Экскурсия «Ярмарка контрастов в Нижнем Новгороде: две грани, два мира, две реки» предлагает уникальный взгляд на Нижегородскую ярмарку, сочетая её историческое величие и современные изменения.
Участники смогут увидеть главные сооружения ярмарки,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌉 Виды со Стрелки Волги и Оки
- 🔍 Тайны ярмарочной жизни
- 🕰️ Исторические факты
- 🎨 Современное искусство
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 19:00
Что можно увидеть
- Нижегородская ярмарка
- Главный ярмарочный дом
- Староярмарочный собор
- Канавинский мост
- Собор Александра Невского
- Шуховские башни
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Территорию современной и исторической Нижегородской ярмарки
- Главный ярмарочный дом на центральной площади с фонтаном
- Сквер Августина Бетанкура и «модную аллею»
- Староярмарочный собор — старший брат другого собора с мировой известностью
- Сохранившиеся ярмарочные сооружения
- Канавинский мост, мост Бетанкура и «Мост» под мостом
- Гостиницу купцов Ермолаевых
- Собор Александра Невского и памятник Александру Невскому
- Легендарные пакгаузы и Шуховские башни
- Современное пространство Стрелки Волги и Оки
О чём поговорим:
- Как и почему Нижегородская ярмарка стала самой масштабной в России и долгое время объединяла представителей всей Евразии
- Как выглядела парадная сторона ярмарки в 19–20 веках и как она выглядит сегодня
- Что скрывала тёмная сторона ярмарочной жизни и какие криминальные банды существовали там десятилетиями
- Как был устроен быт работников и посетителей ярмарки: торговля, развлечения и жизнь после заката
- Почему Староярмарочный собор называют старшим братом другого всемирно известного собора и причём здесь масоны
- Какие известные личности посещали ярмарку и как это связано с современными объектами стрит-арта
- Как Стрелка Волги и Оки стала новым центром притяжения города
Организационные детали
Возможна некоторая корректировка маршрута по запросу или на время проведения городских мероприятий либо ремонтных работ.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1436 туристов
Добрый день! Я дипломированный экскурсовод, член ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. А также городской блогер — обозреваю, изучаю и люблю Нижний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 окт 2025
Сходили на экскурсию втроем с подругами и остались в восторге! Анатолий рассказывает очень увлекательно, отвечает на вопросы, шутит. Это определенно стоящее к посещению мероприятие!
Екатерина
9 сен 2025
Бли на экскурсии с родителями, очень понравилось. Анатолий рассказывал очень просто, доступно, интересно, душевно. Рекомендую очень интересно
Н
Наталья
9 авг 2025
Были на экскурсии с Анатолием 7 августа. Просто замечательно! Интересным, правильным, но в то же время простым и понятным языком Анатолий рассказал нам историю Нижегородской ярмарки. Кроме того, не было ни одного вопроса, на который бы он не ответил - начиная историей Нижнего Новгорода и заканчивая местными ресторанами. Спасибо огромное!
А
Анна
9 авг 2025
Отличная подача материала. Рассказ о ярмарке и нижней части города увлекательный и последовательный. Всем очень понравилось. Спасибо Анатолию за проведенную экскурсию.
Е
Елена
21 июл 2025
Отличная экскурсия, узнали много нового, и не только по теме экскурсии, а и по всему Нижнему Новгороду. Анатолий любит и знает своё дело, способен найти подход и к взрослым, и к детям. Были учтены наши пожелания по маршруту. Очень приятно было общаться с увлечённым человеком, так любящим свой город. У нас была компания из четырёх взрослых и двух подростков.
Е
Елена
21 июл 2025
Отличная экскурсия по местам легендарной Нижегородской ярмарки. Увидели и узнали много нового, понравилось всем - и взрослым и подростку 13 лет. Чувствуется, что Анатолий любит тему и разбирается в ней.
Татьяна
20 июл 2025
Если хотите влюбиться в Нижний — идите на экскурсию с Анатолием! Он не просто рассказывает — он оживляет историю. Ярмарка, соборы, мосты, пакгаузы, Стрелка — всё вдруг становится не просто
Кира
17 июн 2025
Безумно понравился выбранный организатором маршрут. Всего за два часа мы увидели и Нижегородскую ярмарку, и Староярмарочный собор, и Александро-Невский собор. С удовольствием прошлись по Волжской набережной, увидели и открыли для себя великолепные пейзажи и виды. Отдельно хочется отметить гида Анатолия, который сумел увлечь с первых минут и захватил наше внимание до последней точки нашего маршрута. Огромное спасибо
Владимир
3 июн 2025
Отличная экскурсия с гидом Анатолием. Очень познавательно с описанием многих фактов из истории города. Всем рекомендую. Не заскучаете!
С
Светлана
20 мая 2025
Прекрасная экскурсия, было весьма занимательно и интересно, не смотря на пеший маршрут время пролетело не заметно и практически не устали. Благодарим за замечательно проведённое время!)
