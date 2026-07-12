18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Литературная прогулка поможет вам и вашим детям прочувствовать классику не как абстрактный текст, а как живую историю.
Вы побываете на улицах, где прошло детство будущего писателя, увидите дома героев-прототипов и узнаете, как обыденная жизнь Алёши Пешкова стала основой для повести «Детство».
Вы побываете на улицах, где прошло детство будущего писателя, увидите дома героев-прототипов и узнаете, как обыденная жизнь Алёши Пешкова стала основой для повести «Детство».
Описание экскурсии
- Прогулка по кварталу старинной застройки Нижнего Новгорода
- Истории о быте русской провинции рубежа 19–20 веков и о революционных переменах
- Рассказ о мальчике Алёше Пешкове — и писателе Максиме Горьком
- Старые фотографии города, архивные снимки Максима Горького, карикатуры и детские открытки. Вы проследите за сменой эпох и увидите, как события отразились в произведениях классика
- Первый городской водопровод, первый в России трамвай, дома писателей, архитекторов и священников, памятники и мемориальные доски
- Поездка по кольцу городского трамвая с видом на дом, где жил Горький
После этой экскурсии школьники по-другому воспримут повесть «Детство», пьесы «На дне» и «В людях». Чтение станет осмысленным и увлекательным, а знакомство с городом поможет глубже понять замыслы автора.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2222 туристов
Работаю гидом много лет. Безумно интересно общение с людьми, открытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом — редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне небезразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про «леса», и про дома, и про людей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория провела очень интересную экскурсию по местам М. Горького в Нижнем Новгороде. увидел многие знаковые места, связанные с Горьким и его "Детством" (памятники, дома, парки, острог), его бабушкой и другими знаковыми нижегородцами (Кулибин). Ценно, что Виктория ссылалась на множество источников, в том числе на фильмы/видео Д. Быкова и Архангельского (был сделан акцент на том, что они иногенты в настоящее время!)
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И
Дата посещения: 25 окт 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия по старому Нижнему. Увидели многие места, связанные с Горьким. Повезло с гидом Викторией. Держала внимание детей на протяжении 2 часов. Особая благодарность!
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Д
Интересная, познавательная экскурсия. Узнали много нового.
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Была на экскурсии с двумя подростками. Нам очень понравилось, интересно, заходили в аутентичные дома. Гид очень увлечен темой, городом, и смогла увлечь нас.
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Нам очень понравилась экскурсия. В нормальном темпе, много интересной информации, отличное изложение, без спешки. Как мы любим. Виктория большой профессионал.
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Выбрала экскурсию "Нижний Новгород Максима Горького" для сына школьника, что б помочь ему лучше понять школьный материал. На мой взгляд, прогулка заинтересует учеников любого возраста, поскольку Виктория удачно проводит паралели
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