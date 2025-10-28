В столицу русского пейзажа и любимый волжский город Левитана Плёс.
Знаменитая церковь с картины Левитана «Над вечным покоем», величественная Соборная гора, Торговая площадь и живописная волжская набережная, музей Левитана и музей пейзажа. Все это в одной увлекательной экскурсии.
Знаменитая церковь с картины Левитана «Над вечным покоем», величественная Соборная гора, Торговая площадь и живописная волжская набережная, музей Левитана и музей пейзажа. Все это в одной увлекательной экскурсии.
Описание экскурсии
07:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину. Переезд в город Приволжск. Ориентировочное время в пути 4 часа (300 км). 11:00 Ориентировочное прибытие в город Приволжск. По будням можно совершить экскурсию на ювелирный завод "Красная Пресня". Ювелирный промысел начал зарождаться еще в 19 веке. В настоящее время это крупное производство украшений с различными видами огранки. Этапы производства украшений вы увидите на экскурсии. (Для организованных групп в будни). Посещение ювелирного магазина при заводе, где будет возможность приобрести ювелирные изделия по приятным ценам. 12:00 Обед в городе Приволжск (за дополнительную плату). 12:30 Переезд в Плес (10 км). Обзорная экскурсия по Плесу. Плёс является одним из самых очаровательных малых городов России, который поражает своей красотой и тихой уютной атмосферой купечества. Его волшебные окрестности с изумрудными склонами холмов, белоснежными березовыми рощами, золотыми куполами церквей, отражающимися в величественной Волге, служили вдохновением для многих талантливых художников 19-го века. Плёс и сегодня остается “столицей” русского пейзажа. Живописные места вокруг этого города продолжают вдохновлять художников, музыкантов, писателей и других творческих людей. Соборная гора является центральным местом города Плес. Именно здесь в начале 12 века была возведена первая оборонительная крепость. Жители Плеса часто называют это место сердцем города, местом удивительной силы. На горе располагается Успенский собор, памятник Василию I, церковные ворота, Здание Присутственных мест, памятный крест (там, где была разрушена Казанская церковь). В советский период это место называли горой Свободы. Соборная гора в городе Плес является центральным и значимым местом, обладающим богатой историей и символическим значением для местных жителей. Она была построена в начале 12-го века как первая оборонительная крепость и стала сердцем города. Жители Плеса называют ее местом удивительной силы, а в советский период она была известна как гора Свободы. Сейчас на горе располагается ряд важных исторических и культурных объектов, включая Успенский собор и памятник Василию I. Троицкая и Введенская церкви расположены в виде храмового комплекса в Троицкой слободе на въезде в город. Этот комплекс еще называют «Парадные ворота Плёса». На Торговой площади высится пятиглавая церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году, которой Вы тоже полюбуетесь. Красоту храма можно проследить во многих художественных фильмах, которые были сняты в Плесе, таких как: «Жестокий романс», «Китайский сервиз», «Золотой теленок», «Два капитана». Мы совершим увлекательный променад по знаменитой парадной набережной Плёса, заботливо отреставрированная, чистенькая и ухоженная, пестрящая вернисажами уличных художников, уютными кафе и маленькими магазинчиками со знаменитой волжской рыбой. Вам представится возможность отведать пирожки с копченым лещем или щукой, по старинной рецептуре под названием плесские углы. Троицкая и Введенская церкви, расположенные в виде храмового комплекса в Троицкой слободе, являются своеобразными “Парадными воротами” при въезде в Плёс. Этот комплекс часто упоминается в различных кинофильмах, снятых в Плёсе, включая такие известные фильмы, как “Жестокий романс”, “Китайский сервиз”, “Золотой телёнок” и “Два капитана”. Прогулку по живописной набережной Плёса можно считать особенно приятной благодаря её чистоте и аккуратности, а также множеству разнообразных объектов, таких как вернисажи уличных художников, уютные кафе и небольшие магазины с рыбой из Волги. У гостей есть возможность попробовать традиционные плесские пирожки с копчёным лещом или щукой. С самой большой гордостью вспоминают жители Плёса имя великого певца русской природы, художника Исаака Левитана. Он приезжает в Плёс три лета подряд, в 1888-1890 годах. Нет в окрестностях Плёса ни одного уголка и тропинки, где бы ни бывал великий мастер. Вдохновленный волшебными красотами Плёса, он пишет здесь почти 200 картин и этюдов! Сейчас известные картины: «Над вечным покоем», «После дождя. Плёс», «Вечер. Золотой Плёс», «Березовая роща» и многие другие – стали украшением коллекций Третьяковской галереи, Русского музея и многих собраний в России и за рубежом. Исаак Левитан был великим певцом русской природы и художником, который три лета подряд приезжал в Плёс - с 1888 по 1890 год. За это время он написал около 200 картин и этюдов, вдохновленных волшебными красотами этого города. Среди наиболее известных произведений, созданных в Плёсе, можно назвать “Над вечным покоем”, “После дождя. Плёс”, “Вечер. Золотой Плёс” и “Березовая роща”. Сейчас эти картины являются украшением коллекций Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев в России и за рубежом. Далее Вы можете самостоятельно посетить музеи представленные ниже: 1) Музейно выставочный комплекс "Присутственные места". В музейно-выставочном комплексе “Присутственные места” на Соборной горе находится музей, который занял трехэтажное здание. Первый этаж посвящен истории древних людей, которые пришли на эти земли, когда образовывался участок Волги около Плёса. Здесь можно увидеть ископаемые, связанные с жизнью и бытом этих людей. На втором этаже музея представлена небольшая, но очень атмосферная экспозиция, посвященная творчеству художника Исаака Левитана. Здесь собраны репродукции его картин, а также материалы, рассказывающие о его жизни и творчестве. 2) Посещение дома-музея Исаака Ильича Левитана. Дом-музей И. И. Левитана в Плесе является одним из самых посещаемых музеев на Волге. Он был открыт в 1972 году в доме, который принадлежал купцу Солодовникову и в котором художник жил и творил в летние месяцы 1888-1889 годов вместе с художниками Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой. Музей предлагает посетителям ознакомиться с жизнью и творчеством великого художника, а также узнать больше о его дружбе с другими художниками и их влиянии на его творчество. 3) Посещение музея пейзажа.
