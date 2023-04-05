Изучить центр города с гидом, который докажет, что история может быть увлекательной и познавательной
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даты
Описание
Что вас ожидает
Удобный формат
Мы будем изучать кремль и окрестности небольшой группой до 15 человек. Мои экскурсии отличает яркая подача фактов в стиле «Орла и Решки», но в самобытной манере. Я выдам вам приёмник с наушниками, чтобы вы могли слышать меня на расстоянии до 60 м — так что необязательно всё время быть рядом со мной и держать ухо востро. Помимо всего того «материала», что нам предоставит сам город, я покажу вам архивные фото и другой визуал, чтобы вы сравнили внешний вид Нижнего в разные эпохи и не только.
Наш маршрут
Мы прогуляемся вокруг кремля, затем зайдём внутрь и изучим весь кремлёвский ансамбль. После этого выйдем на площадь Минина и Пожарского, прогуляемся по Рождественской улице и Верхневолжской набережой. Достопримечательности на нашем пути:
- Дмитровская, Кладовая, Коромыслова, Тайницкая, Часовая и Георгиевская башни
- Ильинская и Казанская церкви
- Манеж
- памятник Дмитрию Донскому и Ефросинии
- здание Ассигнационной конторы
- Кадетский Аракчеевский корпус
- Михайло-Архангельский собор
- Колокольня Спасо-Преображенского собора
- Арсенал
- памятник Чкалову и Чкаловская лестница
- и многое-многое другое!
Что вы узнаете:
✔️ как появился и развивался город и такие его части, как кремль, Нижний посад, Стрелка, Ярмарка, площадь Минина и Пожарского;
✔️ есть ли в истории закономерности и логика или в ней царит сплошной хаос;
✔️ что не так с памятниками Нижнего;
✔️ в чём особенность планировки города;
✔️ как собиралось второе нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского;
✔️ почему Нижний Новгород не стал столицей государства.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст детей — от 12 лет
- Место окончания экскурсии — около входа на Большую Покровскую д. 1
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.