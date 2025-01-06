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хранители вверенного нам дела, знающие его суть и секреты. Мы отвечаем за мобильность и удобство передвижения по городу. На своих экскурсиях рассказываем о городе, жителях, героях и показываем все знаковые объекты и достопримечательности. Вы проведёте необычный день, узнаете и увидите историю Нижнего. Получите хорошее настроение и новые впечатления. Вам будет интересно!