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Город будущего, которого не стало: прогулка по советской утопии Нижнего

Индивидуальная экскурсия по утопическому городу-мечте в Нижнем Новгороде
Советский эксперимент: прогулка по городу будущего 90 лет назад советское правительство предприняло грандиозный социальный эксперимент. Для рабочих Нижегородского автогиганта взялись строить город-мечту. Его жители должны были делать все вместе.
5
21 отзыв
Город будущего, которого не стало: прогулка по советской утопии Нижнего
Город будущего, которого не стало: прогулка по советской утопии Нижнего
Город будущего, которого не стало: прогулка по советской утопии Нижнего

Описание экскурсии

Советский эксперимент: прогулка по городу будущего 90 лет назад советское правительство предприняло грандиозный социальный эксперимент. Для рабочих Нижегородского автогиганта взялись строить город-мечту. Его жители должны были делать все вместе. Американцы назвали новый город утопией. Мы совершим путешествие по кварталам «строчной» застройки. Увидим самый первый дом-коммуну, заглянем во дворы, которым позавидуют жители современных мегаполисов. А еще мы попытаемся выяснить, чем закончилась революция в архитектуре и сознании.

по субботам и воскресеньям в 10.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Первый дом-коммуну, с которого начинался идеальный город
  • Универмаг - одну из лучших торговых площадок страны середины 30-х годов XX века
  • Первый в стране типовой детский сад
  • Вершину постконструктивизма - киноконцертный зал
  • Жилье для элиты - радиусный дом
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Молодежный, 2 а
Завершение: Пр. Молодежный, 32
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 10.00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
А
мне очень понравилась и экскурсия и экскурсовод. Ирина достаточен гибко преподносила историю района. Сделала акценты на том, что мне было бы интересно как туристу. Особенно приятно что для Ирины этот
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район родной и она может по ходу прогулки и вспоминать как и что было в этом районе несколько лет назад. были и иллюстрации, схемы и поэтические отступления. И в тоже время это очень профессиональная экскурсия, вымеренная и проработанная, чтобы и логистически и логически все было по порядку. Благодарю и очень рекомендую и саму экскурсию и экскурсовода Ирину Честнову

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О
Соцреализм и конструктивизм - это сила!
Конечно, весь советский период крупные предприятия строили жилье для своих рабочих прямо "под стенами" завода. И квартальная застройка существовала не только в Нижнем Новгороде.
Но насколько
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же ингтересно слушать историю из уст человкаа. который родился и вырос именно здесь, чьи бабушки и дедушки приехали сюда и все это создавали.
Огромное спасибо Ирине за интересный, живой рассказ. Наверное для тех. кто вырос уже совсем в других условиях, какие-то вещи покажутся и вовсе невозможными, но тем, кто родился и вырос в СССР эта экскурсия, как возвращение в детство, как рассказ о времени великих бед и великих свершений.
Какие-то вещи стали неожиданностью и для меня.
Кому я посоветую эту экскурсиию? Прежде всего - родителям с подросшими детьми лет 10. Подростки не вдохновятся возможностью бегать из квартиру в квартиру по открытому балкону и разводить костры прямо на газоне у дома. Ну и конечно, своим ровестникам, тем, для кого это быль.
"Тихий вечер, мандолины звоны, соловьев заставских перезвон..
Машенька, ведь это наша юность, комсомол и первая любовь.
А заводы, фабрики заставы, труд в цехах и праздники гурьбой:
Машенька, ведь это город Горький что навек останется с тобой…"

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М
Идея - вот то, что вдохновляло советских людей на трудовые подвиги, то, что позволяло терпеть трудности и невзгоды ради светлого будущего потомков. История создания "города будущего" восторгает и вдохновляет, а
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оставшиеся артефакты того времени в виде архитектурных памятников, рассказ Ирины, приправленный бытовыми и историческими подробностями позволяют окунуться в то время, понять то, чем жили и ради чего трудились наши предки. Если Ваши интересы заключены не только в Нижегородском Кремле и центральной части города, рекомендую посетить эту экскурсию. Почти на три часа с Ириной Вы погрузитесь в эпоху строительства коммунизма, что точно не оставит равнодушным. Маршрут удобно продуман, не утомителен, а по окончании приятный бонус в виде обзора Соцгорода с высоты птичьего полета.

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М
Идея - вот то, что вдохновляло советских людей на трудовые подвиги, то, что позволяло терпеть трудности и невзгоды ради светлого будущего потомков. История создания "города будущего" восторгает и вдохновляет, а
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оставшиеся артефакты того времени в виде архитектурных памятников, рассказ Ирины, приправленный бытовыми и историческими подробностями позволяют окунуться в то время, понять то, чем жили и ради чего трудились наши предки. Если Ваши интересы заключены не только в Нижегородском Кремле и центральной части города, рекомендую посетить эту экскурсию. Почти на три часа с Ириной Вы погрузитесь в эпоху строительства коммунизма, что точно не оставит равнодушным. Маршрут удобно продуман, не утомителен, а по окончании приятный бонус в виде обзора Соцгорода с высоты птичьего полета.

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Е
Рекомендую!! Прекрасная экскурсия для любознательных и тех, кто хочет не только Кремль посмотреть. Мы обошли пешком самые интересные места в Автозаводском районе, зашли в подъезд жилого дома, в дом культуры,
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в детский дом творчества (там нам оказали особо теплый прием), прошли через парк, по широким улицам и просторным дворам. В Петербурге тоже есть похожие районы, которые планировались, как коммуны, теперь я обязательно про них почитаю.

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Д
Экскурсия просто замечательная! Мы были в городе всего 2 дня и хотелось посмотреть не только на центр, но и знаменитый район и завод. Ирина погрузила нас в атмосферу той эпохи,
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мы прочувствовали сплоченных дух людей, которые стремились к свершению мечты о равноправии и дружбе. Советую после экскурсии сходить в музей "Газ", так будет полное понимание истории. Нижний Новгород после этого Вам откроется совсем с другой стороны, рекомендую!

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