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его довольно резво. Во второй половине июня полно земляники) В самом начале музей - не музей, скорее похоже было на ДК. Девушка экскурсовод, милая, показала игру на билах. А после был фильм 2015 года про местные достопримечательности. Ну в современном мире, когда даже в ютубе стараются сделать киношную картинку, смотрится не впечатляюще. Классно было бы сделать новый фильм. Пироги были необычные) Кому-то доставались с кусками рыбы с хребтом, мне повезло, косточек почти не было) В финале нас завезли на ферму, рассказали про саму ферму, коровок показали, в конце экскурсии дегустация продукции. Двойственное впечатление осталось - вроде как экскурсия, а похоже на маркетинговый ход. Хотя фермеры достойны уважения, очень хорошее хозяйство, всё на высшем уровне) Общее впечатление - если есть возможность попасть на другую, более насыщенную экскурсию - лучше ехать туда. На эту - если уже всё видели, есть свободное время и деньги, или как у нас, нет других вариантов на нужные даты)