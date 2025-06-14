На экскурсии по Соцгороду в Нижнем Новгороде участники увидят дома-коммуны, конструктивистские здания и первые «тучерезы». Рассказ о застройке района, особенностях жилья и его восприятии заводчанами. Также будет возможность узнать, как американцы оценивали это место. Экскурсия проходит на открытом воздухе, осмотр объектов снаружи. Это шанс погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть, каким был идеальный город для рабочих
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальная архитектура
- 🏢 История советских небоскрёбов
- 🗣️ Интересные факты о жизни заводчан
- 🇺🇸 Взгляд американцев на Соцгород
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Соцгорода - май, июнь и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристов меньше, чем в летние месяцы. Апрель и октябрь также подходят для визита, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодной погоде и осадкам.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Главная проходная завода
- Гостиница «Волна»
- Поликлиника
- Первый универмаг Соцгорода
- Дома-коммуны
- Советские небоскрёбы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Главную проходную завода
- Гостиницу «Волна» для командировочных специалистов
- Поликлинику и первый универмаг Соцгорода
- Дома-коммуны и жильё для элиты завода
- Советские небоскрёбы
Вы узнаете:
- Как в советском представлении выглядел идеальный город для рабочих
- Что продавали в Соцгороде
- Как одевались местные женщины
- Каким образом вчерашние колхозники становились передовиками производств
- Как американские партнёры смотрели на бывших деревенских жителей
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Кировская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1048 туристов
Я люблю исслледовать Нижний Новгород, узнавать про людей, живших здесь и творивших историю. Я умею интересно рассказывать о событиях, героях, простых людях, изобретениях. Больше всего люблю проводить квесты для детейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
14 июн 2025
Очень необычная, насыщенная интересной информацией экскурсия-прогулка! Светлана-чудесный гид, способная увлечь туристов всех возрастов. Два часа пролетели практически незаметно, несмотря на жаркий день. С удовольствием рекомендуем прогуляться по Соцгороду вместе со Светланой: Нижний Новгород ещё больше раскрывает свою красоту и неординарность!
С
Светлана
10 июн 2025
Отличная, интересная экскурсия, будем рекомендовать знакомым, очень понравилось
Ксения
28 апр 2025
Ирина экскурсовод рассказала про то как строился завод, показала застройку города (конечно малая часть города), показала много исторических фотографий
Антон
16 апр 2025
Недавно посетил интереснейшую экскурсию по территории бывшего Соцгорода в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Это было настоящее путешествие во времени! Наш замечательный гид рассказала нам об особенностях архитектуры и быта местных
Д
Дарья
27 мар 2025
Максимально нескучная экскурсия по нижегородскому детройту - непростая тема про соцгород и максимально легкая, интерактивная подача. Даже люди равнодушные к конструктивизму, получили удовольствие!
А сама Светлана солнышко 🌞
А сама Светлана солнышко 🌞
И
Илья
21 мар 2025
Отличная экскурсия для тех, кто интересуется историей промышленности страны, автомобилями, а также архитектурой эпохи конструктивизма. Думаю, что Светлана извлекла максимум, учитывая что вход на территорию завода по понятным причинам закрыт.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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