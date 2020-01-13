18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Литературные прогулки помогают детям лучше понять сложные произведения школьной программы. Когда идешь по тем самым улицам и видишь дома, в которых жили реальные прототипы героев, история их жизни перестает быть просто текстом и становится осязаемой. На экскурсии вы погрузитесь в мир героя повести «Детство» Алеши Пешкова, в будущем писателя Максима Горького, и станете лучше понимать его произведения.

На прогулке по историческому центру вы познакомитесь с жизнью и творчеством писателя Максима Горького, узнаете, как жили люди в русской провинции сто и более лет назад, о старом городском быте и волнах революции, и, самое главное, – о мальчике Алеше Пешкове, герое повести “Детство”.

Экскурсия будет проходить в квартале старинной исторической застройки Нижнего Новгорода

По дороге будем разглядывать старые фотографии города, фото из архива Горького, сатирические карикатуры, детские открытки и старинные виды города

Благодаря этому вы увидите, как сменялись эпизоды истории и как они находили отражение в произведениях классика

Кроме того, вы увидите первый городской водопровод; первый в России трамвай; дома, где жили писатели, архитекторы и священники; памятники и памятные доски. В завершении проедем по кольцу городского трамвая, чтобы увидеть старинный дом писателя.

После экскурсии произведения Максима Горького «Детство», суровая пьеса «На дне», а заодно и «В людях», которое в школьную программу не входит, дети прочитают с гораздо большим удовольствием! Возможно даже, эта экскурсия изменит их представление о литературе в целом и научит их лучше понимать идеи авторов.