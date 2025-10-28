07:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину. Переезд в город Приволжск. Ориентировочное время в пути 4 часа (300 км). 11:00 Ориентировочное прибытие в город Приволжск. По будням можно совершить экскурсию на ювелирный завод "Красная Пресня". Ювелирный промысел начал зарождаться еще в 19 веке. В настоящее время это крупное производство украшений с различными видами огранки. Этапы производства украшений вы увидите на экскурсии. (Для организованных групп в будни). Посещение ювелирного магазина при заводе, где будет возможность приобрести ювелирные изделия по приятным ценам. 12:00 Обед в городе Приволжск (за дополнительную плату). 12:30 Переезд в Плес (10 км). Обзорная экскурсия по Плесу. Плёс является одним из самых очаровательных малых городов России, который поражает своей красотой и тихой уютной атмосферой купечества. Его волшебные окрестности с изумрудными склонами холмов, белоснежными березовыми рощами, золотыми куполами церквей, отражающимися в величественной Волге, служили вдохновением для многих талантливых художников 19-го века. Плёс и сегодня остается “столицей” русского пейзажа. Живописные места вокруг этого города продолжают вдохновлять художников, музыкантов, писателей и других творческих людей. Соборная гора является центральным местом города Плес. Именно здесь в начале 12 века была возведена первая оборонительная крепость. Жители Плеса часто называют это место сердцем города, местом удивительной силы. На горе располагается Успенский собор, памятник Василию I, церковные ворота, Здание Присутственных мест, памятный крест (там, где была разрушена Казанская церковь). В советский период это место называли горой Свободы. Соборная гора в городе Плес является центральным и значимым местом, обладающим богатой историей и символическим значением для местных жителей. Она была построена в начале 12-го века как первая оборонительная крепость и стала сердцем города. Жители Плеса называют ее местом удивительной силы, а в советский период она была известна как гора Свободы. Сейчас на горе располагается ряд важных исторических и культурных объектов, включая Успенский собор и памятник Василию I. Троицкая и Введенская церкви расположены в виде храмового комплекса в Троицкой слободе на въезде в город. Этот комплекс еще называют «Парадные ворота Плёса». На Торговой площади высится пятиглавая церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году, которой Вы тоже полюбуетесь. Красоту храма можно проследить во многих художественных фильмах, которые были сняты в Плесе, таких как: «Жестокий романс», «Китайский сервиз», «Золотой теленок», «Два капитана». Мы совершим увлекательный променад по знаменитой парадной набережной Плёса, заботливо отреставрированная, чистенькая и ухоженная, пестрящая вернисажами уличных художников, уютными кафе и маленькими магазинчиками со знаменитой волжской рыбой. Вам представится возможность отведать пирожки с копченым лещем или щукой, по старинной рецептуре под названием плесские углы. У гостей есть возможность попробовать традиционные плесские пирожки с копчёным лещом или щукой. С самой большой гордостью вспоминают жители Плёса имя великого певца русской природы, художника Исаака Левитана. Он приезжает в Плёс три лета подряд, в 1888-1890 годах. Нет в окрестностях Плёса ни одного уголка и тропинки, где бы ни бывал великий мастер. Вдохновленный волшебными красотами Плёса, он пишет здесь почти 200 картин и этюдов! Сейчас известные картины: «Над вечным покоем», «После дождя. Плёс», «Вечер. Золотой Плёс», «Березовая роща» и многие другие – стали украшением коллекций Третьяковской галереи, Русского музея и многих собраний в России и за рубежом. Плёс”, “Вечер. Золотой Плёс” и “Березовая роща”. Сейчас эти картины являются украшением коллекций Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев в России и за рубежом. Далее Вы можете самостоятельно посетить музеи представленные ниже: 1) Музейно выставочный комплекс "Присутственные места". В музейно-выставочном комплексе “Присутственные места” на Соборной горе находится музей, который занял трехэтажное здание. Первый этаж посвящен истории древних людей, которые пришли на эти земли, когда образовывался участок Волги около Плёса. Здесь можно увидеть ископаемые, связанные с жизнью и бытом этих людей. На втором этаже музея представлена небольшая, но очень атмосферная экспозиция, посвященная творчеству художника Исаака Левитана. Здесь собраны репродукции его картин, а также материалы, рассказывающие о его жизни и творчестве. 2) Посещение дома-музея Исаака Ильича Левитана. Дом-музей И. И. Левитана в Плесе является одним из самых посещаемых музеев на Волге. Он был открыт в 1972 году в доме, который принадлежал купцу Солодовникову и в котором художник жил и творил в летние месяцы 1888-1889 годов вместе с художниками Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой. Музей предлагает посетителям ознакомиться с жизнью и творчеством великого художника, а также узнать больше о его дружбе с другими художниками и их влиянии на его творчество. 3) Посещение музея пейзажа.

В самом центре города, среди шума и суеты, стоит тихое и уютное место – Музей Пейзажа. Это настоящая жемчужина искусства, которая хранит в себе замечательные произведения художников разных эпох. Жемчужиной музея, конечно же, является его постоянная экспозиция. Здесь можно увидеть уникальные работы таких мастеров, как Р. Г. Судковский, В. В. Переплетчиков, В. Д. Поленов, Н. А. Ярошенко и многих других. Работники музея с радостью познакомят посетителей с историей русской пейзажной живописи. Они расскажут о различных жанрах пейзажа, их особенностях и специфике. Также вы узнаете о том, как жили и творили великие художники-пейзажисты, благодаря которым музей сегодня является таким прекрасным местом. Возможно, вам поведают легенду о призраке, который бродит по дому, где сейчас находится музей. Кто знает, может быть именно эта история придаст вашему посещению музея особую атмосферу и сделает его незабываемым. 4) Провинциальная АРТ галерея - музей фарфора, лаков и живописи. Провинциальная арт-галерея является прекрасным местом для семейного посещения. Здесь можно насладиться обширной коллекцией предметов искусства различных тематик и стилей. Один из основных акцентов галереи - это западно-европейский фарфор в стиле ню, крупнофигурные фаянсовые изделия, а также русские лаки, выполненные в техниках Федоскино, Палех, Холуя и Мстеры. Также здесь представлена галерея картин художника В. А. Федорова, русская майолика, изделия из русского серебра и даже целая секция, посвященная произведениям на тему ленинианы - бюсты Владимира Ильича Ленина, выполненные из различных металлов в период с 1924 по 1995 год. Отдельная часть экспозиции посвящена портретам XX века. 17:00 Ориентировочное отправление в Нижний Новгород. 21:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. Важная информация:

При необходимости вы можете оставить вещи или багаж в автобусе до окончания экскурсии.