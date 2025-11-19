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же ингтересно слушать историю из уст человкаа. который родился и вырос именно здесь, чьи бабушки и дедушки приехали сюда и все это создавали.

Огромное спасибо Ирине за интересный, живой рассказ. Наверное для тех. кто вырос уже совсем в других условиях, какие-то вещи покажутся и вовсе невозможными, но тем, кто родился и вырос в СССР эта экскурсия, как возвращение в детство, как рассказ о времени великих бед и великих свершений.

Какие-то вещи стали неожиданностью и для меня.

Кому я посоветую эту экскурсиию? Прежде всего - родителям с подросшими детьми лет 10. Подростки не вдохновятся возможностью бегать из квартиру в квартиру по открытому балкону и разводить костры прямо на газоне у дома. Ну и конечно, своим ровестникам, тем, для кого это быль.

"Тихий вечер, мандолины звоны, соловьев заставских перезвон..

Машенька, ведь это наша юность, комсомол и первая любовь.

А заводы, фабрики заставы, труд в цехах и праздники гурьбой:

Машенька, ведь это город Горький что навек останется с тобой…"