Уникальный опыт – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 29 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Нижнем Новгороде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород - «город грехов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На улице Рождественская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800 за всё до 15 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000 за всё до 2 чел.
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800 за всё до 15 чел.
Тайные общества Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500 за всё до 10 чел.
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300 за всё до 6 чел.
Тёмная сторона Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300 за всё до 10 чел.
Мир Горького
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя
Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу
Начало: пл. Горького
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500 за всё до 4 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
Начало: На ул. Рождественская,11
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 790 за всё до 10 чел.
По городу вслепую: прогулка-свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
По городу вслепую: прогулка-свидание
Чувственное путешествие с любимым человеком по центру Нижнего Новгорода
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 2 чел.
На дне: криминальный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
На дне: криминальный Нижний
Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»
Начало: В районе Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
Рассмотреть оригинальные творения знаменитого инженера и расшифровать особенности их архитектуры
Начало: У собора Александра Невкого
6 500 за всё до 3 чел.
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России
Начало: На площади Горького
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 200 за всё до 10 чел.
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Прикоснуться к творчеству легендарного российского дизайнера и узнать об изнанке модной индустрии
Начало: На улице Сергиевской
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
1 950 за человека
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
Завтра в 10:00
14 июня в 17:00
1 000 за человека
Нижегородские рекорды - российские, европейские, мировые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800 за всё до 5 чел.
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000 за человека
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
Об украинском наследии в истории русского города
Начало: В начале ул. Большой Покровской
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Мини-группа
2 часа
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Почувствовать себя алхимиком и придумать индивидуальный аромат
Начало: На улице Дальняя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за человека
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Тёмная сторона Нижнего Новгорода
    Юлия - прекрасный экскурсовод, которая действительно интересуется историей Нижнего и его особенными, темными деталями) нам очень понравилось!
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
    Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Град Китеж и озеро Светлояр
    Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
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    путешественникам от души рекомендую Илью в качестве гида, потому что лучше найти будет сложно. Озеро Светлояр - вокруг озера выложена деревянная дорожка, можно (и нужно) обойти его очень комфортно. Много комаров и мошек, берите что-то с длинным рукавом. Музей Хохломы - небольшой, но красивый. Там есть магазин, выбор большой всего на любой вкус (не дешёвый). Музей, про который Илья заранее не говорит, - это действительно что-то необыкновенное! Поездка на комфортном автомобиле с кондиционером. По пути можно сделать остановку на обед (по желанию).

  • I
    Irina
    2 июня 2024
    Нижний Новгород - «город грехов»
    Интересная экскурсия с перчинкой)
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    На дне: криминальный Нижний
    Павел, отличный, грамотный, гид и собеседник. Увлечён темой, хорошо знает историю России, множество фактов и мифов о проживавших и посещавших в своё время Нижний Новгород/Горький известных личностей. Очень рекомендую!
  • Н
    Николай
    31 мая 2024
    Тёмная сторона Нижнего Новгорода
    Выбирал экскурсию наобум. Хотелось чего-то неизбитого, оригинального. Название заинтриговало. А потом началось чистое волшебство. Профессионализм в подаче непростого материала, заинтересованность в
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    слушателе, личное обаяние-вот составляющие идеальной экскурсии, которые я получил на все 100%. Юлия-несомненно высокий профессионал и, как мне показалось, влюблённый в своё дело человек. Всем рекомендую.

    Выбирал экскурсию наобум. Хотелось чего-то неизбитого, оригинального. Название заинтриговало. А потом началось чистое волшебство
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
    Спасибо огромное Кристине за экскурсию . Больше двух часов мы провели прекрасную прогулку. Кристина профи, время пролетело незаметно. Столько интересного
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    было услышано, сама прогулка проходила легко, без всяких нудных цифр, мы с мужем получили огромное удовольствие. Рекомендую Кристину всем. Мы прошлись по главным местам города, узнали много позновательного и интересного. Будем в Нижнем Новгороде еще, обязательно возьмем экскурсию только с Кристиной.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Тайные общества Нижнего Новгорода
    Спасибо Юле за интересную и занимательную экскурсию. Юля рассказывала эмоционально, было очень интересно узнать о городе с неожиданной стороны. Тайные
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    общества, мифы, слухи. Экскурсию рекомендую всем, кто хочет не только познакомиться с городом, но и лучше узнать его скрытые тайные истории.

  • К
    Ксения
    25 мая 2024
    Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
    Мы с внучкой в восторге от данной экскурии. Правда, это не вполне экскурсия, как мы понимаем. Это экскурс в историю
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    нашей российской моды и в биографию еë ярчайшег представителя - Надежды Ламановой. Ольга прекрасный рассказчик, человек, влюблëнный в своë дело. Она заряжает тебя своей энергетикой. Огромное спасибо! Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Нижний Новгород - «город грехов»
  2. Керженец: старинные деревни и старообрядцы
  3. Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
  4. Тайные общества Нижнего Новгорода
  5. Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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