Василий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Колоритный Городец

Вы посетите все знаковые места старинного города: Святое озеро, Городецкий вал, белоснежный Феодоровский монастырь и живописную набережную Волги. Погуляете по самобытному Музейному кварталу, заглянете в Город 🏙️ мастеров и рассмотрите памятники Купечеству и Самовару. А еще узнаете, действительно ли именно здесь впервые в России начали отмечать День города.

Городские истории 📖, ремесла и легенды

Городец несколько раз уничтожали и практически стирали с лица земли. Вы узнаете, почему страшные разорения не смогли помешать желанию людей жить здесь и как они каждый раз восстанавливали город 🏙️. Раскроете, почему по возвращении из Орды Александр Невский принял монашество и где завершилась его жизнь. В завершение услышите о городецких ремеслах, известных всей стране: печатном прянике, росписи, золотной вышивке, гончарном деле, строительстве кораблей и резьбе по дереву.

Организационные детали