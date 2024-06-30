1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
Завтра в 00:00
5 июля в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Путешествие по Нижнему Новгороду на автобусе в группе до 30 человек. Посетите ключевые достопримечательности города и узнайте его историю
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
Сегодня в 13:00
9 июля в 09:00
от 2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода - исторические виды и уха
В путешествии вы увидите Нижегородский кремль, Канавинский мост и новый стадион. Услышите истории о торговом пути «из варяг в персы» и купеческих флотилиях
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
5 июля в 20:00
6 июля в 14:30
24 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
7 июля в 07:00
14 июля в 07:00
2 400₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
2 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
7 июля в 08:00
11 июля в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
6 июля в 07:30
13 июля в 07:30
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: На площади Ленина в Н. Новгороде
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 07:45
6 июля в 07:45
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 08:45
7 июля в 08:45
2 400₽ за человека
Групповая
12 часов
В тренде
Путевка в историю: групповая экскурсия в Муром из Нижнего
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Расписание: Смотрите свободные даты
7 июля в 07:00
14 июля в 07:00
2 400₽ за человека
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 06:45
13 июля в 06:45
от 3 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Нижегородской ярмарке для всей семьи
Совершить путешествие на 200 лет назад и найти всевидящее око
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
6 июля в 17:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
16 часов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: По календарю с 09:00
5 июля в 09:00
12 июля в 09:00
2 800₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
2 150₽ за человека
Групповая
13 часов
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Начало: площадь Ленина
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
1 час
Мото-прогулка по Нижнему Новгороду
Начало: Пл. Ленина
Расписание: с 1 мая по 1 сентября
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Шесть часов по Нижнему Новгороду
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 150₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Путешествие в Гороховец
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
5 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
Начало: На площади Ленина
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
2 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Начало: На площади Ленина
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
3 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно 10:00-13:00, 14:00-17:00
27 июля в 10:00
27 авг в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Воскресная экскурсия в Макарьевскую обитель
Посетить один из самых грандиозных храмовых комплексов Нижегородской области
Начало: Пл. Ленина
7 июля в 07:30
13 июля в 08:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Городец - из глубины веков к настоящему
Начало: Пл. Ленина
5 июля в 09:00
1 авг в 09:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 июня 2024Экскурсия для преимущественно взрослой аудитории, готовой СЛУШАТЬ. Нашей группе- 9тиклассники -выпускники+родители - понравилось всё, даже если что-то в силу возраста не уловили). Замечательный организатор: профессионализм, корректность, радушие! Спасибо всей команде яхты! Хочется вернуться. .
- ЕЕлена30 июня 2024Были на обзорной экскурсии по Нижнему. В целом всё очень понравилось. Гид Ольга - прекрасно рассказывала, много интересного материала дала,
- ЕЕлена30 июня 2024Всё супер👍 Были на экскурсии второй раз, пригласили друзей за компанию. Всё очень понравилось,рекомендую🔥
- ЕЕкатерина30 июня 2024Мне понравилась. Я рекомендую эту экскурсию. Видно, что организатор - это научный сотрудник и много знает и хочет этим поделится,
- ННаталья29 июня 2024Благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - комфортабельный автобус, прекрасный гид, хороший водитель. Мы везде успели побывать и все посмотреть.
- ТТатьяна29 июня 2024гид Светлана прекрасно рассказывает об исторических личностях города и о самом городе. спасибо за экскурсию.
- ТТатьяна28 июня 2024У меня был единственный день для посещения достопримечательностей Нижнего Новгорода. Поискав на трипстере, меня очень заинтересовала фотоэкскурсия: ну круто же
- ННиколина28 июня 2024Замечательная экскурсия! Нам очень-очень понравилось. Отличная программа - все точки поездки были очень увлекательными и интересными. Все экскурсоводы (как основной,
- ССветлана28 июня 2024Спасибо Ольге за экскурсию по Ярмарке! Очень много интересных фактов и историй узнали об этом прекрасном месте. Ольга отвечала на все наши вопросы 🙌 и смогла удержать внимание все 2 часа даже наших «непосед» 7 и 10 лет 😁
- ООльга27 июня 2024Наверное ожидала большего. В целом экскурсия неплохая, если нет своего автомобиля под рукой. Из всего понравилось озеро, правда оббежали мы
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От Площади Ленина»
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