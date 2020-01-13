18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке по историческому центру вы познакомитесь с жизнью и творчеством писателя Максима Горького, узнаете, как жили люди в русской провинции сто и более лет назад, о старом городском быте и волнах революции, и, самое главное, – о мальчике Алеше Пешкове, герое повести “Детство”.
Экскурсия будет проходить в квартале старинной исторической застройки Нижнего Новгорода
По дороге будем разглядывать старые фотографии города, фото из архива Горького, сатирические карикатуры, детские открытки и старинные виды города
Благодаря этому вы увидите, как сменялись эпизоды истории и как они находили отражение в произведениях классика
Кроме того, вы увидите первый городской водопровод; первый в России трамвай; дома, где жили писатели, архитекторы и священники; памятники и памятные доски. В завершении проедем по кольцу городского трамвая, чтобы увидеть старинный дом писателя.
После экскурсии произведения Максима Горького «Детство», суровая пьеса «На дне», а заодно и «В людях», которое в школьную программу не входит, дети прочитают с гораздо большим удовольствием! Возможно даже, эта экскурсия изменит их представление о литературе в целом и научит их лучше понимать идеи авторов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе метро "Горьковская".
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Работаю гидом больше пяти лет. Безумно интересно общение с людьми, окрытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом - редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне не безразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про "леса" и про дома, и про людей.
Экскурсовод спланировала экскурсию по удобному маршруту и времени. Очень интересно и логично представила материал. После экскурсии только самые приятные эмоции и город стал ощущаться родным!
Оксана
3 ноября 2019
Виктория очень хорошо знает старый город.
Видимо она занимается реконструкциями.
Она показала нам особняки, которые реконструируют. Мы в один из них заходили.
Сделали красивые снимки. Она рассказывала кто в них жил.
Как волонтёры занимаются реконструкциями.
Поменяла нам немного время. Пошла на встречу.
Но.......... у нас была другая тема экскурсии.
Виктория этим очень сильно увлеклась и забыла про основную тему.
Максим Горький вот о чем мы хотели послушать.
Я предупредила ее заранее о подростке ,что б под него подготовили экскурсию.
Но увы.
Ирина
10 октября 2019
Была в Нижнем с сыном-подростком.Эту экскурсию нашла случайно и заинтересовалась темой.Хотелось не формальной экскурсии,а чего то большего.Посмотреть на город через творчество и жизнь Горького показалось мне интересным и для себя и для сына.Я не ошиблась.Виктория прекрасный рассказчик,знающий и доброжелательный человек,а самое главное,любящий свое дело.Эта была экскурсия-прогулка по улочкам Нижнего.За два часа получили массу интересной информации и отлично нагулялись.
Советую эту экскурсию всем!
Спасибо,Виктория!
Святослав
4 сентября 2019
В августе мы из Питера махнули в Нижний Новгород. Помимо знакомства с современным городом, у нас было желание открыть для себя тот Нижний, в котором жил М. Горький, город конца 19, начала 20 века. В этом нам помогла экскурсовод Виктория. Мы прослушали интересную экскурсию о жизни писателя в Нижнем Новгороде, нам открылся "деревянный" город, с его удивительными Канатной, Славянской, Большой Печерской и другими улицами. Виктория рассказывала об истории домов, их удивительных владельцах и жильцах. Благодаря её живому, интересному повествованию, в город как будто вернулись и Горький, и Короленко, и Шаляпин, и Даль... Увлечённый человек, переживающий за сохранение исторического наследия, Виктория, как один из участников, рассказала о работе волонтёров в рамках фестиваля "Том Сойер Фест" и показала дома, обретающие на наших глазах вторую жизнь. Мы благодарны нашему экскурсоводу за возможность окунуться в живое прошлое Нижнего Новгорода, города, столь богатого своей историей. Было здорово, что маршрут данной экскурсии никак не пересекался с другими обзорными маршрутами по Нижнему. Благодаря Виктории наше путешествие из Питера в Нижний приобрело глубину и законченность. Рекомендуем экскурсию всем неравнодушным к истории своего края.
Елена
18 июля 2019
С ребятами - подростками были на экскурсии по памятным местам М. Горького. Было приятно прогуляться по старым улочкам города, увидеть необычные дома и услышать интересный рассказ об основных эпизодах из жизни писателя. А нашим гидом была энергичная, жизнерадостная и доброжелательная Виктория. Благодарим её за подаренное удовольствие и новые знания.
елена
22 октября 2018
Добрый день! Хотим поблагодарить гида за прекрасную экскурсию. Гуляли по маршруту М.Горького,получили массу приятных впечатлений.экскурсовод -человек знающий,интересный,рассказывала о выдающихся людях города. Очень рекомендую пройтись с ней по данному маршруту и прочувствовать атмосферу города ! С уважением,Алена
Наталия
10 октября 2018
Виктория - интересный рассказчик , увлеченный и глубоко знающий историю своего города человек.
