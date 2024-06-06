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Групповая
12 часов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
Завтра в 07:00
16 июня в 07:00
2 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Групповая
8 часов
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
2 400₽ за человека
Групповая
15 часов
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
от 3 100₽ за человека
Групповая
16 часов
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: По календарю с 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Групповая
12 часов
Путевка в историю: групповая экскурсия в Муром из Нижнего
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 07:00
16 июня в 07:00
2 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Начало: Площадь Революции 2/ Большая Покровская улица, 2
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1 250₽ за человека
Групповая
10 часов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
1 день
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 9 остановок, указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 18:00; интервал движения 30-45 мин.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Шесть часов по Нижнему Новгороду
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 150₽ за человека
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Начало: На площади Ленина
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Старообрядцы и Золотая Хохлома» - поездка в город Семенов
Начало: Гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: По будням в 9.00
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Узнать о жизни отважного авиатора и увидеть легендарный АНТ-25
Начало: На ул. Максима Горького
19 июня в 08:30
26 июня в 08:30
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
- ООксана5 июня 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
- ААнастасия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
- KKarima1 июня 2024Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
- ВВсеволод31 мая 2024Автобусная экскурсия от Tripster с экскурсоводом Ольгой Викторовной Бондаренко. 3 часа пролетели незаметно. Очень приятным голосом, с неиссякаемым вдохновением, Ольга
- ААнна31 мая 2024Не пожалела, что поехала! Цена значительно отличается от конкурентов, видела и за 10 тыс экскурсии, причем такие же, автобусные в
- ЛЛюдмила30 мая 2024Экскурсовод замечательный,все понравилось
- VVyalkova29 мая 2024Замечательный экскурсовод Ольга Викторовна. Обзорная экскурсия помогает определиться с дальнейшими планами. Комфортный автобус. Замечательно, что экскурсантов было не 50)
- ЕЕлизавета29 мая 2024Замечательный гид, который интересно рассказывала, раскрывала интересные факты, не скучно было слушать. Видно, что человек любит свою работу и подходит к ней воодушевленно.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На автобусе»
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