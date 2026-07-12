18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Виктория — ваш гид в Нижнем Новгороде Организатор данного мероприятия

На сайте с 2015 года

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Провела экскурсии для 2222 туристов

Работаю гидом много лет. Безумно интересно общение с людьми, открытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом — редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне небезразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про «леса», и про дома, и про людей.