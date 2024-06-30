От Площади Ленина – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 34 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
32 отзыва
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
2 400 за человека
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
166 отзывов
В тренде
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
Завтра в 00:00
5 июля в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
145 отзывов
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Путешествие по Нижнему Новгороду на автобусе в группе до 30 человек. Посетите ключевые достопримечательности города и узнайте его историю
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200 за всё до 4 чел.
Нижегородская ярмарка - «карман России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
Сегодня в 13:00
9 июля в 09:00
от 2 900 за всё до 10 чел.
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода - исторические виды и уха
В путешествии вы увидите Нижегородский кремль, Канавинский мост и новый стадион. Услышите истории о торговом пути «из варяг в персы» и купеческих флотилиях
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
5 июля в 20:00
6 июля в 14:30
24 000 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
50 отзывов
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
10 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
7 июля в 07:00
14 июля в 07:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
177 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
2 400 за человека
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
11 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
7 июля в 08:00
11 июля в 08:00
2 500 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
31 отзыв
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
6 июля в 07:30
13 июля в 07:30
3 000 за человека
Семёнов - столица золотой хохломы
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: На площади Ленина в Н. Новгороде
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
3 000 за человека
Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
894 отзыва
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 07:45
6 июля в 07:45
2 400 за человека
Городец - жемчужина Поволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
357 отзывов
Популярное предложение
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 08:45
7 июля в 08:45
2 400 за человека
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
69 отзывов
В тренде
Путевка в историю: групповая экскурсия в Муром из Нижнего
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Расписание: Смотрите свободные даты
7 июля в 07:00
14 июля в 07:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 06:45
13 июля в 06:45
от 3 100 за человека
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
Совершить путешествие на 200 лет назад и найти всевидящее око
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
6 июля в 17:00
5 500 за всё до 10 чел.
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
2 500 за человека
Шереметевский замок и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
111 отзывов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
3 000 за человека
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: По календарю с 09:00
5 июля в 09:00
12 июля в 09:00
2 800 за человека
Панорамы древнего Нижнего
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
5 отзывов
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
2 150 за человека
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
19 отзывов
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Начало: площадь Ленина
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
3 500 за человека
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
71 отзыв
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
2 400 за человека
Мото-прогулка по Нижнему Новгороду
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
1 час
5 отзывов
Мото-прогулка по Нижнему Новгороду
Начало: Пл. Ленина
Расписание: с 1 мая по 1 сентября
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Шесть часов по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
23 отзыва
Популярное предложение
Шесть часов по Нижнему Новгороду
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 150 за человека
Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
20 отзывов
Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
3 000 за человека
Путешествие в Гороховец
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
5 отзывов
Путешествие в Гороховец
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
2 500 за человека
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
5 400 за человека
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
Начало: На площади Ленина
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
2 800 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Начало: На площади Ленина
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
3 900 за человека
Эко-путешествие в Керженский заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
2 100 за человека
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно 10:00-13:00, 14:00-17:00
27 июля в 10:00
27 авг в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Посетить один из самых грандиозных храмовых комплексов Нижегородской области
Начало: Пл. Ленина
7 июля в 07:30
13 июля в 08:30
12 000 за всё до 3 чел.
Городец - из глубины веков к настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Городец - из глубины веков к настоящему
Начало: Пл. Ленина
5 июля в 09:00
1 авг в 09:00
11 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Экскурсия для преимущественно взрослой аудитории, готовой СЛУШАТЬ. Нашей группе- 9тиклассники -выпускники+родители - понравилось всё, даже если что-то в силу возраста не уловили). Замечательный организатор: профессионализм, корректность, радушие! Спасибо всей команде яхты! Хочется вернуться. .
  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Были на обзорной экскурсии по Нижнему. В целом всё очень понравилось. Гид Ольга - прекрасно рассказывала, много интересного материала дала,
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    и вообще приятно было слушать! Немного не хватило пешеходной части, может быть по Большой Покровской чуть пройтись, ну или по Рождественской - хотелось бы побольше про доходные дома и купеческую жизнь узнать. Но опять же - экскурсия обзорная и всё не возможно объять, слишком много прекрасных мест в городе. Единственный недочёт - автобус подали, там было очень накурено! Ну не приятно же…

