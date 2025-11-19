Советский эксперимент: прогулка по городу будущего 90 лет назад советское правительство предприняло грандиозный социальный эксперимент. Для рабочих Нижегородского автогиганта взялись строить город-мечту. Его жители должны были делать все вместе.
Описание экскурсииСоветский эксперимент: прогулка по городу будущего 90 лет назад советское правительство предприняло грандиозный социальный эксперимент. Для рабочих Нижегородского автогиганта взялись строить город-мечту. Его жители должны были делать все вместе. Американцы назвали новый город утопией. Мы совершим путешествие по кварталам «строчной» застройки. Увидим самый первый дом-коммуну, заглянем во дворы, которым позавидуют жители современных мегаполисов. А еще мы попытаемся выяснить, чем закончилась революция в архитектуре и сознании.
по субботам и воскресеньям в 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый дом-коммуну, с которого начинался идеальный город
- Универмаг - одну из лучших торговых площадок страны середины 30-х годов XX века
- Первый в стране типовой детский сад
- Вершину постконструктивизма - киноконцертный зал
- Жилье для элиты - радиусный дом
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Молодежный, 2 а
Завершение: Пр. Молодежный, 32
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам и воскресеньям в 10.00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
мне очень понравилась и экскурсия и экскурсовод. Ирина достаточен гибко преподносила историю района. Сделала акценты на том, что мне было бы интересно как туристу. Особенно приятно что для Ирины этот
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О
Соцреализм и конструктивизм - это сила!
Конечно, весь советский период крупные предприятия строили жилье для своих рабочих прямо "под стенами" завода. И квартальная застройка существовала не только в Нижнем Новгороде.
Но насколько
Конечно, весь советский период крупные предприятия строили жилье для своих рабочих прямо "под стенами" завода. И квартальная застройка существовала не только в Нижнем Новгороде.
Но насколько
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М
Идея - вот то, что вдохновляло советских людей на трудовые подвиги, то, что позволяло терпеть трудности и невзгоды ради светлого будущего потомков. История создания "города будущего" восторгает и вдохновляет, а
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М
Идея - вот то, что вдохновляло советских людей на трудовые подвиги, то, что позволяло терпеть трудности и невзгоды ради светлого будущего потомков. История создания "города будущего" восторгает и вдохновляет, а
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Е
Рекомендую!! Прекрасная экскурсия для любознательных и тех, кто хочет не только Кремль посмотреть. Мы обошли пешком самые интересные места в Автозаводском районе, зашли в подъезд жилого дома, в дом культуры,
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Д
Экскурсия просто замечательная! Мы были в городе всего 2 дня и хотелось посмотреть не только на центр, но и знаменитый район и завод. Ирина погрузила нас в атмосферу той эпохи,
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