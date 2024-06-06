Экскурсии на автобусе в Нижнем Новгороде

Найдено 37 экскурсий в категории «На автобусе» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
27 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200 за человека
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
176 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
2 400 за человека
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800 за человека
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
10 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
Завтра в 07:00
16 июня в 07:00
2 400 за человека
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия к замку Шереметева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 07:30
15 июня в 07:30
3 000 за человека
Семёнов - столица золотой хохломы
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за человека
Уголок купеческой России: Гороховец
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500 за человека
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
701 отзыв
Большая обзорная экскурсия: Печёрский монастырь и канатная дорога в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его знаковые места: от кремля до Печёрского монастыря и захватывающей канатной дороги
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Дивеево и Арзамас - «четвертый удел Божией Матери»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
837 отзывов
Популярное предложение
Дивеево и Арзамас: паломничество к четвертому уделу Божией Матери
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив уникальные духовные святыни Дивеево и Арзамаса в сопровождении опытного гида
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:45
10 июня в 07:45
2 400 за человека
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
3076 отзывов
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
За три часа погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, увидев его главные достопримечательности и исторические места
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
760 отзывов
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Городец - жемчужина Поволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
345 отзывов
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
50 отзывов
Из Нижнего Новгорода в Йошкар-Олу
Начало: Нижний Новгород, площадь Ленина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
от 3 100 за человека
Шереметевский замок и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
103 отзыва
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
3 000 за человека
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
2 отзыва
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: По календарю с 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 800 за человека
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
65 отзывов
Путевка в историю: групповая экскурсия в Муром из Нижнего
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 07:00
16 июня в 07:00
2 400 за человека
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
81 отзыв
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Начало: Площадь Революции 2/ Большая Покровская улица, 2
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
1 250 за человека
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
1 день
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 9 остановок, указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 18:00; интервал движения 30-45 мин.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 1 200 за человека
Панорамы древнего Нижнего
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150 за человека
По пушкинским местам в Большое Болдино
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
99 отзывов
По пушкинским местам в Большое Болдино
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 07:00
15 июня в 07:00
2 500 за человека
Шесть часов по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
19 отзывов
Шесть часов по Нижнему Новгороду
Начало: Площадь Ленина
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 150 за человека
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту
Начало: на площади Ленина
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
5 400 за человека
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 800 за человека
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Из Нижнего Новгорода - в Выксу
Узнать секрет живописных прудов «города железной розы», посетить старинный монастырь и усадьбу
Начало: На площади Ленина
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
3 900 за человека
Эко-путешествие в Керженский заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 100 за человека
«Старообрядцы и Золотая Хохлома» - поездка в город Семенов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
«Старообрядцы и Золотая Хохлома» - поездка в город Семенов
Начало: Гостиница в Нижнем Новгороде
Расписание: По будням в 9.00
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Из Нижнего Новгорода на родину Чкалова - групповая экскурсия
Узнать о жизни отважного авиатора и увидеть легендарный АНТ-25
Начало: На ул. Максима Горького
19 июня в 08:30
26 июня в 08:30
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Все отлично, рекомендую. Гид Галина - специалист высокого уровня!!!
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно и много рассказал и про Нижний Новгород, и про Арзамас, и про Дивеево. Заезжали на
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    источник Серафима. Не понравился обед. Советую брать экскурсию без обеда, т. к. поесть можно и на территории храма и рядом. А с обедом потеряете 50 минут, которые так важны для нахождения в таком месте.

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
  • K
    Karima
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
    Очень интересная информативная экскурсия благодаря экскурсоводу Владимиру
  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
    Автобусная экскурсия от Tripster с экскурсоводом Ольгой Викторовной Бондаренко. 3 часа пролетели незаметно. Очень приятным голосом, с неиссякаемым вдохновением, Ольга
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    Викторовна рассказывала историю древнего Нижнего Новгорода, про людей, про события, про здания. Большая часть экскурсии на автобусе, только успевали вертеть головами, чтобы рассмотреть все интересные здания города. Но по Стрелке и в Кремле мы прошлись основательно, услышали много познавательной информации не только о выдающихся личностях давней истории, но и о современниках. И много заботы о нас, участниках экскурсии, рекомендации документальных фильмов, для тех, кто хочет узнать больше.

  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
    Не пожалела, что поехала! Цена значительно отличается от конкурентов, видела и за 10 тыс экскурсии, причем такие же, автобусные в
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    составе группы. Тут цена 2400 + 550 за организованный обед. Прекрасный автобус с кондиционером просто спасал! Отличный экскурсовод Наталья всё интересно рассказывала, своеобразный юморок, мне зашёл, лёгкая подача, мне понравилось. Для меня было немного лишнего времени в Дивеево, примерно с полчаса ждала отправления автобуса. Изначально не горела желанием ехать в Арзамас, но по итогу город оставил приятное впечатление. Там было примерно полчаса свободного времени, мне хватило. В конце заезжали на источник, меня такое не очень впечатляет, плюс мушки дали жару всем)) По итогу очень положительные впечатления от поездки, да, тяжеловатая дорога получилась, довольно далёкий путь, но это того стоит. Благодарю за организацию экскурсии!

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсовод замечательный,все понравилось
  • V
    Vyalkova
    29 мая 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
    Замечательный экскурсовод Ольга Викторовна. Обзорная экскурсия помогает определиться с дальнейшими планами. Комфортный автобус. Замечательно, что экскурсантов было не 50)
  • Е
    Елизавета
    29 мая 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
    Замечательный гид, который интересно рассказывала, раскрывала интересные факты, не скучно было слушать. Видно, что человек любит свою работу и подходит к ней воодушевленно.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
  2. Автобусная экскурсия в Семенов и на озеро Светлояр
  3. Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
  4. Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
  5. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На автобусе" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 900 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 7588 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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