Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности

Изучить центр города с гидом, который докажет, что история может быть увлекательной и познавательной

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Побывать в Нижнем Новгороде и уехать с пониманием, что это за город, как он развивался, почему не стал столицей (хотя мог) и какие события из истории здесь происходили, — поможет моя экскурсия. Я в нескучном формате покажу вам кремль, площадь Минина и Пожарского, старинную архитектуру центра. Никаких утомительных монологов: вы, я, древний Нижний и непринуждённое общение!
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

Мы будем изучать кремль и окрестности небольшой группой до 15 человек. Мои экскурсии отличает яркая подача фактов в стиле «Орла и Решки», но в самобытной манере. Я выдам вам приёмник с наушниками, чтобы вы могли слышать меня на расстоянии до 60 м — так что необязательно всё время быть рядом со мной и держать ухо востро. Помимо всего того «материала», что нам предоставит сам город, я покажу вам архивные фото и другой визуал, чтобы вы сравнили внешний вид Нижнего в разные эпохи и не только.

Наш маршрут

Мы прогуляемся вокруг кремля, затем зайдём внутрь и изучим весь кремлёвский ансамбль. После этого выйдем на площадь Минина и Пожарского, прогуляемся по Рождественской улице и Верхневолжской набережой. Достопримечательности на нашем пути:

  • Дмитровская, Кладовая, Коромыслова, Тайницкая, Часовая и Георгиевская башни
  • Ильинская и Казанская церкви
  • Манеж
  • памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии
  • здание Ассигнационной конторы
  • Кадетский Аракчеевский корпус
  • Михайло-Архангельский собор
  • Колокольня Спасо-Преображенского собора
  • Арсенал
  • памятник Чкалову и Чкаловская лестница
  • и многое-многое другое!

Что вы узнаете:

✔️ как появился и развивался город и такие его части, как кремль, Нижний посад, Стрелка, Ярмарка, площадь Минина и Пожарского;
✔️ есть ли в истории закономерности и логика или в ней царит сплошной хаос;
✔️ что не так с памятниками Нижнего;
✔️ в чём особенность планировки города;
✔️ как собиралось второе нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского;
✔️ почему Нижний Новгород не стал столицей государства.

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст детей — от 12 лет
  • Место окончания экскурсии — около входа на Большую Покровскую д. 1

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Рождественская улица
Верхневолжская Набережная
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