90 лет назад советское правительство предприняло грандиозный социальный эксперимент. Для рабочих Нижегородского автогиганта взялись строить город-мечту. Его жители должны были делать все вместе. Американцы назвали новый город 🏙️ утопией. Мы совершим путешествие по кварталам «строчной» застройки. Увидим самый первый дом-коммуну, заглянем во дворы, которым позавидуют жители современных мегаполисов. А еще мы попытаемся выяснить, чем закончилась революция в архитектуре и сознании.