Приглашаем полюбоваться Нижним в живописном месте слияния Волги и Оки.
Отсюда прекрасно видны золотые купола соборов, величественная Чкаловская лестница, неприступный кремль и инженерное чудо — канатная дорога через Волгу.
По пути мы расскажем о достопримечательностях, особенностях управления яхтой и о путешествии на нашей яхте по Атлантике.
Отсюда прекрасно видны золотые купола соборов, величественная Чкаловская лестница, неприступный кремль и инженерное чудо — канатная дорога через Волгу.
По пути мы расскажем о достопримечательностях, особенностях управления яхтой и о путешествии на нашей яхте по Атлантике.
Описание водной прогулки
Наш маршрут пройдёт вдоль ключевых достопримечательностей, многие из которых особенно впечатляют с воды. У вас будет время, чтобы рассмотреть и сфотографировать их, а также узнать подробнее:
- об истории Стрелки — месте слияния Волги и Оки
- соборе Александра Невского, который был построен в 19 веке и восстановлен в наши дни
- Нижегородском кремле и его неприступных стенах
- Чкаловской лестнице — самой длинной в России
- современной Нижне-Волжской набережной
Вечером вы полюбуетесь знаменитыми нижегородскими закатами — они особенно хороши со Стрелки!
О яхте
Наша уютная парусно-моторная яхта побывала в путешествии по Атлантике. На борту есть всё для комфортного плавания: кухня, туалет, тёплая каюта, а также необходимые средства безопасности. Выдаются пледы и бинокли.
Во время прогулки вы не только насладитесь речными видами, но и понаблюдаете за управлением яхтой. Если вам будет интересно, опытный капитан расскажет о её устройстве и морской биографии.
Организационные детали
- Перед отплытием обязательно проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрены спасательные жилеты. Если с вами будут дети, сообщите нам их возраст заранее, чтобы мы подобрали подходящие размеры жилетов
- Последовательность осмотра достопримечательностей может меняться. По договорённости возможны остановки для фото в самых интересных местах
- За доплату мы организуем фуршет, фотосессию, купание — детали в переписке
- За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 204 туристов
Живу в Нижнем Новгороде, имею моторно-парусную яхту повышенной комфортности. Провожу экскурсии под парусами. Наша команда приглашает полюбоваться Нижним Новгородом с воды в районе Стрелки (слияние двух рек Волга и Ока). По
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
15 сен 2025
Замечательная, романтическая экскурсия, капитан Алексей очень внимательный и аккуратный, рекомендую на 2 часа и более👍
Д
Дарья
28 авг 2025
Нам удалось посмотреть Нижний Новгород с воды, это было очень красиво.
Спасибо нашему капитану Алексею, он подробно отвечал на наши вопросы, интересно рассказывал о местах, которые мы проходили.
Спасибо нашему капитану Алексею, он подробно отвечал на наши вопросы, интересно рассказывал о местах, которые мы проходили.
Д
Дмитрий
20 авг 2025
Все отлично
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Водная прогулка
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Путешествие на яхте по Нижнему Новгороду откроет вам уникальные виды на городские достопримечательности и живописные природные уголки
Начало: На Гребном канале
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 20 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
22 дек в 08:00
2200 ₽ за человека