  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Всё супер👍 Были на экскурсии второй раз, пригласили друзей за компанию. Всё очень понравилось,рекомендую🔥
    Всё супер👍 Были на экскурсии второй раз, пригласили друзей за компанию. Всё очень понравилось,рекомендую🔥Всё супер👍 Были на экскурсии второй раз, пригласили друзей за компанию. Всё очень понравилось,рекомендую🔥Всё супер👍 Были на экскурсии второй раз, пригласили друзей за компанию. Всё очень понравилось,рекомендую🔥Всё супер👍 Были на экскурсии второй раз, пригласили друзей за компанию. Всё очень понравилось,рекомендую🔥
  • Е
    Екатерина
    30 июня 2024
    Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
    Мне понравилась. Я рекомендую эту экскурсию. Видно, что организатор - это научный сотрудник и много знает и хочет этим поделится,
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    и поэтому нить повествования временами нудновата. Но слушать было интересно и познавательно обо всем, что он рассказывал. В самом деле узнали много нового о истории этой местности. В самом Замке Шереметьевых провели чудесную экскурсию и видно что экскурсовод живет своей профессией и искренне переживает за судьбу этого потрясающего места. Будущих туристов хочу предупредить: Озеро Светлояр - это больше по экотуризм. Туристической инфраструктуры, как таковой нет, но место волшебно прекрасное. А про Замок Шереметьевых туристы должны осознавать, что содержание и реставрация этого уникального комплекса дело оочень дорогое и долгое, а главное нужно внимание властей к этому вопросу. Пожалуйста, будет благодарны за то что сотрудники сохраняют те крупицы, что дошли до нас после всех событий за прошедшее столетие.

  • Н
    Наталья
    29 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - комфортабельный автобус, прекрасный гид, хороший водитель. Мы везде успели побывать и все посмотреть.
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    Даже форс-мажорную ситуацию компания быстро решила. Отдельно благодарю нашего гида Владимира - за интересный рассказ и заботу о пассажирах! Всем рекомендую экскурсию в Дивеево, очень душевно и умиротворяюще!

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    гид Светлана прекрасно рассказывает об исторических личностях города и о самом городе. спасибо за экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    У меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовала фотоэкскурсия: ну круто же
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    и рассказ, и тебя кто-то сфотографирует, причем профессионально! Встретились с Ольгой в назначенное время на площади Ленина. Ольга очень внимательный человек, с которым просто, легко, очень комфортно! Рассказала мне историю ярмарки, строительства соборов, появления памятников архитектуры по маршруту! Очень интересно, мне понравилось, мне вообще нравятся исторические экскурсии! Слишком глубокого погружения в историю я не просила Отдельно отмечу мой восторг от полученных на следующий день после экскурсии фотографий! Я такая довольная!!!! Мы еще парочку роликов сняли с моим участием!!! Фото огонь!!! Потом мы покатались на самокатах, чему, кстати, меня научила тоже Ольга (я в этом была совсем новичком). В общем, друзья, если вы хотите с легкостью, комфортом провести экскурсию и получить крутые фото- я настоятельно рекомендую!!!

    У меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовалаУ меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовалаУ меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовалаУ меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовалаУ меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовала
  • Н
    Николина
    28 июня 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Замечательная экскурсия! Нам очень-очень понравилось. Отличная программа - все точки поездки были очень увлекательными и интересными. Все экскурсоводы (как основной,
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    так и в комплексе «Град Китеж») - настоящие профессионалы своего дела. Всем, кто будет приезжать в Нижний Новгород, очень рекомендуем данную экскурсию!

    Замечательная экскурсия! Нам очень-очень понравилось. Отличная программа - все точки поездки были очень увлекательными и интереснымиЗамечательная экскурсия! Нам очень-очень понравилось. Отличная программа - все точки поездки были очень увлекательными и интересными
  • С
    Светлана
    28 июня 2024
    Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
    Спасибо Ольге за экскурсию по Ярмарке! Очень много интересных фактов и историй узнали об этом прекрасном месте. Ольга отвечала на все наши вопросы 🙌 и смогла удержать внимание все 2 часа даже наших «непосед» 7 и 10 лет 😁
    Спасибо Ольге за экскурсию по Ярмарке! Очень много интересных фактов и историй узнали об этом прекрасномСпасибо Ольге за экскурсию по Ярмарке! Очень много интересных фактов и историй узнали об этом прекрасномСпасибо Ольге за экскурсию по Ярмарке! Очень много интересных фактов и историй узнали об этом прекрасном
  • О
    Ольга
    27 июня 2024
    Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
    Наверное ожидала большего. В целом экскурсия неплохая, если нет своего автомобиля под рукой. Из всего понравилось озеро, правда оббежали мы
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    его довольно резво. Во второй половине июня полно земляники) В самом начале музей - не музей, скорее похоже было на ДК. Девушка экскурсовод, милая, показала игру на билах. А после был фильм 2015 года про местные достопримечательности. Ну в современном мире, когда даже в ютубе стараются сделать киношную картинку, смотрится не впечатляюще. Классно было бы сделать новый фильм. Пироги были необычные) Кому-то доставались с кусками рыбы с хребтом, мне повезло, косточек почти не было) В финале нас завезли на ферму, рассказали про саму ферму, коровок показали, в конце экскурсии дегустация продукции. Двойственное впечатление осталось - вроде как экскурсия, а похоже на маркетинговый ход. Хотя фермеры достойны уважения, очень хорошее хозяйство, всё на высшем уровне) Общее впечатление - если есть возможность попасть на другую, более насыщенную экскурсию - лучше ехать туда. На эту - если уже всё видели, есть свободное время и деньги, или как у нас, нет других вариантов на нужные даты)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
  3. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
  4. Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
  5. Нижегородская ярмарка - «карман России»
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 34 экскурсии от 900 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 2398 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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