Музей Пейзажа
В самом центре города, среди шума и суеты, стоит тихое и уютное место – Музей Пейзажа. Это настоящая жемчужина искусства, которая хранит в себе замечательные произведения художников разных эпох. Жемчужиной музея, конечно же, является его постоянная экспозиция. Здесь можно увидеть уникальные работы таких мастеров, как Р. Г. Судковский, В. В. Переплетчиков, В. Д. Поленов, Н. А. Ярошенко и многих других. Работники музея с радостью познакомят посетителей с историей русской пейзажной живописи. Они расскажут о различных жанрах пейзажа, их особенностях и специфике. Также вы узнаете о том, как жили и творили великие художники-пейзажисты, благодаря которым музей сегодня является таким прекрасным местом. Возможно, вам поведают легенду о призраке, который бродит по дому, где сейчас находится музей. Кто знает, может быть именно эта история придаст вашему посещению музея особую атмосферу и сделает его незабываемым. 4) Провинциальная АРТ галерея - музей фарфора, лаков и живописи. Провинциальная арт-галерея является прекрасным местом для семейного посещения. Здесь можно насладиться обширной коллекцией предметов искусства различных тематик и стилей. Один из основных акцентов галереи - это западно-европейский фарфор в стиле ню, крупнофигурные фаянсовые изделия, а также русские лаки, выполненные в техниках Федоскино, Палех, Холуя и Мстеры. Также здесь представлена галерея картин художника В. А. Федорова, русская майолика, изделия из русского серебра и даже целая секция, посвященная произведениям на тему ленинианы - бюсты Владимира Ильича Ленина, выполненные из различных металлов в период с 1924 по 1995 год. Отдельная часть экспозиции посвящена портретам XX века. 17:00 Ориентировочное отправление в Нижний Новгород. 21:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. Важная информация:
При необходимости вы можете оставить вещи или багаж в автобусе до окончания экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная гора
- Успенский собор
- Троицкая и Введенская церкви «Парадные ворота Плёса»
- Парадная набережная Плёса
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса (иномарка)
- Путевая экскурсия
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Страховка от ДТП.
Что не входит в цену
- Обед - 800 руб. /чел
- Билеты в музеи
- Экскурсия на ювелирный завод
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- При необходимости вы можете оставить вещи или багаж в автобусе до окончания экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Овчинников
28 окт 2025
Ничего не увидел, ничего не понравилось. Я отказался от этой экскурсии по личным обстоятельствам.
Никита
27 окт 2025
Хорошо
юлия
26 окт 2025
Drakonsc
26 окт 2025
Александра
19 окт 2025
Виктория
12 окт 2025
Ужаснее экскурсии не видела. . Начнём с того, что поездка покупалась на сайте Спутника, где было обозначено посещение Приволжска и Плёса, по факту нас отдали Интур, где только посещение Плёса,
Лада
5 окт 2025
Все понравилось, но время ожидания автобуса с утра было долгим, выехали не в 7 утра, а в половине 8, все это время мерзли на улице.
Наталья
23 сен 2025
Осенний Плес прекрасен! Очень повезло с погодой!
При бронировании выбирала место у окна, по факту посадили совершенно в другом ряду, в проходе, у дверей - для меня этот минус организации (зачем тогда давать выбор?)
При бронировании выбирала место у окна, по факту посадили совершенно в другом ряду, в проходе, у дверей - для меня этот минус организации (зачем тогда давать выбор?)
Светлана
21 сен 2025
Алена
14 июл 2025
Ольга
13 июл 2025
Отличная поездка, замечательные экскурсовод, выше всяких похвал!
Марина
6 мая 2025
Понравился гид в дороге, очень грамотный специалист.
Из пожеланий- организовать экскурсии хотя бы в двух знаковых музеях города, например краеведческом и Левитана. И не более часа на прогулку по сувенирам и перекус. Тогда впечатления были более полноценными.
Из пожеланий- организовать экскурсии хотя бы в двух знаковых музеях города, например краеведческом и Левитана. И не более часа на прогулку по сувенирам и перекус. Тогда впечатления были более полноценными.
tala5.10
4 авг 2019
в поездке сопровождал экскурсовод Владимир. большое ему спасибо. экскурсии на фабрики городецкой росписи и вышивки были интересные. там хотелось задержаться и подольше. музей "пряничный домик" особого впечатления не произвел. по нему можно пройтись и без экскурсовода.
anaumova
31 июл 2019
Познавательно и не утомительная эксплуатации
Роман
23 мар 2019
Добрались хорошо, дорога не сложной оказалась. Да и поездка в целом - тоже. Спасибо вам большое, Ираида Михайловна, наверное, вкратце передала нашу благодарность. Нас обслуживала гид- профессионал, знающая свою работу,