Побывать в Нижнем Новгороде и уехать с пониманием, что это за город, как он развивался, почему не стал столицей (хотя мог) и какие события из истории здесь происходили, — поможет моя экскурсия. Я в нескучном формате покажу вам кремль, площадь Минина и Пожарского, старинную архитектуру центра. Никаких утомительных монологов: вы, я, древний Нижний и непринуждённое общение!

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

Мы будем изучать кремль и окрестности небольшой группой до 15 человек. Мои экскурсии отличает яркая подача фактов в стиле «Орла и Решки», но в самобытной манере. Я выдам вам приёмник с наушниками, чтобы вы могли слышать меня на расстоянии до 60 м — так что необязательно всё время быть рядом со мной и держать ухо востро. Помимо всего того «материала», что нам предоставит сам город, я покажу вам архивные фото и другой визуал, чтобы вы сравнили внешний вид Нижнего в разные эпохи и не только.

Наш маршрут

Мы прогуляемся вокруг кремля, затем зайдём внутрь и изучим весь кремлёвский ансамбль. После этого выйдем на площадь Минина и Пожарского, прогуляемся по Рождественской улице и Верхневолжской набережой. Достопримечательности на нашем пути:

Дмитровская, Кладовая, Коромыслова, Тайницкая, Часовая и Георгиевская башни

Ильинская и Казанская церкви

Манеж

памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии

здание Ассигнационной конторы

Кадетский Аракчеевский корпус

Михайло-Архангельский собор

Колокольня Спасо-Преображенского собора

Арсенал

памятник Чкалову и Чкаловская лестница

и многое-многое другое!

Что вы узнаете:

✔️ как появился и развивался город и такие его части, как кремль, Нижний посад, Стрелка, Ярмарка, площадь Минина и Пожарского;

✔️ есть ли в истории закономерности и логика или в ней царит сплошной хаос;

✔️ что не так с памятниками Нижнего;

✔️ в чём особенность планировки города;

✔️ как собиралось второе нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского;

✔️ почему Нижний Новгород не стал столицей государства.

Организационные детали