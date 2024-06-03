1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На улице Рождественская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя
Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу
Начало: пл. Горького
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
24 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты
Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии
Начало: На ул. Рождественская,11
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 790₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По городу вслепую: прогулка-свидание
Чувственное путешествие с любимым человеком по центру Нижнего Новгорода
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
На дне: криминальный Нижний
Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»
Начало: В районе Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
Рассмотреть оригинальные творения знаменитого инженера и расшифровать особенности их архитектуры
Начало: У собора Александра Невкого
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России
Начало: На площади Горького
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой
Прикоснуться к творчеству легендарного российского дизайнера и узнать об изнанке модной индустрии
Начало: На улице Сергиевской
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой
Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: Верхне-Волжская набережная, 2
Завтра в 10:00
14 июня в 17:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города
Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами
Начало: Рядом с Верхневолжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
Об украинском наследии в истории русского города
Начало: В начале ул. Большой Покровской
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
2 часа
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Почувствовать себя алхимиком и придумать индивидуальный аромат
Начало: На улице Дальняя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Юлия - прекрасный экскурсовод, которая действительно интересуется историей Нижнего и его особенными, темными деталями) нам очень понравилось!
- ГГалина2 июня 2024Огромное спасибо Маргарите за удивительную экскурсию. Всё очень интересно и познавательно!
- ЕЕлена2 июня 2024Ради одной этой экскурсии стоит приехать в Нижний Новгород. Илья, огромное спасибо за все эмоции, которые сохраню и увезу с собой! Всем
- IIrina2 июня 2024Интересная экскурсия с перчинкой)
- ААлександра1 июня 2024Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
- ССергей31 мая 2024Павел, отличный, грамотный, гид и собеседник. Увлечён темой, хорошо знает историю России, множество фактов и мифов о проживавших и посещавших в своё время Нижний Новгород/Горький известных личностей. Очень рекомендую!
- ННиколай31 мая 2024Выбирал экскурсию наобум. Хотелось чего-то неизбитого, оригинального. Название заинтриговало. А потом началось чистое волшебство. Профессионализм в подаче непростого материала, заинтересованность в
- ММария30 мая 2024Спасибо огромное Кристине за экскурсию . Больше двух часов мы провели прекрасную прогулку. Кристина профи, время пролетело незаметно. Столько интересного
- ООльга26 мая 2024Спасибо Юле за интересную и занимательную экскурсию. Юля рассказывала эмоционально, было очень интересно узнать о городе с неожиданной стороны. Тайные
- ККсения25 мая 2024Мы с внучкой в восторге от данной экскурии. Правда, это не вполне экскурсия, как мы понимаем. Это экскурс в историю
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Уникальный опыт»
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