



Если хочется интересной прогулки без занудства — вам точно к нему! Если хотите влюбиться в Нижний — идите на экскурсию с Анатолием! Он не просто рассказывает — он оживляет историю. Ярмарка, соборы, мосты, пакгаузы, Стрелка — всё вдруг становится не просто

Кира Безумно понравился выбранный организатором маршрут. Всего за два часа мы увидели и Нижегородскую ярмарку, и Староярмарочный собор, и Александро-Невский собор. С удовольствием прошлись по Волжской набережной, увидели и открыли для себя великолепные пейзажи и виды. Отдельно хочется отметить гида Анатолия, который сумел увлечь с первых минут и захватил наше внимание до последней точки нашего маршрута. Огромное спасибо

Владимир Отличная экскурсия с гидом Анатолием. Очень познавательно с описанием многих фактов из истории города. Всем рекомендую. Не заскучаете!