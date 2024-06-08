Экскурсии в помещении Нижнего Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «В помещении» в Нижнем Новгороде, цены от 4 120 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Мини-группа
2 часа
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Почувствовать себя алхимиком и придумать индивидуальный аромат
Начало: На улице Дальняя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за человека
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Индивидуальная
2 часа
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Индивидуальная
1 час
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Познакомиться с феноменом ярмарок в России и увидеть оригиналы Кустодиева, Гончаровой и Кандинского
Начало: на ул. Стрелка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Почувствовать себя художником и поговорить о культурно-торговом феномене Нижнего Новгорода
Начало: На территории Нижегородской ярмарки
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
  2. Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
  3. Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
  4. Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "В помещении" можно забронировать 4 экскурсии от 4 120 до 6 000.
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