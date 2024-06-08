1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ароматный Нижний: мастер-класс по созданию парфюма для дома
Почувствовать себя алхимиком и придумать индивидуальный аромат
Начало: На улице Дальняя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Познакомиться с феноменом ярмарок в России и увидеть оригиналы Кустодиева, Гончаровой и Кандинского
Начало: на ул. Стрелка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по живописи на Нижегородской ярмарке
Почувствовать себя художником и поговорить о культурно-торговом феномене Нижнего Новгорода
Начало: На территории Нижегородской ярмарки
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «В помещении»
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