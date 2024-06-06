🚌 На автобусе Групповая 12 часов 27 отзывов В тренде Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса Начало: На площади Ленина 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 51 отзыв Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... от 12 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 42 отзыва Популярное предложение Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго... от 17 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода от 8 270 ₽ за всё до 9 чел.

Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде 10 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии Начало: В районе площади Минина и Пожарского от 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом 9 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Нижний Новгород: история в лицах и судьбах Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным Начало: В центре Нижнего Новгорода от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 38 отзывов Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии 10 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 35 отзывов Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути Начало: Площадь горького 9 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 27 отзывов Популярное предложение Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»... 3 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Светлояр. В поисках Китеж-града Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах Начало: По договоренности с туристом 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж 24 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 176 отзывов Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость Начало: На площади Ленина 2 400 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 12 отзывов В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Вечерняя прогулка на яхте для двоих Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото Начало: На остановке Стрелка 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 47 отзывов Популярное предложение Автобусная экскурсия «Самобытный Городец» Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества Начало: На площади Ленина Расписание: в среду и воскресенье в 09:00 2 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 70 отзывов Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии Начало: на площади Ленина 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города Начало: По договоренности 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Семенов, Светлояр и Шереметевский замок За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд 30 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 10 отзывов В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского Начало: У вашего отеля 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского Начало: На пр. Гагарина 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 3 отзыва Популярное предложение Групповая экскурсия в город-пряник Городец Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой Начало: В районе станции метро «Горьковская» 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Започаинье - душа Нижнего Новгорода Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины Начало: На Большой Покровской от 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 7 отзывов Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню Начало: На площади Ленина 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю от 12 700 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 13 отзывов Мастер-класс по управлению парусной яхтой Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана Начало: У нашего яхт-клуба 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 10 отзывов Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца Начало: На площади Ленина 2 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 30 отзывов Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец Начало: На площади Ленина 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Семёнов - столица золотой хохломы Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории Начало: Вокзал станции Ветлужская 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Дивеевские Свет и Радость Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде 15 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Богородск и Павлово - владения Шереметевых Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков 19 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Гороховец - город Царя Гороха и не только Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего Начало: в Нижнем Новгороде 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 7 отзывов Уголок купеческой России: Гороховец Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего Начало: пл. Ленина 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 10 отзывов Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом Начало: По договоренности 16 000 ₽ за всё до 3 чел.