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Мечта вне закона

Ирина Ч.
Ирина Ч. – Гид из Нижнего Новгорода
Мечта вне закона
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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Мечта вне закона
Мечта вне закона

Что вы увидите

  • первый дом-коммуну, с которого начинался идеальный город
  • универмаг - одну из лучших торговых площадок страны середины 30-х годов XX века
  • первый в стране типовой детский сад
  • вершину постконструктивизма - киноконцертный зал
  • жилье для элиты – радиусный дом
90 лет назад советское правительство предприняло грандиозный социальный эксперимент. Для рабочих Нижегородского автогиганта взялись строить город-мечту. Его жители должны были делать все вместе. Американцы назвали новый город 🏙️ утопией. Мы совершим путешествие по кварталам «строчной» застройки. Увидим самый первый дом-коммуну, заглянем во дворы, которым позавидуют жители современных мегаполисов. А еще мы попытаемся выяснить, чем закончилась революция в архитектуре и сознании.
Что входит
  • в стоимость входят услуги гида
Что не входит
  • кофе оплачивается отдельно
  • 150-200
Начало
🚩 пр. Молодежный, 2 а
Место завершения
🏁 пр.Молодежный, 32
Мечта вне закона
Мечта вне закона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Ч.
Ирина Ч.
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