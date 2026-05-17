Василий проводит ещё 3 экскурсии

Городец, старше Нижнего Новгорода почти на 70 лет, был основан в 1152 году и стал местом сбора дружин русских княжеств.Во время экскурсии вы увидите древний Феодоровский монастырь, полюбуетесь Волгой и

узнаете, почему в Городце так много музеев. Городецкий вал, Святое озеро и живописная набережная Волги оставят незабываемые впечатления. Погружение в историю и ремесла города, включая печатный пряник и золотную вышивку, сделает поездку по-настоящему уникальной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Колоритный Городец

Вы посетите все знаковые места старинного города: Святое озеро, Городецкий вал, белоснежный Феодоровский монастырь и живописную набережную Волги. Погуляете по самобытному Музейному кварталу, заглянете в Город мастеров и рассмотрите памятники Купечеству и Самовару. А еще узнаете, действительно ли именно здесь впервые в России начали отмечать День города.

Городские истории, ремесла и легенды

Городец несколько раз уничтожали и практически стирали с лица земли. Вы узнаете, почему страшные разорения не смогли помешать желанию людей жить здесь и как они каждый раз восстанавливали город. Раскроете, почему по возвращении из Орды Александр Невский принял монашество и где завершилась его жизнь. В завершение услышите о городецких ремеслах, известных всей стране: печатном прянике, росписи, золотной вышивке, гончарном деле, строительстве кораблей и резьбе по дереву.

Организационные детали