первый дом-коммуну, с которого начинался идеальный город
универмаг - одну из лучших торговых площадок страны середины 30-х годов XX века
первый в стране типовой детский сад
вершину постконструктивизма - киноконцертный зал
жилье для элиты – радиусный дом
90 лет назад советское правительство предприняло грандиозный социальный эксперимент. Для рабочих Нижегородского автогиганта взялись строить город-мечту. Его жители должны были делать все вместе. Американцы назвали новый город 🏙️ утопией. Мы совершим путешествие по кварталам «строчной» застройки. Увидим самый первый дом-коммуну, заглянем во дворы, которым позавидуют жители современных мегаполисов. А еще мы попытаемся выяснить, чем закончилась революция в архитектуре и сознании.
Что входит
в стоимость входят услуги гида
Что не входит
кофе оплачивается отдельно
150-200
Начало
🚩 пр. Молодежный, 2 а
Место завершения
🏁 пр.Молодежный, 32
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.