Нам было интересно с ней. Однако, в целом, экскурсию испортила эвакуация нашего авто и дальнейшая беготня и суета по вызволению нашего автомобиля со штрафстоянки. Надо отметить, катастрофическое положение Нижнего Новгорода с парковками. Мы были так увлечены рассказом Виктории, что, когда она предложила на минутку остановиться возле интересного места, не увидели запрещающего знака. Да, и испортило впечатление о городе множество старинных неотреставрированных домов. Удручающее зрелище .Позор властям Нижнего !
Полина
15 июля 2018
Хорошая, познавательная экскурсия. Маршрут, придуманный гидом Викторией, позволяет увидеть исторические места, которые самостоятельно турист и не найдёт. Благодаря эрудиции гида тема экскурсии значительно расширилась. Мы поговорили и о современном Нижнем Новгороде, о том, что в городе делается для сохранения памятников и развития туризма. Нашим детям экскурсия также была интересна. Виктория вовлекла их в историю, помогла погрузиться в 19 век и примерить на себя обстоятельства жизни Горького. Рекомендую экскурсию всем, кто не равнодушен к русской культуре и истории. Экскурсия даст возможность увидеть уходящую старину, архитектуру, уклад жизни старого русского города.
Ирина
12 июня 2018
Спасибо огромное Виктории за небанальный маршрут и интересный рассказ! Мы были с детками 6 и 7 лет, им тема еще не близка и было тяжеловато, но прогулялись с удовольствием))
Ольга
11 апреля 2018
Задумка интересная. Материал обширный. Но довольно большое расстояние - по рекомендации гида мы после экскурсии заказали экскурсию в музей Горького и пришлось брать такси, чтобы на неё успеть.
У гида не было микрофона и слышно было не всегда хорошо.
История и особенности уникального культурного феномена на прогулке по живописным старинным улицам
Что такое раскол и кто такие старообрядцы? Сегодня немногие могут ответить на эти два вопроса, а тем не менее в русской истории и в истории Нижнего Новгорода остались и следы раскола, и его неразгаданные тайны — вместе мы сможем их раскрыть на прогулке по самым живописным улицам старинного русского города, где сохранились лучшие дома прошлого...
Ощутить дух старинного Нижнего и оценить красоту простоты и удобства жизни наших предков
Уходящая нижегородская старина — уникальная домовая резьба деревянных домов 19 и 20 веков. Скоро этих красивых домов совсем не останется, ведь дерево — не вечно. Многие из них — памятники архитектуры федерального или регионального значения, но главное — не признание, а то, что разные специалисты видят в этой среде не только ценную традицию, но и идеал качественного и удобного жилья. Я помогу вам рассмотреть неброскую красоту старинного дома, квартала, улицы, оценить талант и трудолюбие наших предков, уникальные строительные технологии, и, надеюсь, пробудить интерес к изучению архитектуры, истории и литературы нашего Отечества.
Нижний Новгород, веками стоявший на перекрестке торговых путей в центре России вобрал в себя культурные традиции и верования разных народов. В городе и сегодня есть храмы самых разных конфессий, которые представлены в современном, хотя и традиционно русском, но отчасти многонациональном Нижнем Новгороде. Вы познакомитесь с интересными религиозными постройками, многие из которых являются памятниками архитектуры, а я помогу вам погрузится в разные эпохи, верования, обычаи и, конечно, историю самих храмов.
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Нижний Новгород — город у двух больших русских рек Оки и Волги. И история его начиналась там, где высадились однажды, спустившись вниз по Оке, суда владимирского князя, ныне это место — Нижне-Волжская набережная. Гудки пароходов, крики чаек, плеск воды — когда-то здесь было людно и шумно. Сегодня это зона прогулок нижегородцев и гостей города. На этой вело-экскурсии вы насладитесь замечательными видами на место слияния двух рек, и на город, полюбуетесь достопримечательностями и узнаете об истории и жителях Нижнего.
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской. Услышите неожиданные интерпретации прошлой и современной жизни Нижнего Новгорода, раскроете архитектурные особенности кремля и узнаете, как влияет на местный уклад Большой речной порт.
Об уникальности нижегородского культового зодчества и влиянии истории на церковную архитектуру
Экскурсия познакомит вас с шедеврами храмовой архитектуры Нижнего Новгорода и двумя его главными монастырскими ансамблями — Благовещенским и Печерским Вознесенским монастырями. Вы узнаете, в чем уникальность нижегородского культового зодчества, как история страны и города влияла на архитектурный облик храмов. Особый колорит нашей экскурсии придадут запоминающиеся пейзажи, ведь многие церкви и храмовые комплексы Нижнего стоят на живописных берегах Оки и Волги.