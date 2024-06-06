1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского
Начало: На пр. Гагарина
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
Завтра в 07:00
16 июня в 07:00
2 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего
Начало: в Нижнем Новгороде
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
- ООксана5 июня 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
- ССветлана4 июня 2024Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
- ИИрина3 июня 2024Потрясающей красоты монастырь, и глубоко интеллектуальная экскурсия, охватывающая многие аспекты из монашеской жизни. Было очень интересно. Рекомендую людям, которые хотят глубоко погрузится не только в архитектуру монастыря, но и в богословие.
- ММария2 июня 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
- ГГалина2 июня 2024Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ЕЕлена2 июня 2024Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
- ООльга1 июня 2024осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Выездные" можно забронировать 98 экскурсий и билетов от 900 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 3315 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Нижнего Новгорода и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август