На экскурсии по Соцгороду в Нижнем Новгороде участники увидят дома-коммуны, конструктивистские здания и первые «тучерезы». Рассказ о застройке района, особенностях жилья и его восприятии заводчанами. Также будет возможность узнать, как американцы оценивали это место. Экскурсия проходит на открытом воздухе, осмотр объектов снаружи. Это шанс погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть, каким был идеальный город для рабочих

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Соцгорода - май, июнь и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а туристов меньше, чем в летние месяцы. Апрель и октябрь также подходят для визита, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки возможны, но стоит быть готовым к холодной погоде и осадкам.

Сейчас июнь — это идеальное время.