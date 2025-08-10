Увлекательная прогулка под парусами в Нижнем Новгороде подарит незабываемые впечатления. Путешествие начинается у слияния Волги и Оки, где открываются виды на город. Величественные купола, Чкаловская лестница и Нижегородский кремль предстанут

во всей красе. На борту яхты комфортно и безопасно: предусмотрены спасательные жилеты, кухня и тёплая каюта. Опытный капитан расскажет о путешествии яхты по Атлантике и особенностях её управления. Возможны остановки для фото в живописных местах. Это идеальный способ провести время с семьёй или друзьями, наслаждаясь красотой Нижнего Новгорода

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание водной прогулки

Наш маршрут пройдёт вдоль ключевых достопримечательностей, многие из которых особенно впечатляют именно с воды. У вас будет время, чтобы рассмотреть и сфотографировать их, а также узнать подробнее:

об истории Стрелки — месте слияния Волги и Оки

соборе Александра Невского, который был построен в 19 веке и восстановлен в наши дни

Нижегородском кремле и его неприступных стенах

Чкаловской лестнице — самой длинной в России

современной Нижне-Волжской набережной

И, конечно, вечером вы полюбуетесь знаменитыми нижегородскими закатами — они особенно хороши со Стрелки!

О яхте

Наша уютная парусно-моторная яхта побывала в путешествии по Атлантике. Это судно повышенной комфортности в максимальной комплектации. Во время водной прогулки вы не только насладитесь речными видами и познакомитесь с доминантами Нижнего, но и понаблюдаете за управлением яхты. А если будет интересно, опытный капитан расскажет о её устройстве и морской биографии.

Организационные детали