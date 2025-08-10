Увлекательная прогулка под парусами в Нижнем Новгороде подарит незабываемые впечатления. Путешествие начинается у слияния Волги и Оки, где открываются виды на город. Величественные купола, Чкаловская лестница и Нижегородский кремль предстанут
5 причин купить эту прогулку
- ⛵ Уникальный вид на город с воды
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🏰 Узнать историю ключевых достопримечательностей
- 🌅 Полюбоваться знаменитыми закатами
- 🛥️ Комфортная яхта с опытным капитаном
Что можно увидеть
- Стрелка
- Собор Александра Невского
- Нижегородский кремль
- Чкаловская лестница
- Нижне-Волжская набережная
Описание водной прогулки
Наш маршрут пройдёт вдоль ключевых достопримечательностей, многие из которых особенно впечатляют именно с воды. У вас будет время, чтобы рассмотреть и сфотографировать их, а также узнать подробнее:
- об истории Стрелки — месте слияния Волги и Оки
- соборе Александра Невского, который был построен в 19 веке и восстановлен в наши дни
- Нижегородском кремле и его неприступных стенах
- Чкаловской лестнице — самой длинной в России
- современной Нижне-Волжской набережной
И, конечно, вечером вы полюбуетесь знаменитыми нижегородскими закатами — они особенно хороши со Стрелки!
О яхте
Наша уютная парусно-моторная яхта побывала в путешествии по Атлантике. Это судно повышенной комфортности в максимальной комплектации. Во время водной прогулки вы не только насладитесь речными видами и познакомитесь с доминантами Нижнего, но и понаблюдаете за управлением яхты. А если будет интересно, опытный капитан расскажет о её устройстве и морской биографии.
Организационные детали
- Перед отплытием обязательно проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрены спасательные жилеты. Если с вами будут дети, сообщите нам их возраст заранее, чтобы мы подобрали подходящие размеры жилетов
- Последовательность осмотра достопримечательностей может меняться. По договорённости возможны остановки для фото в самых интересных местах
- На борту созданы все условия для комфортного пребывания: кухня, туалет, пледы, бинокли, тёплая каюта. За доплату мы организуем фуршет, обед, фотосессию, купание
- За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 204 туристов
Живу в Нижнем Новгороде, имею моторно-парусную яхту повышенной комфортности. Провожу экскурсии под парусами. Наша команда приглашает полюбоваться Нижним Новгородом с воды в районе Стрелки (слияние двух рек Волга и Ока). По
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
10 авг 2025
Семейная прогулка на яхте на 18-летие сына оправдала все ожидания. Погода была прекрасная. Капитан вежлив и аккуратен. Фотографии красивы. Яхта Rodos белоснежна и приветлива. Понравилось всё! Два часа пролетели незаметно. Обязательно вернёмся ещё раз.
Дата посещения: 9 августа 2025
Е
Елена
28 сен 2025
Отличная экскурссия. Алексей -очень опытный, грамотный капитан. Не заметили как время пролетело. . Рекомендуем.
Анастасия
27 сен 2025
Благодарность капитану! Алексей порадовал! Такая прекрасная прогулка🤩Были с подругой,впечатлились! Общение живое,интересное. Прекрасный день! Спасибо.
А
Алена
27 сен 2025
Если вы хотите не просто посмотреть на город с воды, но и послушать о его истории – вам понравится экскурсия. Капитан Алексей – прекрасный рассказчик, подаёт информацию в формате живого
Владимир
20 сен 2025
Все прошло отлично. Погода пыталась поиграть в дождик. Но нет)
М
Мария
8 сен 2025
06.09.2025 организовали прогулку на 1,5 часа на 3 человек.
Это было великолепно! Организация, капитан Алексей, парусник - превзошли все наши ожидания! 🥰
Основная цель прогулки у нас была фотосессия. Наш капитан Алексей
Лидия
28 авг 2025
Прогулка получилась отличная! Полюбовались на город с воды, прошлись под парусами, Алексей рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Рекомендую от души! 👌🏻
Д
Диана
27 авг 2025
Очень повезло с капитаном и погодой. Посмотрели на закат, послушали интересный рассказ про город и замечательно провели время на яхте. Не смотря на вечерний ветер, все прошло замечательно.
Н
Наталья
25 авг 2025
Экскурсия на яхте очень понравилась.
Масса новых впечатлений.
Рекомендую!
И
Ирина
23 авг 2025
Лучший жаркий день в Нижнем! Когда погода была как на южном берегу:)), мы решили, а почему бы и нет?! И выбрали день на яхте. Спасибо капитану!
М
Марина
20 авг 2025
Были на прогулке спустя неделю нахождения в городе. У гида была заготовлена программа, но он спокойно отклонился от неё, т. к. многие исторические факты мы уже знали
Полюбовались закатом и видом города с воды, походили под парусами в прекрасной компании. Большое спасибо организаторам
Для оплаты экскурсии лучше брать наличку, т. к. на причале плохо работает интернет
М
Марина
19 авг 2025
Все было круто, давно мечтали покататься по Волге, а тут еще и рассказали интересные факты и легенды.
А
Александр
18 авг 2025
16 августа были на часовой прогулке. Всё очень понравилось: отличная аккуратная яхта, заботливый персонал.
Прогулка сопровождалась увлекательным, неперегруженным рассказом Алексея. Его помощница окружила нас заботой, утеплив пледами и сделав потрясающие фотографии. Очень боялись, что жену укачает, а укачивает её на ровном месте, но всё прошло идеально!
Вадим
18 авг 2025
Благодаря капитану и его уникальной яхте мы замечательно провели время на реке. Капитан рассказывал о местах, которые мы проходили и отвечал на наши вопросы. Яхта полностью укомплектована, всё необходимое есть. Также инструкции по безопасности от капитана. Полное ведение и помощь в течение дня от организатора Татьяны. Большое спасибо за чудесную прогулку! Всем рекомендую!
А
Александр
11 авг 2025
Все отлично!
