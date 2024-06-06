Выездные экскурсии из Нижнего Новгорода

Найдено 98 экскурсий в категории «Выездные» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Легендарный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
51 отзыв
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
42 отзыва
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей
Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 350 за всё до 6 чел.
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270 за всё до 9 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 600 за всё до 4 чел.
Сокровенное Дивеево (на вашем авто)
Индивидуальная
12 часов
35 отзывов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Светлояр. В поисках Китеж-града
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
В древний Городец
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
176 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Семенов, Светлояр и Шереметевский замок
За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
30 000 за всё до 4 чел.
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского
Начало: На пр. Гагарина
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
17 000 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800 за человека
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
10 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
Завтра в 07:00
16 июня в 07:00
2 400 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Семёнов - столица золотой хохломы
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за человека
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево
Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
18 000 за всё до 5 чел.
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Дивеевские Свет и Радость
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
15 400 за всё до 4 чел.
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Богородск и Павлово - владения Шереметевых
Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
19 800 за всё до 10 чел.
Гороховец - город Царя Гороха и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего
Начало: в Нижнем Новгороде
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Уголок купеческой России: Гороховец
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500 за человека
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000 за всё до 3 чел.
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 13 350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
    Огромная благодарность Василию за экскурсию в Дивеево!!! Просто невероятный гид с огромными познаниями и такой теплой любовью к своему родному
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    краю!!! Мы полюбили Ваши места благодаря Вам!!! Огромное спасибо!!! Имея большой опыт поездок, мы говорим Вам, Вы лучший!!! Удачи Вам и всего самого самого доброго!!!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода
    Потрясающей красоты монастырь, и глубоко интеллектуальная экскурсия, охватывающая многие аспекты из монашеской жизни. Было очень интересно. Рекомендую людям, которые хотят глубоко погрузится не только в архитектуру монастыря, но и в богословие.
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
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    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Нижний Новгород сквозь века
    осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
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    человек может хоть как-то это своими знаниями дополнить и сделать логический ряд, то подросткам такое не под силу. приятного послевкусия, как обычно бывает от отличных экскурсий, в данном случае нет.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Нижний Новгород сквозь века
  3. Легендарный Городец
  4. Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
  5. Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Выездные" можно забронировать 98 экскурсий и билетов от 900 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 3315 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии по окрестностям Нижнего Новгорода и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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