Василий проводит ещё 3 экскурсии

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Легендарный Городец

Посетить древнейший город Нижегородской области и узнать о его ремеслах

Василий
Василий – представитель из Нижнего Новгорода
Городец старше Нижнего почти на 70 лет.

Считается, что он был основан в 1152 году и вскоре стал местом сбора дружин русских княжеств.

Вы рассмотрите древний Феодоровский монастырь, полюбуетесь Волгой и раскроете, почему в Городце так много музеев.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 4 800 ₽ за экскурсию

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Легендарный Городец
Легендарный Городец

Что вас ожидает

Колоритный Городец
Вы посетите все знаковые места старинного города: Святое озеро, Городецкий вал, белоснежный Феодоровский монастырь и живописную набережную Волги. Погуляете по самобытному Музейному кварталу, заглянете в Город 🏙️ мастеров и рассмотрите памятники Купечеству и Самовару. А еще узнаете, действительно ли именно здесь впервые в России начали отмечать День города.

Городские истории 📖, ремесла и легенды
Городец несколько раз уничтожали и практически стирали с лица земли. Вы узнаете, почему страшные разорения не смогли помешать желанию людей жить здесь и как они каждый раз восстанавливали город 🏙️. Раскроете, почему по возвращении из Орды Александр Невский принял монашество и где завершилась его жизнь. В завершение услышите о городецких ремеслах, известных всей стране: печатном прянике, росписи, золотной вышивке, гончарном деле, строительстве кораблей и резьбе по дереву.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно: 2500 руб. за 1-4 человек и 3000 руб. за 1-6 человек.
  • Экскурсию ⛳ проведу я или один из гидов моей команды
  • По желанию можно посетить местные музеи 🖼 или мастер-классы, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Легендарный Городец
Легендарный Городец
Легендарный Городец
Легендарный Городец
Легендарный Городец
Легендарный Городец
Легендарный Городец
Легендарный Городец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Меня зовут Василий. Я весёлый гид, экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец, в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю, живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (экскурсовод), я имею официальную аккредитацию на право проведения экскурсий на территории Нижегородского Кремля. Жду вас в гости. Расскажу, покажу всё самое интересное.
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