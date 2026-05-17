Василий проводит ещё 3 экскурсии

Вы посетите все знаковые места старинного города: Святое озеро, Городецкий вал, белоснежный Феодоровский монастырь и живописную набережную Волги. Погуляете по самобытному Музейному кварталу, заглянете в Город мастеров и рассмотрите памятники Купечеству и Самовару. А еще узнаете, действительно ли именно здесь впервые в России начали отмечать День города.
Городские истории, ремесла и легенды
Городец несколько раз уничтожали и практически стирали с лица земли. Вы узнаете, почему страшные разорения не смогли помешать желанию людей жить здесь и как они каждый раз восстанавливали город. Раскроете, почему по возвращении из Орды Александр Невский принял монашество и где завершилась его жизнь. В завершение услышите о городецких ремеслах, известных всей стране: печатном прянике, росписи, золотной вышивке, гончарном деле, строительстве кораблей и резьбе по дереву.
Организационные детали
Транспорт входит в стоимость экскурсии: для 1-4 человек — легковой автомобиль (гид за рулём), для 5-6 человек — минивэн (гид за рулём), для 7 и более — микроавтобус с водителем
Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 7 лет
По желанию можно посетить местные музеи или мастер-классы, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3604 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город.
У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля.
Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
В апреле 2026 года посетили город Городец Нижегородской области. На площади Независимости нас встретила замечательный экскурсовод Марина. Во время поездки узнали много интересного об этом маленьком и уютном городке, про читать дальшеуменьшить
местные народные промыслы. В самом Городце мы знакомились с купеческими улочками, рассматривали красивые резные наличники, посетили музей Городецкой росписи. Приобрели сувениры. В целом экскурсия была интересной и познавательной. Большое спасибо экскурсоводу Марине.
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Марина
Экскурсия понравилась. Интересная история у Городца. Рекомендуем.
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Мария
Спасибо Василию за экскурсию в Городец. Очень понравилось и ребенку 11 лет и более старшему поколению. Были 3 мая, с погодой повезло. Все посмотрели, послушали и продегустировали. Приобрели сувениры и даже ребенок поучаствовал в мастер-классе. Советую.
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Виктор
Василий - замечательный гид, во всем шёл навстречу, никуда не торопил, интересно рассказывал, уделял внимание детям, не укорял за увеличение длительности на полчаса… И даже обычный ход с приходом в пару магазинов за пряниками и кожаными изделиями сопроводил такими интересными рассказами, что захотелось что-нибудь купить. Намного больше получили от экскурсии по сравнению с автобусной в тот же Городец. Спасибо!
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Сергей
Василий сразу расположил к себе: пунктуальностью, хорошим сервисом, отличным, интересным рассказом. Городец - интересный городок, с богатой историей. Тем, кому интересна история России, ее культура, - экскурсия точно понравится! Замечательный читать дальшеуменьшить
город мастеров, обязательно зайдите в музей, пообщайтесь с мастерами, интересно расскажут, покажут свое творчество, а при вашем желании могут дать вам мастер-класс. Чай с пряниками тоже рекомендую, не только в гастрономическом плане, но и потому, что пряничная лавка - это по сути маленький музей, а Василий расскажет там много интересного о разных разностях этого "музея": начиная от предметов быта и до чемпионата мира по футболу (причем футбол, - поезжайте на экскурсию!)…
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Е
Елизавета
Четкая организация поездки, по времени все хорошо спланировано. Василий знает и любит свой край. Самому Городцу пожелаем инвесторов и энтузиастов.