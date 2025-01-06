Вы узнаете, какие старинные и современные технологии помогают сохранить ценный фонд бумажных изданий. Изучите первые станки и техники переплёта. Увидите, как книги принимают ванны. И конечно, познакомитесь с увлекательной работой реставраторов за световыми столами и микроскопами. Специалисты центра покажут вам процессы консервации и реставрации ветхих книг, карт и газет.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Кто любит читать живые книги? Мы приглашаем вас на экскурсию в необычное место — в центр реставрации и консервации! Вы познакомитесь с принципами работы редкого оборудования, которое спасает бумажные издания. Рассмотрите гобель для резки книжных листов, промывочные ванны и автоматическую установку для обеспыливания фондов.
Вы увидите:
- Как проходят лабораторные исследования на предмет повреждения старинных книг
- Реставрацию и реконструкцию переплётов
- Дореволюционные и современные клише для тиснения
- Лампу Вуда и что она показывает на старых книгах
- Шкаф для обеспыливания книг
- Как книги принимают ванны
- Необычные находки, найденные при реставрации книг
- Как плоттер вырезает защитную коробку для хранения
Вы узнаете:
- Как зародилось и откуда пришло переплётное дело
- На чём попадались немецкие шпионы, подделывающие документы в годы войны
- Единственный и самый надёжный способ хранения архивных документов
- Как стареют книги и какие у них бывают повреждения
- О роли центров консервации и реставрации в сохранении библиотечных фондов
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- Программа экскурсии может немного измениться в зависимости от технических возможностей центра — некоторое оборудование бывает занято для работы в день проведения экскурсии
- По запросу программу можно провести для группы школьников старше 14 лет — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Варварская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Добрый день, меня зовут Анна! Я коренная нижегородка, предприниматель, а ещё профессиональный, сертифицированный, и вовлечённый гид, с современной техникой ведения экскурсии. В нашей команде все гиды — настоящие мастера иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
6 янв 2025
Очень содержательно, неординарная экскурсия и познавательное знакомство с интересными людьми, увлеченными потрясающим делом.
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