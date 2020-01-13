18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»

Viktoria
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Литературные прогулки помогают детям лучше понять сложные произведения школьной программы.

Когда идешь по тем самым улицам и видишь дома, в которых жили реальные прототипы героев, история их жизни перестает быть просто текстом и становится осязаемой.

На экскурсии вы погрузитесь в мир героя повести «Детство» Алеши Пешкова, в будущем писателя Максима Горького, и станете лучше понимать его произведения.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро "Горьковская"
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У этой экскурсии18 отзывов
4.61
Нижний Новгород Максима Горького
Нижний Новгород Максима Горького

На прогулке по историческому центру вы познакомитесь с жизнью и творчеством писателя Максима Горького, узнаете, как жили люди в русской провинции сто и более лет назад, о старом городском быте и волнах революции, и, самое главное, – о мальчике Алеше Пешкове, герое повести “Детство”.

  • Экскурсия будет проходить в квартале старинной исторической застройки Нижнего Новгорода
  • По дороге будем разглядывать старые фотографии города, фото из архива Горького, сатирические карикатуры, детские открытки и старинные виды города
  • Благодаря этому вы увидите, как сменялись эпизоды истории и как они находили отражение в произведениях классика

Кроме того, вы увидите первый городской водопровод; первый в России трамвай; дома, где жили писатели, архитекторы и священники; памятники и памятные доски. В завершении проедем по кольцу городского трамвая, чтобы увидеть старинный дом писателя.

После экскурсии произведения Максима Горького «Детство», суровая пьеса «На дне», а заодно и «В людях», которое в школьную программу не входит, дети прочитают с гораздо большим удовольствием! Возможно даже, эта экскурсия изменит их представление о литературе в целом и научит их лучше понимать идеи авторов.

Нижний Новгород Максима Горького
Нижний Новгород Максима Горького
Нижний Новгород Максима Горького
Нижний Новгород Максима Горького
Нижний Новгород Максима Горького

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро "Горьковская".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Viktoria
Viktoria
Работаю гидом больше пяти лет. Безумно интересно общение с людьми, окрытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом - редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне не безразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про "леса" и про дома, и про людей.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Экскурсовод спланировала экскурсию по удобному маршруту и времени. Очень интересно и логично представила материал. После экскурсии только самые приятные эмоции и город стал ощущаться родным!
3 ноября 2019
Виктория очень хорошо знает старый город.
Видимо она занимается реконструкциями.
Она показала нам особняки, которые реконструируют. Мы в один из них заходили.
Сделали красивые снимки. Она рассказывала кто в них жил.
Как волонтёры занимаются реконструкциями.
Поменяла нам немного время. Пошла на встречу.
Но.......... у нас была другая тема экскурсии.
Виктория этим очень сильно увлеклась и забыла про основную тему.
Максим Горький вот о чем мы хотели послушать.
Я предупредила ее заранее о подростке ,что б под него подготовили экскурсию.
Но увы.
10 октября 2019
Была в Нижнем с сыном-подростком.Эту экскурсию нашла случайно и заинтересовалась темой.Хотелось не формальной экскурсии,а чего то большего.Посмотреть на город через творчество и жизнь Горького показалось мне интересным и для себя и для сына.Я не ошиблась.Виктория прекрасный рассказчик,знающий и доброжелательный человек,а самое главное,любящий свое дело.Эта была экскурсия-прогулка по улочкам Нижнего.За два часа получили массу интересной информации и отлично нагулялись.
Советую эту экскурсию всем!
Спасибо,Виктория!
Святослав
4 сентября 2019
В августе мы из Питера махнули в Нижний Новгород. Помимо знакомства с современным городом, у нас было желание открыть для себя тот Нижний, в котором жил М. Горький, город конца 19, начала 20 века. В этом нам помогла экскурсовод Виктория. Мы прослушали интересную экскурсию о жизни писателя в Нижнем Новгороде, нам открылся "деревянный" город, с его удивительными Канатной, Славянской, Большой Печерской и другими улицами. Виктория рассказывала об истории домов, их удивительных владельцах и жильцах. Благодаря её живому, интересному повествованию, в город как будто вернулись и Горький, и Короленко, и Шаляпин, и Даль... Увлечённый человек, переживающий за сохранение исторического наследия, Виктория, как один из участников, рассказала о работе волонтёров в рамках фестиваля "Том Сойер Фест" и показала дома, обретающие на наших глазах вторую жизнь. Мы благодарны нашему экскурсоводу за возможность окунуться в живое прошлое Нижнего Новгорода, города, столь богатого своей историей. Было здорово, что маршрут данной экскурсии никак не пересекался с другими обзорными маршрутами по Нижнему. Благодаря Виктории наше путешествие из Питера в Нижний приобрело глубину и законченность. Рекомендуем экскурсию всем неравнодушным к истории своего края.
18 июля 2019
С ребятами - подростками были на экскурсии по памятным местам М. Горького. Было приятно прогуляться по старым улочкам города, увидеть необычные дома и услышать интересный рассказ об основных эпизодах из жизни писателя. А нашим гидом была энергичная, жизнерадостная и доброжелательная Виктория. Благодарим её за подаренное удовольствие и новые знания.
22 октября 2018
Добрый день! Хотим поблагодарить гида за прекрасную экскурсию. Гуляли по маршруту М.Горького,получили массу приятных впечатлений.экскурсовод -человек знающий,интересный,рассказывала о выдающихся людях города. Очень рекомендую пройтись с ней по данному маршруту и прочувствовать атмосферу города ! С уважением,Алена
Наталия
10 октября 2018
Виктория - интересный рассказчик , увлеченный и глубоко знающий историю своего города человек.
Нам было интересно с ней. Однако, в целом, экскурсию испортила эвакуация нашего авто и дальнейшая беготня и суета по вызволению нашего автомобиля со штрафстоянки. Надо отметить, катастрофическое положение Нижнего Новгорода с парковками. Мы были так увлечены рассказом Виктории, что, когда она предложила на минутку остановиться возле интересного места, не увидели запрещающего знака. Да, и испортило впечатление о городе множество старинных неотреставрированных домов. Удручающее зрелище .Позор властям Нижнего !
15 июля 2018
Хорошая, познавательная экскурсия. Маршрут, придуманный гидом Викторией, позволяет увидеть исторические места, которые самостоятельно турист и не найдёт. Благодаря эрудиции гида тема экскурсии значительно расширилась. Мы поговорили и о современном Нижнем Новгороде, о том, что в городе делается для сохранения памятников и развития туризма. Нашим детям экскурсия также была интересна. Виктория вовлекла их в историю, помогла погрузиться в 19 век и примерить на себя обстоятельства жизни Горького. Рекомендую экскурсию всем, кто не равнодушен к русской культуре и истории. Экскурсия даст возможность увидеть уходящую старину, архитектуру, уклад жизни старого русского города.
12 июня 2018
Спасибо огромное Виктории за небанальный маршрут и интересный рассказ! Мы были с детками 6 и 7 лет, им тема еще не близка и было тяжеловато, но прогулялись с удовольствием))
11 апреля 2018
Задумка интересная. Материал обширный. Но довольно большое расстояние - по рекомендации гида мы после экскурсии заказали экскурсию в музей Горького и пришлось брать такси, чтобы на неё успеть.
У гида не было микрофона и слышно было не всегда хорошо.
Ещё 8 отзывов

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