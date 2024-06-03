🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 134 отзыва Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды Начало: На улице Рождественская от 5 800 ₽ за всё до 15 чел.

Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде 10 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: На Верхне-Волжской набережной от 5 800 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Тайные общества Нижнего Новгорода Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская) 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 62 отзыва Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд» Начало: На Большой Покровской улице 5 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 70 отзывов Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Пл. Минина 5 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу Начало: пл. Горького от 5 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж 24 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 12 отзывов В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Вечерняя прогулка на яхте для двоих Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото Начало: На остановке Стрелка 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 62 отзыва Злачный Нижний на рубеже XIX-XX веков: мир порока и нищеты Узнать о пугающей стороне российской жизни прошлых столетий на авторской экскурсии Начало: На ул. Рождественская,11 6 790 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов По городу вслепую: прогулка-свидание Чувственное путешествие с любимым человеком по центру Нижнего Новгорода 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов На дне: криминальный Нижний Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки» Начало: В районе Кремля от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 13 отзывов Мастер-класс по управлению парусной яхтой Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана Начало: У нашего яхт-клуба 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Шуховские башни в Нижнем Новгороде Рассмотреть оригинальные творения знаменитого инженера и расшифровать особенности их архитектуры Начало: У собора Александра Невкого 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России Начало: На площади Горького 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Мода вне времени: экскурсия в музее Надежды Ламановой Прикоснуться к творчеству легендарного российского дизайнера и узнать об изнанке модной индустрии Начало: На улице Сергиевской 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов 7 смертных грехов Нижнего Новгорода Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской Начало: На пл. Минина 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Кинопутешествие по Нижнему Новгороду Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Нижний Новгород - исторический, деловой и мастеровой Прогулка по центру с мастер-классом по росписи ткани или керамики Начало: На пл. Минина и Пожарского Расписание: в субботу в 13:00 1 950 ₽ за человека

Индивидуальная 7.5 часов 1 отзыв Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле) Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 3 отзыва Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине» Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации Начало: Верхне-Волжская набережная, 2 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Нижегородские рекорды: путешествие по достижениям города Откройте страницы истории Нижнего Новгорода, встречаясь лицом к лицу с его величайшими рекордами Начало: Рядом с Верхневолжской набережной 4 800 ₽ за всё до 5 чел.

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 1.5 часа 6 отзывов Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора Начало: В районе Гребного канала Расписание: ежедневно в 19:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа) Об украинском наследии в истории русского города Начало: В начале ул. Большой Покровской от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

Мини-группа 2 часа Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома Почувствовать себя алхимиком и придумать индивидуальный аромат Начало: На улице Дальняя 5 000 ₽ за человека