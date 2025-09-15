Приглашаем полюбоваться Нижним в живописном месте слияния Волги и Оки. Отсюда прекрасно видны золотые купола соборов, величественная Чкаловская лестница, неприступный кремль и инженерное чудо — канатная дорога через Волгу. По пути мы расскажем о достопримечательностях, особенностях управления яхтой и о путешествии на нашей яхте по Атлантике.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание водной прогулки

Наш маршрут пройдёт вдоль ключевых достопримечательностей, многие из которых особенно впечатляют с воды. У вас будет время, чтобы рассмотреть и сфотографировать их, а также узнать подробнее:

об истории Стрелки — месте слияния Волги и Оки

— месте слияния Волги и Оки соборе Александра Невского , который был построен в 19 веке и восстановлен в наши дни

, который был построен в 19 веке и восстановлен в наши дни Нижегородском кремле и его неприступных стенах

и его неприступных стенах Чкаловской лестнице — самой длинной в России

— самой длинной в России современной Нижне-Волжской набережной

Вечером вы полюбуетесь знаменитыми нижегородскими закатами — они особенно хороши со Стрелки!

О яхте

Наша уютная парусно-моторная яхта побывала в путешествии по Атлантике. На борту есть всё для комфортного плавания: кухня, туалет, тёплая каюта, а также необходимые средства безопасности. Выдаются пледы и бинокли.

Во время прогулки вы не только насладитесь речными видами, но и понаблюдаете за управлением яхтой. Если вам будет интересно, опытный капитан расскажет о её устройстве и морской биографии.

Организационные детали